Fenerbahçe an der Spitze der Austria Wien Europa League-Qualifikation

Der türkische Süper-Lig-Star Fenerbahçe wird am Donnerstag im Rückspiel der Qualifikation zur UEFA Europa League gegen Austria Wien an der Spitze stehen.

Die Gelben Kanaren haben nach dem Sieg im Hinspiel in der österreichischen Hauptstadt einen Zwei-Tore-Vorsprung.

Fenerbahçe wird an seine dominierende Leistung in der heimischen Liga anknüpfen und am Montag mit einem 4:2-Sieg gegen die formstarke Adana Demirspor den Spitzenplatz in der Süper Lig einnehmen.

Die in Istanbul ansässige Mannschaft wird auf Enner Valencia setzen, um ihre Leistung gegen Adana zu wiederholen, wo der ecuadorianische Stürmer einen entscheidenden Doppelpack erzielte.

Fenerbahçe wird auch durch die Rückkehr des erfahrenen Stürmers Joshua King gestärkt. Der 30-Jährige wurde nach dem Spiel in Wien gegen Adana wegen Muskelermüdung geschont.

Auch das Wunderkind des Vereins, Arda Güler, wurde in den Stammkader für das Spiel gegen Austria Wien berufen. Der 17-Jährige verpasste das letzte Spiel von Fener aus familiären Gründen.

Das Spiel im Ülker-Stadion in Istanbul beginnt um 20:00 Uhr Ortszeit (17:00 Uhr GMT) und wird vom spanischen Schiedsrichter Jesus Gil Manzano geleitet.

Sivas begrüßt Malmö

Der türkische Pokalsieger Sivasspor empfängt derweil den schwedischen Klub Malmö in der zentralanatolischen Stadt Sivas für das Rückspiel der Europa-League-Qualifikation.

Sivas, der insgesamt mit 3:1 hinter den Schweden liegt, muss zurückschlagen, um sich einen Platz in der Gruppenphase zu sichern.

Trainer Rıza Çalımbay sagte, dass man trotz des Nachteils die Gruppenphase anstrebe.

„Das Ergebnis im ersten Spiel ist nicht wichtig, wichtig ist, das Spiel gut zu beginnen. Je früher wir punkten, desto besser. Ich glaube, meine Mannschaft wird sich positionieren. Im letzten Ligaspiel, das wir gespielt haben, haben wir viel geschaffen Positionen… Das Wichtigste ist, dass wir sie nutzen. Wenn wir können, kann das Spiel ganz anders enden“, sagte er.

„Ich denke, das Wichtigste ist Teamwork und Teamplay. Wenn man als Team gut spielt, erzielt man gute Ergebnisse“, fügte er hinzu.

Başakşehir besucht Antwerpen

Ein weiteres türkisches Team, Başakşehir, wird am Donnerstagabend ebenfalls im Einsatz sein und im Rückspiel der Qualifikation zur UEFA European Conference League gegen den belgischen Klub Antwerpen antreten.

Die Qualifikation steht 1:1, nachdem Antwerpen Başakşehir im Istanbuler Fatih-Terim-Stadion zwei Punkte entzogen hat.

Manuel Schüttengruber vom Österreichischen Fußballbund wird das Spiel leiten, das um 8:45 Uhr Istanbuler Zeit (17:45 GMT) angepfiffen wird.