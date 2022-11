Fußballnachrichten LIVE: Inter Miami spricht seit Jahren über Messi, die Spurs diskutieren über Contes neuen Vertrag – zuletzt

Hallo Fußballfans

David Beckhams Inter Miami wird es mit Paris Saint-Germain-Star Lionel Messi aufnehmen.

Laut The Athletic führen Inter-Vertreter seit zwei Jahren Gespräche mit Messis Vater Jorge.

Der Vertrag des siebenfachen Ballon d’Or-Gewinners mit PSG läuft diesen Sommer aus, und es besteht nun „wachsendes Vertrauen“, dass er sich für Miami entscheiden wird.

Der französische Meister möchte unbedingt den Aufenthalt des 35-Jährigen in Paris verlängern, während der ehemalige Verein Barcelona des Stürmers hofft, dass er sich für eine emotionale Rückkehr ins Camp Nou entscheidet.

Der argentinische Nationalspieler hat in dieser Saison in 17 Spielen für die Pariser in allen Wettbewerben 12 Tore erzielt und 13 Vorlagen gegeben.

Unterdessen ist Arsenal-Trainer Mikel Arteta vorsichtig optimistisch, dass Bukayo Saka für das Duell am Sonntag bei Chelsea zur Verfügung stehen wird.

Saka zog sich beim 5:0-Heimsieg gegen Nottingham Forest eine Knöchelverletzung zu und verließ den Platz nach nur 27 Minuten.

Arteta sagte: „Es war ein schlechter Tritt und er hinkte, aber ich sehe nichts weiter als das.

„Mal sehen, wie es ihm in den nächsten Tagen geht.“

Und Tottenham hat Vertragsgespräche mit Manager Antonio Conte über einen neuen langfristigen Vertrag aufgenommen.

Dies trotz der öffentlichen Weigerung von Conte, seine Zukunft bei Spurs festzulegen, da sein Vertrag im Juni 2023 ausläuft.

Die Nord-Londoner liegen fünf Punkte hinter Arsenal, und laut The Athletic möchten die Vereinschefs den italienischen Cheftrainer für die Form des Teams belohnen.

Neue Bedingungen würden dazu führen, dass der ehemalige Chelsea-Manager eine Gehaltserhöhung für seinen bereits 13 Millionen Pfund teuren Vertrag verdient.

Schließlich wird Juventus-Superstar Paul Pogba die WM 2022 in Katar verpassen.

Laut Sky Sports hat Pogba eine Knieverletzung erlitten und wird nächsten Monat nicht Teil des französischen Kaders sein.

Der Mittelfeldspieler muss noch für Juve spielen, seit er im Sommer von Manchester United nach Turin zurückgekehrt ist.

Auf sein zweites Bianconeri-Debüt wird der 29-Jährige voraussichtlich noch länger warten.