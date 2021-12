Fünf internationale Filme erscheinen jetzt

‚Du bist. Anne‘

Streame es auf Criterion Channel.

Rhayne Vermettes experimenteller Spielfilm beginnt mit einer Reihe von dunstigen und mysteriösen Bildern. Zuerst sehen wir eine Frau, die durch eine wüstengraue Landschaft geht, die in unheimliche Morgengeräusche gehüllt ist; dann, in Nahaufnahmen eines Feuers, rezitiert die körperlose Stimme einer Tochter einen Brief an eine abwesende Mutter. Diese Szenen legen die Saat für die schwache Erzählung des Films: eine bizarre und beunruhigte Geschichte über eine Frau, die nach einem unerklärlichen vierjährigen Verschwinden zu ihrer Familie Métis Nation im ländlichen Manitoba zurückkehrt.

Aber die Handlung ist fast ein Ablenkungsmanöver; er erscheint und tritt in kurzen Bruchstücken ungelöster Gespräche auf und lässt meist Raum für faszinierende Szenen von Taktilität und Gemeinschaft. Sowohl alltägliche als auch Ahnengeschichten werden bei Versammlungen am Kamin und Abendessen ausgetauscht, die Vermette, an glitzernden Zelluloid zerrend, schräg einfängt, wobei sie sich auf die gestikulierenden Hände einer Person konzentriert, während sie spricht, oder auf das Plätschern eines Teiches, während Kinder Steine ​​darauf werfen. Langsam verschmilzt ein intimes, aber rätselhaftes Porträt eines Ortes und eines Volkes.

„St. Anne „ist bewusst abstrakt, resistent gegen lineares Storytelling, aber es gelingt ihm dennoch, mit seiner Mischung aus dokumentarischem Realismus und filmischer Magie zu fesseln. In einer Szene, in der sich eine Familie an einen lange vermissten Verwandten erinnert, materialisiert er sich im Hintergrund als durchscheinende Figur – und so wird aus einem alltäglichen Gespräch eine Sitzung.