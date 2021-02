Fotos von Protesten in Russland – The New York Times

Zehntausende Menschen zogen am Sonntag zu einer zweiten Kundgebung am Wochenende in Folge durch Russland, um den inhaftierten Oppositionsführer Aleksei A. Navalny zu unterstützen. Aber wohin die Demonstranten gingen, traf auch die Polizei sie in manchmal brutalen Zusammenstößen.

Die Proteste begannen im Fernen Osten Russlands und zogen über das weite Land, obwohl die Menschenmenge in einigen Städten geringer zu sein schien als am vergangenen Wochenende. Tausende Demonstranten sind nach St. Petersburg, Jekaterinburg, in den Ural, nach Nowosibirsk in Sibirien, nach Moskau und anderswo gekommen. Über 4.000 Menschen wurden festgenommen.

Noch bevor sich die Russen versammelten, machte der Kreml klar, dass die Polizei in großer Zahl sein würde. Die Beamten reagierten hauptsächlich mit Verhaftungen. Am frühen Sonntagnachmittag tauchten jedoch in mehreren Städten Berichte über Polizeibrutalität gegen Demonstranten auf – einschließlich des möglichen Einsatzes von Elektroschockgeräten bei Demonstranten und der Prügel anderer.