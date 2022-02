Der Konflikt in der Ukraine entwickelt sich rasant. Hier ist, worauf Sie achten sollten

Und diplomatische Bemühungen, die Spannungen zu entschärfen, waren bisher erfolglos.

Während die Spannungen weiter zunehmen, sind hier einige Schlüsselmomente in der anhaltenden Ukraine-Krise zu beobachten.

Am Samstag bereitet sich Russland darauf vor, seine strategische Abschreckung zu testen: seine Atomstreitkräfte. Der Kreml kündigte am Freitag an, dass Putin bei Militärübungen am Samstag, bei denen ballistische Raketen und Marschflugkörper abgefeuert werden, „wahrscheinlich im Mittelpunkt der Situation stehen wird“. Drei Jahrzehnte nach dem Ende des Kalten Krieges haben sowohl Russland als auch die Vereinigten Staaten nukleare Arsenale in Alarmbereitschaft, das heißt nukleare Sprengköpfe, die an ihre Trägersysteme gekoppelt und jederzeit einsatzbereit sind.

Kreml-Sprecher Dmitri Peskow bemerkte, dass solche Trainingsübungen „ziemlich regelmäßig“ seien und entsprechende internationale Benachrichtigungen beinhalten würden. Bis zu einem gewissen Punkt stimmt es: Diese Vorbereitungsübungen finden vor dem Hintergrund internationaler Spannungen um die Ukraine statt, die sich zu einem großen Krieg ausweiten könnten.

Spannung steigt im Donbass

Die Spannungen in der Ukraine erreichten am Freitag den höchsten Stand seit Jahren, nachdem prorussische Separatistenführer aus abtrünnigen Republiken in der ukrainischen Donbass-Region die Zivilbevölkerung zur Evakuierung aufgerufen hatten – und nach einer Explosion ein von Separatisten kontrolliertes Fahrzeug in der Stadt Donezk zerstörte und mehr schuf zittert Krieg.

Ukrainische Beamte bestreiten jegliche Pläne, Donbass gewaltsam zurückzuerobern, und sagen, sie sehen die Vorfälle in dieser Woche als Versuch Russlands, einen Vorwand für eine Invasion zu schaffen. Aber die russischen Staatsmedien haben bereits Alarm geschlagen und Aufnahmen von Zivilisten gezeigt, die den Donbass in Bussen verlassen, die in Richtung der russischen Oblast Rostow direkt hinter der Grenze fahren.

Es ist unklar, wie viele Zivilisten evakuiert werden oder ob es weitere Vorfälle in der Ostukraine geben wird, die Russland als möglichen Vorwand für einen Krieg nutzen könnte.

Ein diplomatischer Balanceakt

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj wird am Samstag trotz dessen an der Münchner Sicherheitskonferenz teilnehmen Das Verwaltungsplädoyer von US-Präsident Joe Biden diese Pläne, die Ukraine angesichts der Besorgnis über eine mögliche russische Invasion zu verlassen, zu überdenken. Es ist möglich, dass unerwartete Überraschungen seinen Besuch verkürzen.

Die Vereinigten Staaten und die NATO handeln

Die Vereinigten Staaten haben ihre militärische Präsenz in Osteuropa bereits verstärkt; Das US-Militär hat eine Ausbildungsmission in Ungarn angekündigt. Wie werden die Vereinigten Staaten und ihre Verbündeten auf die jüngsten Schritte Russlands reagieren? Werden wir weitere Evakuierungen von Diplomaten sehen, die in Kiew geblieben sind?

