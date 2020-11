FC Bayern: Abschied von David Alaba behoben! Fans drastisch: "Ein bisschen ..."

Der FC Bayern hat das Vertragsangebot für David Alaba zurückgezogen. Eine Verlängerung ist fast unmöglich. Was sagen die Fans der Rekordmeister?

Der Vertrag von David Alaba Bei der FC Bayern wird anscheinend nicht verlängert

Bei der wird anscheinend nicht verlängert Das gab FCB-Präsident Herbert Hainer bekannt

bekannt Damit endet ein einmonatiger Vertrag über den Verteidigungsstar – aber was sagen die Fans dazu?

Mit unserem brandneuen FC Bayern Newsletter Verpassen Sie nicht, was in der Welt des dreifachen Gewinners passiert. Hier können Sie sich kostenlos registrieren.

München – Es war ein gemäßigtes Erdbeben in München. Monatelang versuchte er es FC BayernDavid Alabas Vertrag zu verlängern, der im Sommer 2021 ausläuft. Jetzt ist klar: Die Rekordmeister hat sein Angebot zurückgezogen. Der Hammer: Alaba soll es aus den Medien herausgefunden haben!

Die Bayern haben alles versucht. Seinem neuen Verteidigungschef wurde im Vergleich zur Vereinslegende Franz Beckenbauer ein fürstliches Gehalt angeboten – aber nichts davon half. Zum Alaba und sein Berater Zahavi-Kiefern war das Angebot der FC Bayern nicht genug – jetzt hatten die FCB-Chefs die Faxe dick. Dies erklärte der Präsident Herbert Hainer Ich bin Sport im Fokus. So schließt sich Alaba Michael Ballack und Co. an, die einst auch eine Erweiterung der waren Säbener Straße lehnte ab und suchte nach einer neuen Herausforderung. Die Zukunft wird zeigen, wo dies jetzt ist.

Es wird auch spannend zu sehen sein, wer den Österreichern nachfolgen wird FC Bayern könnte wechseln. Innerhalb und außerhalb der Bundesliga gibt es eine Reihe interessanter Namen.

Was sagen die FCB-Anhänger eigentlich über die Lob-Trinken? Die Fans der Rekordmeister Die Entscheidung des Vereins wurde fast durchweg positiv aufgenommen. Viele nehmen an, dass der Verteidigungsstern Gier ist und bezeichnen ihn als Söldner, aber einige von ihnen bluten, wenn sie sich verabschieden.

Kalle vergleicht ihn mit Beckenbauer (!!), Bayern bietet einen 5-Jahres-Vertrag mit einer deutlichen Gehaltserhöhung an. Seit Wochen fragen sich alle, wie sehr sie ihn behalten wollen. An Wertschätzung mangelt es hier nicht. Die Seite #Alaba es mangelt an Respekt. Alaba wäre nichts ohne FCB. – Christian (@texterstexte) 2. November 2020

Ein Benutzer spricht von dem mangelnden Respekt von Alaba, weil der FC Bayern dem Defensivstar alles wünschte, was er wollte. Andere gratulierten dem Verein sogar zu dieser Entscheidung.

Die Einseitigkeit der Beobachtung hier stört mich und ermüdet mich. Man kann dem Verein nur gratulieren: Es ist sehr gut aus der Geschichte gekommen. Wir werden uns zu anderen Themen wiedersehen. #Alaba – Justin Kraft (@Lahmsteiger) 2. November 2020

Wieder andere reagierten gereizt auf Alabas Verhalten.

wenn du mich fragst, er #Alaba….. ….. halt die Fresse – Sparschaeler (@sparschaeler) 2. November 2020

Tatsache: Jemand, der seinen Vertrag mit dem FC Bayern nicht verlängert, isst auch kleine Kinder. #Alaba – Mancienne Kenner (@fritzelisches) 2. November 2020

David #Alaba ist wahrscheinlich ein ziemlicher Söldner, dessen Charakter einfach nicht zu den edlen Werten des FC Bayern passt. – Mancienne Kenner (@fritzelisches) 2. November 2020

Es gab jedoch auch Benutzer, die sich über die Konstellation diebisch freuten. Besonders Fans der FC Schalke konnte ihre Freude nicht zurückhalten, dass das Münchner Team wahrscheinlich kostenlos einen Top-Performer verlieren wird.

Es ist auch gut für Bayern-Fans, dass ein Spieler den Verein auf diese Weise verlässt. Vielleicht verstehen Sie jetzt, warum wir nicht so gut über die Neuers, Goretzkas und Nübels dieser Welt sprechen können.#Alaba – Lukas (@ lukasinho01) 2. November 2020

Ein Benutzer brachte auch sofort einen Nachfolger aus seinen eigenen Reihen ins Spiel – und unterstrich dies mit einem entsprechenden Neologismus.

Franz Beckenbauer fordert Kouassi auf, Alaba zu entthronen und den Blackenbauer-Titel so schnell wie möglich zu holen. pic.twitter.com/toRq0HE6ue – LeoulPrince 👑 (@ LeoulPrince7) 28. Oktober 2020

Ob das Chaos da ist David Alaba wird sich auch auf die sportlichen Ziele von München auswirken, die Sie am Dienstagabend sehen können. Dann trifft sich das Team Hansi Flick in dem Champions League zum FC Salzburg – (noch) mit Alaba … (smk)