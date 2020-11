FC Bayern: Flick Vulkan brodelt! Trainer mit hohen Anforderungen an dreifache Helden

Der FC Bayern sicherte sich mit einem 3: 1-Sieg gegen Salzburg den Gruppensieg in der Champions League. Trainer Hansi Flick ist immer noch sehr kritisch.

München – David Alaba bekam den Zorn seines Trainers nach einer Viertelstunde Champions LeagueSpiel gegen die FC Salzburg mündlich zu spüren: Die Wiener im Dienst von FC Bayern spielte einen schlampigen Pass Marc Roca und verursachte die erste große Chance für den Feind. Torwart Manuel Neuer könnte klarstellen, ja Hansi Flick tobte am Spielfeldrand und beschimpfte Alaba einige Sekunden lang, bevor er kopfschüttelnd mit dem Kopf winkte.

Flick sprach nicht nur während des Spiels, sondern auch nach dem 3: 1-Sieg klare Worte an seine Mannschaft (klicken Sie hier, um den Ticker zu lesen): „Wir können mit der ersten Halbzeit nicht zufrieden sein. Die zweite Hälfte war viel besser. Heute können wir nur mit der Effizienz zufrieden sein, die wir gezeigt haben! ”Ungewöhnlich scharfe Kritik von Hansi an seinem Team. Flick wird ein Trainer Vulkan!

Was den Dreifachtrainer ärgerte, waren die vielen leichtfertigen Ballverluste, die sein Team verlor: „Wir müssen unsere Fehler minimieren! Das sind die Themen, die ich immer angesprochen habe: Wenn wir schlechte Pässe gegen Teams machen, die kompakt in einer guten Reihenfolge sind, haben sie die Möglichkeit, uns zu verletzen. Gut für Flick, dass er an diesem Tag einen fast unüberwindlichen Keeper in der Dose hatte.

FC Bayern: Flick fordert, dass die Siegesserie fortgesetzt wird

Deshalb hatte Manuel Neu spielte auch eine große Rolle in der Tatsache, dass die FCB Der Sieger der Gruppe A steht bereits nach vier Spieltagen fest und kann die letzten beiden Spiele der Königsklasse entspannt angehen, um sich auf die bevorstehenden Bundesliga-Herausforderungen vorzubereiten. Oder? “Es ist nicht unsere Einstellung und Herangehensweise, dass wir in Spiele gehen und sagen: Okay, jetzt können wir uns auf andere Dinge konzentrieren”, sagte er Flick klar und für die nächsten beiden ankündigen Champions League-Teile an: „Wir werden versuchen, unsere Siegesserie in den verbleibenden zwei Spielen fortzusetzen. Wir gehen zu den Spielen, um zu gewinnen! “”

Das Bayern-Trainer fordert weiterhin Vollgas von seiner Mannschaft – obwohl er die Ko-Runde der Königsklasse frühzeitig erreicht hat. Die Münchner werden am Dienstag zu Gast sein Atletico Madrid, am Samstag die BundesligaSpiel in Stuttgart.

FC Bayern: Salzburg schoss 19 Mal auf das FCB-Tor

Flick hat eine klare Vorstellung davon, was in diesen Spielen passieren muss, damit er mit der Art und Weise, wie das Spiel in Zukunft wieder gespielt wird, zufrieden sein kann – und nicht nur mit der Effizienz: „Wir müssen ein anderes Maß an Souveränität ausstrahlen Besitz. Das müssen wir schnell erledigen. „Idealerweise sorgt diese Souveränität für mehr Torchancen bei der FCB. Der Schuss am Mittwoch Champions League– Elf Mal Sieger, 19 Mal Salzburg am Tor.

Vielleicht würde es eine Start-elf-Promotion von Edeljoker geben Leroy Sané sorgen Sie für ein sichereres Spiel nach vorne. Sein letzter Auftritt von Anfang an war vor fast einem Monat in der Bundesliga gegen Köln (2: 1). Trotz seiner derzeitigen Existenz als Reservist sind die Statistiken von Sané beeindruckend: In 392 Minuten erzielt er fünf Tore und zwei Vorlagen – das ergibt alle 56 Minuten ein Tor. Zum Vergleich: die schwach geformten Serge Gnabry Diese Saison dauerte 877 Minuten auf dem Spielfeld und benötigte durchschnittlich 175 Minuten für eine Torbeteiligung.