Französischer Student gibt zu, über enthaupteten Lehrer gelogen zu haben

Der 13-jährige Student gestand, eine falsche Geschichte über Französisch verbreitet zu haben Geschichtslehrer Samuel Paty – was laut Berichten vom Dienstag eine Reihe schrecklicher Ereignisse auslöste, die dazu führten, dass er letztes Jahr enthauptet wurde.

Das Mädchen, dessen Name nicht veröffentlicht wurde, gab zu, über einen Vorfall in der Klasse in der Schule westlich von Paris “gelogen” zu haben, um ihrem Vater zu gefallen. Der Unabhängige berichtete.

Sie behauptete zunächst, Paty, 47, habe muslimische Studenten gebeten, die Klasse zu verlassen, bevor sie ihnen während eines Kurses zur freien Meinungsäußerung Cartoons des Propheten Muhammad zeigten, berichtete die Zeitung.

Das Mädchen erzählte Berichten zufolge ihrem Vater, dass sie zwei Tage lang aufgelegt wurde, nachdem sie den Lehrer aufgefordert hatte, muslimische Schüler in den Raum zu schicken, als er das blasphemische Bild zeigte.

Seine Lüge veranlasste seinen Vater, eine Beschwerde gegen den Lehrer einzureichen, der daraufhin eine Kampagne in sozialen Netzwerken startete. Die BBC berichtete.

Die Gegenreaktionen, die gegen Paty als Darstellungen Mohammeds entwickelt wurden, sind im Islam verboten – und werden von Muslimen als äußerst beleidigend angesehen.

Zehn Tage später wurde der Lehrer von einem 18-jährigen Mann, Abdullakh Anzorov, enthauptet, der später von der Polizei erschossen wurde.

Nun hat sich jedoch herausgestellt, dass das Mädchen am Tag des angeblichen Vorfalls in der Schule in Conflans-Sainte-Honorine noch nicht einmal im Unterricht war.

Einheimische huldigen dem enthaupteten französischen Geschichtslehrer Samuel Paty vor der Schule, in der er unterrichtete. Siegfried Modola / Getty Images

Das Mädchen war offenbar am Tag zuvor aufgehängt worden, weil es nicht am Unterricht teilgenommen hatte, und wollte nicht, dass ihr Vater von der Bestrafung erfuhr, berichtete die französische Zeitung Le Parisien.

Ihr Anwalt bestätigte am Montag, dass das Mädchen nicht im Unterricht war – behauptete aber, es sei, weil sie an diesem Tag krank war.

“Sie hat gelogen, weil sie sich in einer Spirale gefangen fühlte, weil ihre Klassenkameraden sie gebeten haben, Sprecherin zu werden”, sagte ihr Anwalt Mbeko Tabula. sagte Agence France-Presse.

Sein Anwalt argumentierte jedoch, dass der Vater wegen seines “übermäßigen und unverhältnismäßigen Verhaltens” für die Folgen verantwortlich gemacht werden sollte, berichtete der Unabhängige.

Das Mädchen wurde wegen Verleumdung angeklagt, während ihr Vater wegen des Verdachts, ein Komplize bei einem terroristischen Mord zu sein, festgenommen wurde.