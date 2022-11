Aktivitäten für Sie alle | Kunst- und Unterhaltungsnachrichten

Das Hotel liegt am 101 Vera King Farris Drive, Galloway. Stockton.edu

Nolan Ryans Stockton Memorabilia Collection

Eine umfangreiche Sammlung von Nolan Ryan-Erinnerungsstücken, die von Leo S. Ullman gespendet wurde, ist bis Sonntag in der gesamten University of Stockton ausgestellt, darunter in der Bjork Library, der Noyes Arts Garage, dem John F. Scarpa University Center, der Kramer Hall und dem Stockton Campus in Manahawkin . 11. Dezember, mit einem öffentlichen Empfang für die Ausstellung am Montag, 17. Oktober, um 17:30 Uhr in der Noyes Arts Garage in Atlantic City. Zu der Kollektion gehören Baseballs, Schläger, Handschuhe, Mützen, Trikots, Karten und mehr.

‚Du hörst mich?‘ in Stockon

Die von Jacob Feige kuratierte Stockton Arts Gallery veranstaltet „Do You Hear Me?“ bis Sonntag, 13.11. Die Ausstellung umfasst Werke von Jaime Alvarez, Natalie Lerner und Japeth Mennes, die sich mit Themen wie Isolation und Einsamkeit in Städten befassen.

„Lilt“ in den Noyes Galleries von Kramer Hall

Philadelphia Sculptors präsentiert in Zusammenarbeit mit dem Noyes Museum of Art Stockton University „Lilt“, eine Auswahl von Kunstwerken, die Rhythmus und Fluss haben und den Geist und die Freude bis Freitag, den 20. Januar, entfachen.

Befindet sich in der Front Street 30, Hammonton. NoyesMusuem.org

Erwarten Sie das Unerwartete in der Ferry Park Gallery

Die Ferry Park Gallery veranstaltet im November „Unexpected“, eine Fotoausstellung mit Werken von sechs verschiedenen regionalen Künstlern. Die Ausstellung zeigt eine Sammlung von Fotos mit einer Vielzahl von Themen und Perspektiven von Stephen Schneiderman, David Woeller, Ted Kingston, Ken Hess, Jack McDonough und Corinna La Puma. Am Freitag, 4. November, findet von 17 bis 19 Uhr ein Künstler-Eröffnungsempfang statt.