Fortnite fügt Spider-Man und Dwayne Johnson für Kapitel 3 hinzu

Schade, dass Nintendo den Slogan „Alle sind hier“ verwendet hat. zum Super Smash Bros. Ultimativ, weil es vielleicht besser geeignet ist für Vierzehn Tage. Nach dem Ende des zweiten Kapitels gestern das Online-Spiel ip homunkulus heute neu gestartet und Kapitel 3 bringt den derzeit größten Star der Welt zusammen: Spider Man.

Wie andere wunderhelden In Kapitel 2 ist der Wallcrawler jetzt ein spielbarer Charakter, wenn Sie den Battle Pass kaufen, und der Daily Bugle ist einer der Orte, die Sie auf der neuen Insel des Spiels erkunden können (er sieht nicht aus wie der Podcast von J. Jonah Jameson wird leider da sein, um jede deiner Aktionen zu kommentieren.) Da Spidey ein Teil der Besetzung des Spiels ist, bietet Kapitel 3 eine Schaukelmechanik, die dir hilft, dich schneller zu bewegen, als ein Spiel es nicht tut. Spider-Man zum Schwingen kann genauso gut sein es gar nicht mit einbeziehen.

Spider-Man ist nicht die einzige IP-Adresse, die dem Spiel hinzugefügt wird: Der gepanzerte Charakter The Foundation, der erstmals in der sechsten Staffel von Kapitel 2 auftauchte, ist nach Dwayne Johnson vertont und modelliert. Johnson wird letztendlich ein Battle-Pass-Item sein, mit Marcus Fenix ​​​​und Kait Diaz von Kriegswaffen. Johnsons Beteiligung wurde gestern beim „The End“-Event von Kapitel 2 enthüllt, und es ist seltsam, ihn sowohl so glatt wie die Hölle zu sehen und in Vierzehn Tage, Zeitraum. Mit dem teuren CG-Cinema, das sein Debüt im Spiel feiert, fühlt es sich an, als würden wir einer Realität immer näher kommen, in der a Vierzehn Tage Der Film ist eine Sache. Sie können es im Video unten sehen.

Wie bei den letzten Vierzehn Tage Ereignisse, es ist wirklich etwas, zu sehen, wie sich alles als narratives Stück entfaltet. Selbst als jemand, der das Spiel nur kurz berührt hat, gibt es hier ein echtes Gefühl der Endgültigkeit, da alle Spieler zusehen, wie die Königin des Würfels und die Pyramide zerstört werden und die Insel umgedreht und gestürzt wird. Mit einer neuen Insel, die es zu erkunden gilt, wird es sicherlich noch mehr IPs und seltsame Realitäten geben, die darauf warten, gefunden zu werden. von fortnite eine ständig hungernde Fangemeinde in den nächsten Jahren.

