FOTO: Katrina Kaif genießt den ruhigen Blick auf die Natur während der Dreharbeiten zu Tiger 3 in Österreich

Katrina Kaif war in den letzten Wochen sehr beschäftigt, als sie für ihren kommenden Tiger 3-Film dreht, in dem sie neben Salman Khan die Hauptrolle spielen wird. Nach den Dreharbeiten in Russland und der Türkei drehen die Schauspieler nun die letzte Etappe ihres internationalen Programms in Österreich. In letzter Zeit war Katrina extrem aktiv in den sozialen Medien, wo sie den Fans oft BTS-Momente und schöne Bilder dieser fremden Orte bietet. Dieser Flugbahn folgend, ließ die Schauspielerin vor wenigen Augenblicken während der Dreharbeiten in Österreich ein weiteres Foto auf die Grammatur fallen.

Katrina ging zur Foto-Sharing-App und teilte ein Foto auf Instagram Stories. Auf dem Foto, das sie geteilt hat, ist Katrina zu sehen, wie sie in einem Bus sitzt und aus dem Fenster schaut. Katrina betrachtet die atemberaubende österreichische Landschaft mit fernen blauen Hügeln, grünen Feldern und einer schönen Straße. Sie trug ein olivgrünes Hemd, eine hellblaue Hose mit weitem Bein und klobige Turnschuhe. Vor ihr steht Friseur Amit Thakur, der auch die Aussicht zu genießen scheint. Amit teilte das Foto in ihren Instagram Stories und schrieb: „Ein schlechter Versuch, einen Blick zu betrügen“. Katrina teilte Amits Geschichte und schrieb: “Äh, meine ist großartig.”

Sah:

Katrina und Salman touren seit letztem Monat für das internationale Tiger 3-Programm. Sie würden Ende dieses Monats zurück sein, nachdem sie die letzte Etappe des Programms in Österreich abgeschlossen haben. Tiger 3 wird von Maneesh Sharma inszeniert und soll auch von Emraan Hashmi als Antagonist gespielt werden. Es wird von Yash Raj Films unterstützt.