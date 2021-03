“Feel It’s Every Match”: Dominic Thiem beginnt mit Fragen zu Fuß bei den Doha Open 2021

Das österreichische Ass Dominic Thiem startete beim Auftakt der Qatar Open 2021 auf dem falschen Fuß. Nach einer Runde sprang er jedoch zurück, um das Wunderkind der Australian Open, Aslan Karatsev, zu besiegen.

Aber trotz seines Sieges gab es auch für den Österreicher viele Bereiche für Verbesserungen und Wrestling. Noch wichtiger war, dass sein Unbehagen mit den Füßen während des gesamten Spiels offensichtlich war.

Diese Ausgabe stammt aus dem Land seiner Heimatstadt Wien im letzten Jahr, wo er an Fußblasen litt. Ihm zufolge fehlt der Kampf nie.

Dominic Thiem sagt, seine Fußprobleme seien kein Grund zur Sorge

Der 27-jährige Dominic Thiem ist seit einigen Jahren ein beliebter Tennis-Konkurrent. Er gewann sogar seinen ersten Grand Slam-Titel bei den US Open im letzten Jahr.

Aber als professioneller Tennisspieler ist das Leben mit Schmerzen ein wesentlicher Bestandteil des Sports. „Es ist nichts zu ernstes. Ich denke, das ist fast in jedem Spiel so. “ Thiem erzählte im Wesentlichen Sport. Aber manchmal kann Schmerz den Geist übernehmen und daher das Ergebnis dieses bestimmten Spiels beeinflussen.

Der Finalist zum Jahresende 2019 und 2020 erwähnte jedoch, dass er sich seit seiner Kindheit damit befasst. Das ist also die Art von Schmerz, an die sich ihr Körper im Laufe der Jahre angepasst hat.

„Schon in jungen Jahren sind beide Füße leicht beschädigt, und natürlich ist es manchmal etwas schmerzhaft, aber kein Grund zur Sorge. Ich denke, es ist fast in jedem Spiel und ich werde in der Lage sein, damit umzugehen. “” Thiem schloss.

Da es oft unmöglich ist, ohne Schmerzen zu spielen, spielen Physiotherapeuten und andere Mitglieder des medizinischen Teams häufig eine wichtige Rolle in der beruflichen Laufbahn von Sportlern.

Wie stehen die Chancen, dass Thiem die 2021 Qatar Open gewinnt?

Nach seinem wohlverdienten 6: 7 (5: 7), 6: 3, 6: 2-Sieg gegen den Russen trifft Thiem im Viertelfinale auf den fünften Samen Roberto Bautista Agut.

Als Samen ist Thiem natürlich der Favorit für den Titel; Er ist jedoch immer noch der zweite Publikumsliebling. Alle Tennisfans hoffen, dass der zweite Favorit Roger Federer die Qatar Open 2021 gewinnt.

Hoffentlich werden beide weiterhin Hindernisse überwinden, um sich in einem erfolgreichen Finale zu treffen. Wenn dieses Spiel passiert, wird es eines der größten Spiele des Jahres sein.

Möchten Sie, dass Thiem und Federer sich im Doha-Finale treffen?

