26 ehemalige und aktuelle Athleten und Trainer der University of Georgia haben ihre Tickets für die Spiele in Tokio 2020 in diesem Sommer in Georgiens drittgrößter Delegation aller Zeiten nach Rio 2016 und London 2012 gebucht.

Die diesjährige beeindruckende Delegation wird in weniger als drei Wochen die Farben ihrer jeweiligen Nationen tragen. Da die Eröffnungszeremonien am 23. Juli beginnen, ist hier eine Aufschlüsselung von Team Georgia.

Schwimmen

Bei diesen Olympischen Spielen gibt es viele bekannte Gesichter im Pool der Bulldogs. Die Männer sind durch die ehemaligen Medaillengewinner Chase Kalisz (200 IM, 400 IM) und Gunnar Bentz (200 Butterfly) stark vertreten, Mitglieder eines vielversprechenden Teams USA. Dazu gesellen sich die Neulinge Jay Litherland (400 IM) und Nic Fink (200 Brustschwimmen), während der Kanadier Javier Acevedo nach einem olympischen Kampf um die Qualifikation für die 4-fach-Staffel 100 m Freistil zu den Spielen zurückkehrt.

Die Frauen werden von der vierfachen Goldmedaillengewinnerin Allison Schmitt (200 Freistil, 400 Freistilstaffel) angeführt, die für die Vereinigten Staaten ihre vierte Olympiateilnahme in Folge absolviert. Unterstützt wird sie von Rio-Goldmedaillengewinnerin Olivia Smoliga (400 Freistilstaffel) und Hali Flickinger (200 Schmetterling, 400 IM), die im Juli ihren ersten Podestplatz erringen will. Georgia-Cheftrainer Jack Bauerle kehrt auch als Assistent des US-Teams zurück, um die Bemühungen des Teams zu leiten.

Tauchen

In wenigen Wochen wird Freida Lim Geschichte schreiben. Die 23-Jährige wird für Singapur tauchen und ist die erste Frau, die in ihrer Geschichte nach der Qualifikation für die Spiele mit dem 11. Platz beim FINA Diving World Cup im Mai für das Land taucht.

Lim ist auch die erste Taucherin in der georgischen Geschichte, die sich für eine olympische Liste qualifiziert hat.

Leichtathletik

Wenn es um Bulldog-Leichtathletik geht, mangelt es nie an Talent. Nach dem Gewinn der NCAA-Meister- und -Frauentitel im Jahr 2018 und der erneuten Platzierung unter den Top 10 bei den nationalen Meisterschaften im Juni ist Tokio die Heimat von 14 Bulldogs aus fünf verschiedenen Nationen.

Der Siebenkämpfer Kendell Williams und der Dreispringer Keturah Orji kehren zum US-Team zurück und wollen in ihren zweiten Spielen herausstechen. Unterstützt werden sie dabei von den Favoriten Garrett Scantling (Zehnkampf) und Jasmine Moore (Dreisprung) sowie Stabhochspringerin Morgann LeLeux sowie den Staffelsprintern Elija Godwin und Lyanna Irby.

Athen, Georgia Der paralympische Athlet Jarryd Wallace kehrt zu seinen dritten Paralympischen Spielen in Folge zurück und strebt nach einer knappen Platzierung in den letzten beiden Spielen über 100 m und 200 m eine Medaille an.

Der Goldmedaillengewinner von Rio, Shaunae Miller-Uibo, kehrt zurück, um die Bahamas über 200 und 400 Meter zu vertreten, während Antiguan Cejhae Greene hofft, im 100-Meter-Sprint unter den Besten zu landen.

Chanice Porter gibt sein olympisches Debüt für Jamaika im Weitsprung, während der Weltdritte Maicel Uibo ein Trio estnischer Zehnkämpfer anführt, ergänzt durch Karel Tilga, der im April letzten Jahres in Athen eine Weltbestzeit erreichte, sowie den 21. Gesamtrang Johannes Uh.

Tennis

Ellen Perez, zweimalige WTA-Meisterin im Doppel und 50. Doppelspielerin, wird im Juli mit Sam Stosur ihren ersten Olympia-Einsatz für das australische Team bestreiten. Das Paar gehört zu den elf Tennisspielern, die für die australische Olympiamannschaft ausgewählt wurden, die meisten jemals.

Golf

Der österreichische Golfer Sepp Straka, 28, möchte sich einen Namen machen, wenn er im historischen Kasumigaseki Club in Saitama, Japan, spielt. Straka gehörte zu den beiden besten österreichischen Golfern, was ihm den Olympiaplatz einbrachte.