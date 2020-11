FC Schalke 04: Rassismus-Skandal um Europameister Steffen Freund

D.Die sportliche Abfahrt hielt auch in Mönchengladbach an. Das 1: 4 am Samstagabend war das 25. Spiel in Folge ohne Sieg des FC Schalke 04, weshalb ein historischer Rekord immer näher rückt. Tasmanien Berlin Der Ruhrpottklub hatte in der Saison 1965/66 31 Spiele ohne Höchstpunktzahl absolviert und konnte diese negative Marke in naher Zukunft knacken.

Im Sport1-Programm „Doppelpass“ ging es am Sonntag um Schalkes trostloses Geschenk. Ex-Spieler Steffen Freund wurde unter anderem als Gast eingeladen – und er hatte einen falschen Ton.

Als es um Kritik an der Transferpolitik der Royal Blues ging, sagte Freund über die Mittelfeldspieler Nabil Bentaleb und Amine Harit, die aus dem Kader verbannt worden waren, dass sie aufgrund ihrer Herkunft nicht in der Lage seien, für Schalke zu kämpfen. „Dann muss man wissen, Malochen, das ist das Wichtigste. Jeder Spieler muss bereit sein, sein Herz für den Verein zu schütten. Und dann bin ich auch bei Harit, natürlich kann er das mit diesen Wurzeln nicht machen. “”

Eine rassistische Anklage, weshalb die Reaktion im Netz schnell kam. Der Twitter-Nutzer @avocadogucci schrieb: „Wenn es auf Schalke nicht gut läuft, sind dann die Ausländer schuld? Wenn es nicht rassistisch sein sollte und Steffen Freund sich für den individuellen Charakter der Spieler interessierte, gibt es keinen Grund, die „Ursprungswurzeln“ als Ursache für das Verhalten einer Person zu nennen. “”

Und @goenntherjauch sagte: „Steffen Freund ist so vertraut mit Wurzeln, vielleicht sollten Sie ihn als Pflanzenexperten bei Moma fragen. Nein, aber kein Scherz: Es ist peinlich, dass ungefilterter Rassismus Twitter braucht, um bemerkt zu werden. Ich freue mich auf die Folgen von Dopa. “”

Steffen Freund (links in der Saison 1991/92) spielte zwei Jahre für den FC Schalke Quelle: Bildallianz / Thomas Lehman

Das Schalke-Team sprach sich ebenfalls aus. Die Denkpause hat nichts mit den Wurzeln der Spieler zu tun, twitterte der Verein.

Die Tatsache, dass Freunds Entschuldigungsversuch später ebenfalls fehlschlug, entsprach dem verbalen Fauxpas des Europameisters von 1996: “Das war natürlich nicht gemeint”, erklärte er. „Ich habe nur gemeint, dass Nabil Bentalebs algerisch-französische Herkunft und Armut einfach eine Rolle spielen, wie Sie als Person aufwachsen und wie Ihre Mentalität ist. Wenn ihm das Spiel in Tottenham nicht gefiel, verließ er das Trainingsfeld. “”

Entschuldigung via Twitter

Am späten Nachmittag entschuldigte sich Freund auf Twitter. Er schrieb: „Jeder, der ein wenig über mich und meine Karriere als Spieler und als Trainer weiß, weiß, dass ich alle Formen von Rassismus zutiefst verabscheue. Natürlich sind weder Hautfarbe, Glaube noch Herkunft entscheidend für die Leistung eines Spielers im Training und auf dem Spielfeld. Niemand ist wütender als ich, dass ich mich in der Live-Übertragung leider so irreführend ausgedrückt habe. Dafür möchte ich mich aufrichtig entschuldigen. “”

