Fox Entertainment erwirbt unabhängiges Standbein MarVista Entertainment | Nachrichten

Fox Entertainment hat die Indie-Hauptstütze MarVista Entertainment und seine Bibliothek mit über 2.500 Programmstunden übernommen.

Fernando Szew, CEO und Gründungspartner von MarVista, und sein Team werden MarVista weiterhin leiten, berichten an Stefan Reinhardt, President of Strategy and Production Operations von Fox Entertainment, und werden sich auf die Entwicklung und Produktion von Inhalten für die digitalen Plattformen von Fox konzentrieren, einschließlich des werbefinanzierten VOD (AVOD ) Dienst Tubi.

MarVista ist auf Programme zum Thema Feiertage spezialisiert und produziert, vertreibt und verkauft jedes Jahr 80 Filme aus allen Genres. Die Übernahme ist Teil der Strategie von Fox Entertainment, den Direktvertrieb zu erweitern.

Zu den jüngsten von MarVista produzierten und vertriebenen Titeln von Drittanbietern gehört Amazon Prime Weihnachten fällt aus von Netflix Herberge Liebe Herbst, von Disney In einem Umschlag; Candy-Coated Weihnachten für Discovery+ und Food Network; #FBF, ein Jugendfilm mit Ashley Judd; und Film auf Spanisch Betrieb Frohe Weihnachten für HBO Max in Lateinamerika.

Das Unternehmen hat kürzlich mehrere Titel für Tubi produziert und/oder vertrieben, darunter Thriller Verdrehter Hausmeister, Die tödlichste Lüge und Feiertagsthema Eine Chance für Weihnachten.

Es ist die jüngste Akquisition von Fox Entertainment nach dem Kauf der Unterhaltungsplattform TMZ und ihrer Medieneigenschaften von WarnerMedia.

Moelis & Company, Latham & Watkins LLP und Miller and Co. LLP vertraten MarVista bei der Transaktion, während Paul Hastings LLP und Hogan Lovells LLP als Rechtsberater für Fox fungierten.