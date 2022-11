Francesco Bagnaia: 3 MotoGP-Siege in Folge beim GP von Österreich

Francesco Bagnaia hielt den Druck für den Titelkampf 2022 aufrecht, indem er seinen dritten österreichischen MotoGP-GP auf dem Red Bull Ring gewann, aber Tabellenführer Fabio Quartararo konterte mit einem zweiten Platz, um nicht zu viel Boden zu verlieren.

Zum ersten Mal in seiner Karriere konnte Bagnaia nach seinem holländischen und drei aufeinanderfolgenden MotoGP-Rennen gewinnen Britischer GP triumphiert, während Quartararo gezwungen war, einen bescheidenen Start zu überwinden. In den beiden vorangegangenen Runden brachten die katastrophalen Leistungen von Quartararo und Aleix Espargaro, der derzeit nach Punkten Zweiter ist, Bagnaia auf 44 Punkte zum Führenden.

Bagnaia wird weiterhin Hilfe brauchen, wenn er an die Spitze der Gesamtwertung klettern will, da sein 44-Punkte-Rückstand bei sieben verbleibenden Runden bedeutet, dass er in einem Split, der einen Split von fünf Punkten hat, etwas mehr als sechs Punkte pro Rennen gutmachen muss. vom ersten zum zweiten. Aber Bagnaia tut vorerst alles, was er kann, und verzeichnet in den letzten acht Runden fünf Siege. Leider konnte er die anderen drei Runden nicht beenden und gab dabei wichtige Punkte auf.

Beim GP von Österreich überließ Bagnaia nichts der Fantasie. Er schnappte sich den MotoGP-Holeshot auf Enea Bastianini und führte bis zu den Damen.

Unterdessen war Quartararos Start nicht so toll. Als Bagnaia am Ende der ersten Runde als Sechster die Ziellinie überquerte, sah es so aus, als würde Bagnaia weiterhin bedeutende Fortschritte bei der Meisterschaftsjagd machen. Espargaro kämpfte ebenfalls darum, von der Linie abzukommen und beendete die siebte Runde auf dem siebten Platz.

Beim Kontakt mit einem Podium in Runde 11 von 28 stürmte Quartararo durch das Feld. Acht vor Schluss holte Quartararo den Teamkollegen von Bagnaia, Jack Miller, auf dem zweiten und zweiten Platz machte einen gewagten Pass in der Schikane vier Runden später. Nachdem Quartararo den zweiten Platz erobert hatte, übernahm er konsequent die Führung und beendete den Tag weniger als eine halbe Sekunde hinter Bagnaia.

Als Sechster verfehlte Espargaro zum fünften Mal in Folge das Podium. Mit nur einem Saisonsieg liegt er sieben Rennen vor Schluss 32 Punkte hinter dem Führenden. Bagnaia ist nur 12 auf dem dritten Platz.

In der Moto2 holte Ai Ogura seinen zweiten Saisonsieg gegen Somkiat Chantra als Zweiter und den Engländer Jake Dixon als Dritter. Mit dem Sieg rutschte er mit einem knappen Vorsprung von einer auf Augusto Fernandez, der mit acht Sekunden Rückstand Fünfter wurde, in die Punkteführung ab.

Unterdessen kämpften die Amerikaner Cameron Beaubier und Joe Roberts darum, die besten Läufer in Rot, Weiß und Blau zu werden und belegten jeweils den 13. und 14. Platz.

