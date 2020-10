FC Barcelona – Real Madrid im Live-Ticker: Ex-Bayern-Star Coutinho vergibt im Clasico eine Mega-Chance

FC Barcelona gegen Real Madrid: Der Clasico kommt! Verfolgen Sie den Spanien-Hit am Samstagnachmittag hier im Live-Ticker.

La Liga, 7. Spieltag: FC Barcelona – Real Madrid 1: 2

Beim Barca * macht der verhinderte Superstar Antoine Griezmann aus Frankreich Sorgen.

macht der verhinderte Superstar aus Frankreich Sorgen. Verfolgen Sie das Spiel hier am Samstagnachmittag um Live-Ticker.

FC Barcelona – Real Madrid 1: 2

Aufstellung FC Barcelona: Neto – Dest, Piqué, Lenglet, Jordi Alba – S. Busquets, F. de Jong, Pedri, Coutinho, Ansu Fati – Messi Aufstellung Real Madrid: Courtois – Nacho (43. Vazquez), Varane, Sergio Ramos, F. Mendy – Fede Valverde, Casemiro, Kroos – Asensio, Benzema, Vinicius Junior Tore: 0: 1 Valverde (5.), 1: 1 Ansu Fati (8.), 1: 2 Sergio Ramos (63./Foulelfmeter)

67. Minute: Jetzt muss Barca kommen. Machen Sie auch die Herren um Lionel Messi. Aber das weiße Bollwerk verdickt sich vor ihnen.

63. Minute: Tooooorrrr !!! FC Barcelona – Real Madrid 1: 2, Torschütze: Sergio Ramos (Elfmeter). Unten links trocknen. Der Veteran lässt sich das nicht nehmen und erschießt sich. Kälte verwandelt. Los Blancos führt erneut gegen passive Katalanen.

62. Minute: Elfmeter für Real Madrid und eine gelbe Karte gegen Lenglet.

60. Minute: Uhhhhh … der Schiedsrichter versucht nach einem Zupfen bei Ramos im Strafraum den VAR. Gibt es Strafen?

54. Minute: Mega-Chance für Barca! Ansu Fati überquert den zweiten Pfosten von rechts. Wunderbar zeitlich abgestimmt. Aber Coutinho geht aus sehr kurzer Entfernung zum Außennetz. Da war mehr dran.

51. Minute: Ansu Fati mit dem Abschluss! Er verspätete sich und feuerte dann einen niedrigen Schuss vom zweiten Pfosten ab.

48. Minute: Kroos trifft am ersten Pfosten eine Ecke. Aber Ramos ist nicht entscheidend für den Kopfball.

46. ​​Minute: Der Clasico geht in Barcelona weiter.

FC Barcelona – Real Madrid im Live-Ticker: Clasico ist zur Halbzeit komplett geöffnet

45. Minute + 2: Pause im Camp Nou! Der Clasico ist zur Halbzeit komplett geöffnet.

45. Minute: Zwei Minuten Nachspielzeit.

43. Minute: Früher Wechsel bei Real Madrid: Vazquez kommt für den verwarnten Nacho herein. Sicherlich eine Vorsichtsmaßnahme von Zidane.

38. Minute: Gelbe Karte gegen Nacho (Madrid): Der Spanier geht mit gestrecktem Bein in die Spreizung. Es gibt keine zwei Meinungen.

36. Minute: Bemerkenswert! Der junge Dest, vor einigen Wochen das Transferziel des FC Bayern, räumt den Strafraum gegen Casemiro und Benzema frei.

35. Minute: Real Madrid bekommt seinen Druck nicht mehr durch. Barcelona spielt jetzt sehr kompakt und selbstbewusst. Für einen Clasico ist es ziemlich schwierig.

31. Minute: Barcelona ist jetzt am Abzug. Aber Ramos fängt einen Kreuzball von Dest ab.

28. Minute: Gelbe Karte gegen Lenglet (Barca): Er tritt nur in seinen Gegner ein, aber das ist nicht erlaubt.

27. Minute: Große Aufregung jetzt! Die Katalanen fordern Strafen, nachdem Casemiro das nächste Mal gegen Messi angetreten ist. Aber er trifft zuerst den Ball. Mutige Aktion in der Box, der Junge ist schon gelb. Die Argentinier und Ansu Fati (siehe Tweet) sind immer gefährlich.

FC Barcelona – Real Madrid im Live-Ticker: große Chance für Lionel Messi

24. Minute: große Chance für Barca! Messi knabbert an seinem Gegner an der kurzen Ecke und schließt direkt. Aber Courtois hat seinen Arm draußen und pariert großartig.

