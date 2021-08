Galerie: Genießen Sie 20 neue Screenshots von Pokémon Brilliant Diamond und Shining Pearl

Die letzten Wochen Pokémon-Geschenke gab uns einen neuen Blick auf Shiny Diamond und Shiny Pearl Pokémon, kommende Remakes von Gen-4-Fanlieblingstiteln, Pokémon Diamant & Perle. Die Aufnahme des neuen Filmmaterials war angenehm positiv, wobei der allgemeine Konsens zu sein scheint, dass die Spiele besser sind als bei der Erstausstrahlung (was vielleicht normal ist) und das neue und alte Funktionen anwesend sind alle willkommen.

Wenn Sie sich nach dieser Vorschau auf ihre Veröffentlichung freuen, möchten Sie zweifellos direkt in diese neuen Screenshots unten eintauchen. Wir haben insgesamt 20 neue Bildschirme geteilt (danke an Serebi) und beginnt mit einer Vorschau auf einige der angebotenen Anpassungsoptionen – eine Funktion, die neu in Remakes ist.

Dann einige Kampfszenen:

Und das Starter-Pokémon, aus dem du wählst. Wen wirst du wählen?

Ein kurzer Blick auf einige der aktualisierten Landschaften von Sinnoh – und die Bestätigung, dass deine Pokémon dir überall hin folgen werden HeartGold & SoulSilber-Stil.

Und schließlich sind hier die Starter-Pokémon, die in einem Wettbewerb alles geben:

Wenn Sie es verpasst haben, schauen Sie es sich an dieses Vergleichsvideo das die Unterschiede zwischen den neuen und alten Brilliant Diamond- und Shining Pearl-Trailern untersucht diese Seite mit Vorbestellungsoptionen für beide Spiele. Nur noch drei Monate!