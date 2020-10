Frankreich: Emmanuel Macron versucht eine verdammte Gratwanderung

M.Im Hochsommer, am 14. Juli, erklärte der französische Präsident Emmanuel Macron Frankreichs “Krieg gegen Corona” für beendet. Nach der traditionellen Militärparade am Nationalfeiertag hatte das Staatsoberhaupt einzelne Krankenschwestern, Krankenschwestern und Ärzte zur Zeremonie auf dem Pariser Place de la Concorde im Namen aller “Kämpfer an der Front” eingeladen, wo er die Blusenblanches trug, die weißen Kittel, die Telefonanrufe waren in Frankreich üblich, dankten ihnen feierlich für ihre Bemühungen – als ob das Schlimmste wirklich hinter den Franzosen stünde.

Es hätte verdächtig sein müssen, dass Macron über die vergangene Epidemie im Sommer sprach. “Wir müssen mit dem Virus leben”, lautete das Motto, das der Präsident von da an verkündete. Zu dieser Zeit waren alle Bemühungen der französischen Regierung eindeutig darauf ausgerichtet, Optimismus zu säen und den dramatischen wirtschaftlichen Abschwung bestmöglich abzufedern. Nach fast zwei Monaten harter Sperre und weiteren Wochen strenger Mobilitätsbeschränkungen fasste ein Berater des Präsidenten die Sommersituation wie folgt zusammen: “Wir müssen die Franzosen wirklich eine Weile in Ruhe lassen.”

Die zweite Welle kam mit mehr Kraft

Die zweite Welle kam mit noch mehr Kraft. Es war eine “starke Welle”, sagte Premierminister Jean Castex Anfang dieser Woche in der Stimmung für unangenehme Ankündigungen, die am Mittwochabend folgten: ab Samstag um Mitternacht in der Region Paris und in acht anderen französischen Städten wie Marseille, Lyon, Grenoble und Lille. eine Ausgangssperre zwischen 21 und 18 Uhr Macron kündigte dies in einem Fernsehinterview an. “Die privaten Kontakte sind die gefährlichsten”, warnte der Präsident.

Wenn das Parlament zustimmt, wird die Ausgangssperre sechs Wochen bis Anfang Dezember dauern. Restaurants, Bars, Kinos und Theater müssen durch Rettungsprogramme vor dem Bankrott bewahrt werden.

Es ist eine verdammte Gratwanderung, die Macron versucht: das Virus zu verlangsamen, aber die Wirtschaft nicht wieder aufzuhalten. Hilfsorganisationen rechnen damit, dass es in Frankreich bereits eine Million mehr Arme gibt.

Voraussichtlicher Zusammenbruch des Gesundheitssystems im November

Premierminister Castex hatte den Begriff “zweite Welle” bisher bewusst vermieden. Es rollt seit Anfang September ein und hat sich allmählich in der Größe eines Hauses aufgebaut: Frankreich meldet jeden Tag 20.000 neue Infektionen. Ende letzter Woche gab es innerhalb von 24 Stunden 27.000 Fälle. Elf Prozent der Testergebnisse sind positiv, in Paris sogar 17 Prozent.

Die Krankenhäuser, in denen mittlerweile fast 9.000 Covid-19-Patienten behandelt werden, sind besorgt. Insbesondere die Zahl der Intensivpatienten nimmt stetig zu. National war es Dienstag 1633. In der Region Paris ist die Hälfte der Intensivbetten bereits von Covid-Patienten besetzt, und viele Haushalte haben begonnen, regelmäßige Operationen zu verschieben.

Bei dieser Rate, die das Pasteur-Institut im September berechnet hatte, würde das Gesundheitssystem Mitte November zusammenbrechen. Die Experten erwarten derzeit 11.000 Intensivpatienten mit derzeit 5.882 Betten.

Der französische Gesundheitsminister Olivier Véran hatte sich wie ein Mantra verbreitet, dass die Kapazität von 5.000 Betten im März auf 12.000 erhöht werden könne. Ein genauerer Blick zeigt, dass dies ein Milchmädchen-Konto ist. Es sollten mindestens 30.000 Krankenschwestern eingestellt werden. “Was nützt ein Intensivbett, wenn niemand da ist”, fragt Pierre Schwob Tellier rhetorisch, selbst Krankenschwester im Hôpital Beaujon im Pariser Vorort Clichy?