22. Minute: Real Madrid ergreift erneut die Initiative. Die Weißen versuchen zu drücken und stehen hoch.

19. Minute: Gelbe Karte gegen Casemiro (Real Madrid): Die Madrilene fährt Messi richtig in die Parade. Klares Foul und eine klare Warnung.

16. Minute: Beide Gegner arbeiten jetzt im Mittelfeld aneinander. Der Clasico ist völlig offen und die Spannung ist fast spürbar.

13.Minute: Coutinho versucht es aus der Ferne, ist aber blockiert. Das Spiel ist brutal intensiv.

FC Barcelona – Real Madrid im Live-Ticker: Ansu Fati-Netze für Barca

8. Minute: Tooooorrrr !!! FC Barcelona – Real Madrid 1: 1, Torschütze: Ansu Fati. Was für ein Angriff. Varane schläft und nimmt die Abseitsposition auf. Der Ball kommt durch die Kette zu Linksverteidiger Jordi Alba, der von der Grundlinie bis zum ersten Pfosten spielt.

Ansu Fati agiert blitzschnell und muss nur seinen Fuß ausstrecken. Super Start im Clasico!

7. Minute: Der nächste Angriff der Madrilenier. Feine Flanke vom Knöchel. Aber der Schiedsrichter sah eine Abseitsposition.

FC Barcelona – Real Madrid im Live-Ticker: Frühes Tor im Clasico

5. Minute: Tooooorrrr !!! FC Barcelona – Real Madrid 0: 1, Torschütze: Valverde. Die frühe Tour für die “Royals” im Klassiker. Barca verteidigt passiv, fast fahrlässig.

Benzema ahnt die Situation und ist für Valverde durch, der überquert. Der 22-Jährige sieht Neto an und schließt trocken.

3. Minute: Bei Barca ist Sergino Dest ein Rechtsverteidiger in der Startaufstellung. Die Bayern wollten auch den 19-jährigen Niederländer unter Vertrag nehmen – aber er entschied sich für Spanien. In der Startaufstellung steht Phillippe Coutinho, ein ehemaliger Leihgeber des FC Bayern. Der Brasilianer scheint sich doch in Barca niederzulassen.

1. Minute: Es beginnt im Camp Nou in Barcelona!

Update, 15.55 Uhr: Die Teams sind da. Vorhang dafür Klassisch!

Update, 15.45 Uhr: Zinedine Zidane hat zugegebenermaßen großen Respekt dafür Klassisch-Gegner. „Barca ist immer Barca. Eine sehr gute Mannschaft, die unsere Situation natürlich komplizieren könnte “, sagte der Trainer von Real Madrid vor der Party im Camp Nou. Barcelona-Trainer Ronald Koeman sagte: “Man muss gewinnen, besonders nach den beiden Niederlagen.”

FC Barcelona – Real Madrid im Live-Ticker: Modric und Marcelo nur auf der Bank

Update, 15.40 Uhr: Wieder in die Ausgangsposition vorher Klassisch:: Real Madrid hat bisher fünf Spiele in der Liga gespielt und ist mit zehn Punkten und 6-3 Toren Dritter. Barca hat nur vier Spiele gespielt und ist Zehnter mit sieben Punkten und 8-2 Toren.

Update, 15.25 Uhr: Auch die Real Madrid Aufstellung hat alles. So müssen die alten Sterne sein Modric und Marcelo Gleiches gilt für Isco und den Ex-Frankfurter Jovic. Deutschlands Weltmeister Kroos ist wie erwartet in der Startaufstellung.

Update, 15.15 Uhr: Das Aufstellung des FC Barcelona: Neto ist im Tor für den verletzten Marc-André ter Stegen (Knie). Bitter: Frankreichs Superstar Antoine Griezmann Alles was bleibt ist die Bank. Supertalent ist jedoch erlaubt Ansu fati (17) von Anfang an teilnehmen.

FC Barcelona – Real Madrid im Live-Ticker: Finanzielle Probleme bei den Vereinen in der Liga

Update vom 24. Oktober, 15.10 Uhr: Über dem Klassisch hängen – auch wegen Corona – dunkle Wolken. Bildlich gesprochen. Als die FAZ. berichteten die Vereine beschweren sich in Die Liga über richtige Löcher in ihren Kassen.

