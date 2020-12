“Frei erfundene Geschichten”: Florian Silbereisen übernimmt die Presse

Prominente müssen in der Presse hässliche Dinge über sich lesen. Oder sogar erfunden. Florian Silbereisen kann auch ein Lied darüber singen, besonders wenn es um seine Zeit an Helene Fischers Seite geht. Jetzt klemmt er sich zurück.

Florian Silbereisen und Helene Fischer feierten ihr privates Glück gern in der Öffentlichkeit. Auf jeden Fall ging keine Show der Schlagerqueen ohne extravagante Lobeshymnen für ihre “Flori” vorbei. Abseits der Bühne schützte das Paar seine Beziehung jedoch streng vor neugierigen Blicken. So streng, dass es Gerüchte über die Beziehung zwischen den beiden gab.

Anscheinend gefiel Silbereisen nicht immer, was er jahrelang in der Presse über sich und die Frau an seiner Seite lesen musste. Und auch heute noch kämpft er mit einigen Darstellungen in den Medien, wie er jetzt in einem Interview mit der Deutschen Presseagentur (dpa) ausdrückt. Immerhin sind die Berichte laut Silbereisen oft nicht wahr.

“Ich habe mein Privatleben immer so privat wie möglich gehalten, und es ist mir im Rahmen meiner Möglichkeiten gelungen. Manchmal haben Menschen in den farbenfrohen Zeitungen über mein Privatleben spekuliert und ständig neue, völlig fiktive Geschichten darüber erzählt Ich bin nervig, aber viele ‘Geschichtenerzähler’ arbeiten unter dem Deckmantel von ‘Journalisten’ und berufen sich auf die Pressefreiheit “, rumpelte der 39-Jährige im Gespräch ab.

Ein Jahr “Traumschiff”

Silbereisen liefert auch eine Erklärung, warum dies seiner Meinung nach der Fall ist: “Natürlich können Geschichten bei mir sehr gut verkauft werden, und deshalb werden Geschichten immer wieder erfunden. Aber das hat absolut nichts mit Journalismus, Pressefreiheit und zu tun mein Privatleben. “

Selbst als die Interviewer ihn fragten, was er im außergewöhnlichen Corona-Jahr 2020 über sich selbst erfahren haben könnte, bricht Silbereisen erneut aus. “Schauen Sie, jetzt möchte ich Ihnen von meinen neu erworbenen Kochkünsten erzählen, die aus meiner Sicht wirklich sensationell sind. Aber die gerade erwähnten ‘Geschichtenerzähler’ hätten einen neuen Grund für viele neue Geschichten.”

Anscheinend ist der Moderator glücklicher, über seine eigene Geschichte als “Traumschiff” -Kapitän zu erzählen. Es ist ein Jahr her, seit er die Rolle im Dampfer der ZDF-Serie übernommen hat. Am 26. Dezember wird er in der Folge “Kapstadt” erneut als Captain Max Parger auftreten.

Plötzlich Fernweh

“Es ist immer etwas Besonderes für mich, in die Kapitänsuniform für das Traumschiff zu schlüpfen. Es fühlt sich gut an und ich habe viel Spaß. Und es ist immer noch eine große Ehre für mich, Teil dieser Kult-Serie zu sein, die für Millionen von Menschen sind ein wesentlicher Bestandteil von Weihnachten und Neujahr “, erklärt Silbereisen seine Begeisterung für die Rolle.

Andererseits ist er verständlicherweise nicht so begeistert von den Einschränkungen, die ihm die Koronapandemie auch gebracht hat. “Es gab oft Jahre, in denen ich nicht von zu Hause weg war, und deshalb hatte ich nie Fernweh. Ich bin wirklich gerne zu Hause. Aber dieses Jahr hatte ich plötzlich Fernweh wie nie zuvor”, sagt Silbereisen. Und er hat auch eine Erklärung dafür: “Erstens: Ich hatte noch nie so viel Freizeit. Keine Tour, keine Konzerte, Galas und so weiter. Und zweitens: Wenn etwas nur in begrenztem Umfang möglich oder sogar verboten ist, wir Ich will es viel mehr. Reisen bedeutet Freiheit und meine Generation musste sich nie mit dem Thema Reisebeschränkungen oder sogar Entsagung befassen. Das sollte uns alle demütig machen. “

Er hofft jetzt, “dass der Impfstoff uns helfen wird, irgendwann wieder normal zu werden”, sagt Silbereisen. Normalität bedeutet für ihn auch, die eine oder andere “Geschichte” über sich selbst in der Zeitung weiterlesen zu müssen. Aber, lieber Florian, wie hieß der größte Hit deiner Band Klubbb3? “Du kannst es schaffen”!