Der größte Fehler ist die Warn-App “StopCovid”

Es fühlt sich an, als ob Frankreich trotz aller offiziellen Ankündigungen in der zweiten Welle völlig kopflos war. Ab September gab es eine Vielzahl von Tests, die Laboratorien arbeiteten an dem Angriff, aber es dauerte bis zu zwei Wochen, bis die Testergebnisse eintrafen. Die Behörden waren vom Wiederaufbau der Infektionsketten überwältigt, Zivilisten standen auf, andere fragten einfach nicht unter Quarantäneregeln.

Der größte Fehler ist die Warn-App “StopCovid”, die Frankreich selbst gestartet hat, die aber mit 2,3 Millionen Nutzern ein echtes Nischenprogramm darstellt. Nicht einmal der Premierminister hat sie heruntergeladen, wie er im Fernsehen gestand. Sie hat insgesamt 93 Benutzer als Kontaktperson vor wöchentlichen Kosten von 100.000 Euro gewarnt, heißt es.

Diese zirkusartige Pandemiepolitik hat dazu geführt, dass die Bürger das Vertrauen in die ohnehin schwache Regierung völlig verloren haben. Die jüngsten Umfragen zeigen, dass 70 Prozent der Befragten bei Macron keinen “klaren Kurs” sehen können. Der Arzt und Schriftsteller Christian Lehmann beschreibt die erste Ankündigung, dass Masken als wahre “Erbsünde” keinen Nutzen haben – nur um sie Wochen später verbindlich zu machen. In seinem “Epidemietagebuch” bezeugt er, dass die Regierung ein “katastrophales Krisenmanagement” hat.

Der Genfer Arzt Didier Pittet, den sie nur ‘Dr. “Saubere Hand”, weil er das Desinfektionsgel erfunden hat. Macron vertraute ihm eine Art Autopsie der Corona-Krise an, und Pittet legte am Dienstag einen vorsichtig kritischen Zwischenbericht vor. Insgesamt ist Frankreich in der Mitte des Feldes, das Land war medizinisch auf dem neuesten Stand, es hat größtenteils in seiner Verwaltungsstruktur versagt. Die Krisenkommunikation führte auch zu einem „Gefühl der Infantilisierung und des Misstrauens“.

“Viele meiner Kollegen brechen zusammen”

Das Krankenhauspersonal ist viel schwerer vor Gericht zu stellen. Am Donnerstag wollen die Krankenschwestern wieder auf die Straße gehen. Aber diesmal nicht als Schausteller für kamerakompatible Auszeichnungen, sondern um laut zu protestieren. Sie sind besonders enttäuscht über das Ergebnis des „Ségur de la santé“, eines Runden Tisches im Gesundheitsministerium, bei dem nach schwierigen Verhandlungen eine Erhöhung um 183 Euro erzielt wurde, die mit ihrem Gehalt immer noch weit unter dem europäischen Durchschnitt liegt.

„Viele meiner Kollegen brechen zusammen, sie werfen das Handtuch, sie geben auf. Es gab massive Entlassungen, weil fast niemand diesen Job länger als fünf Jahre innehat “, sagt Krankenschwester Schwob Tellier. “Das staatliche Krankenhaus ist ein Holzhacker, in dem wir geschreddert werden”, sagte die 31-jährige Krankenschwester, die den Aktionstag am Donnerstag mitorganisierte. Das größte Problem sind nicht einmal die schlechten Löhne, aber die katastrophalen Arbeitsbedingungen sind für den kollektiven Burnout noch entscheidender.

Kurz vor Beginn der Herbstferien wurden alle Krankenhausmitarbeiter gebeten, vorübergehend auf Urlaub zu verzichten. Kein Wunder, dass ein Drittel der Krankenschwestern nach der Koronakrise nach einer aktuellen Umfrage des Berufsverbandes den Arbeitsplatz wechseln möchte.

Die Atmosphäre im Hôpital Bichat in Paris ist auch nicht gut. Sie bereiten sich dort auf lange, schwierige Monate vor. „Unsere Mitarbeiter sind körperlich und geistig erschöpft, völlig erschöpft von diesem Sitzkrieg. Es hatte keine Chance, sich zu erholen “, sagte Jean-François Timsit, Leiter der Intensivstation. Er weiß wovon er spricht. Der erste Koronapatient außerhalb Asiens war in seiner Abteilung. Der chinesische Tourist starb am 14. Februar. In genau zehn Monaten sind in Frankreich 32.993 Todesfälle aufgetreten.