Nur das FC Barcelona hatte die Vorsaison mit einem Minus von 97 Millionen Euro abgeschlossen. Laut der Tageszeitung Die Avantgarde Die Schulden der Katalanen stiegen auf 379 Millionen Euro. Die Spieler müssten wohl in Zukunft Lohnverluste hinnehmen, heißt es vor dem Topspiel dagegen Real Madrid fortsetzen.

FC Barcelona – Real Madrid im Live-Ticker: Marca hat Marcelo demontiert

Update vom 24. Oktober, 14.50 Uhr: FC Barcelona gegen Real Madrid Ich bin Liveübertragung* *? Das Klassisch kann heute bei DAZN gesehen werden. Wir halten Sie hier im Live-Ticker natürlich auf dem Laufenden.

Update vom 24. Oktober, 14.30 Uhr: Beides für die FC Barcelona sowie für Real Madrid Am Ende war es gemischt. 0: 1 gegen Cadiz, dann das 2: 3 in der Champions League gegen Donezk – die “königlichen” stehen vor dem Klassisch wirklich unter Druck.

Die Kritik an der spanischen Presse richtet sich in erster Linie an einen Spieler: Linksverteidiger Marcelo. Das Marke schrieb hart: “Er kann es nicht mehr tun.” Der Brasilianer war „Lichtjahre vom vorherigen Niveau entfernt. Es sollte nicht mehr in der Champions League verwendet werden, sondern nur noch in nationalen Ligaspielen. “”

FC Barcelona gegen Real Madrid im Live-Ticker: Clasico bietet viel im Voraus

Erster Bericht vom 22. Oktober: Barcelona / München – Lionel Messi *, Antoine Griezmann und Ex-BVB* -Star Ousmane Dembelé Auf der einen Seite. Ex-FC Bayern*-Fachmann Toni Kroos*, Sergio Ramos und Karim Benzema auf dem anderen. In Spanien Die Liga steht die Klassisch Es sind die Giganten, die sich im europäischen Fußball par excellence treffen.

Ein Cracker, der im Voraus viel Material anbietet: Erstens: Lionel Messi. Nachdem der Argentinier im Sommer den beleidigten alten Stern geschenkt hat, ist der 33-Jährige derzeit nachweislich nicht der alte Mann. Er hat zwei Tore und zwei Vorlagen in fünf Pflichtspielen. Aber in Die Liga er überzeugte nur in den klaren Siegen gegen Villareal (4: 0) und Celta Vigo (3: 0). Beim 1: 1-Unentschieden gegen Sevilla FC und beim 1: 0-Sieg bei Getafe FC stand er nicht auf der Torschützenliste.

Zweitens, Sergino Dest (19). Im Sommer die FC Bayern München* * und Barca begierig auf das niederländische Top-Talent – schließlich zog er in Katalonien ans Mittelmeer. Wie er mit dem neuen Arbeitgeber umgeht, sollte daher neben den niederländischen Fans auch deutsch sein Bundesliga* *– Interessierte Anhänger.

FC Barcelona – Real Madrid im Live-Ticker: Antoine Griezmann befindet sich in der Mega-Krise bei Barca

Dritte, Antoine Griezmann. Der Mann, der das getan hat deutsche Fußballnationalmannschaft* mit einem Doppel im Halbfinale der EM 2016 gedemütigt, befindet sich in einer Mega-Krise. In vier Saisonspielen in Die Liga Der 29-jährige Franzose hat bisher weder getroffen noch eine Vorlage zur Verfügung gestellt. Er wurde zur Halbzeit gegen Vigo ausgewechselt und sieht auf dem Platz nachdenklich aus.

“Es ist schwierig, langfristig nicht in Ihrer Position zu spielen”, sagte sein Landsmann Arsene Wenger Beim Sport sein: “Zuerst akzeptiert der Junge es, aber wenn seine langfristigen Bedürfnisse nicht erfüllt werden und er das Gefühl hat, dass seine Position es ihm nicht erlaubt, seine besten Eigenschaften auszudrücken, wird er entmutigt.”

FC Barcelona – Real Madrid im Live-Ticker: Barca steht in der La Liga unter Druck

In Summe: Die FC Barcelona hat vorher Klassisch zwei Spiele weniger als die meisten Gegner, steht aber als neunter gegen den dritten aus der Hauptstadt immer noch unter Druck.

Im Falle einer Niederlage könnten die Katalanen ins untere Mittelfeld rutschen. Aufregung ist garantiert. Und wirklich.

Verfolgen Sie den spanischen Klassiker zwischen Barca und Real Madrid am Samstagnachmittag (16 Uhr) hier im Live-Ticker.