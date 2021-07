Factbox: Überraschungsolympiade: Simone Biles fügt Drama in Tokio hinzu

Olympische Spiele in Tokio 2020 – Gymnastik – Künstlerisch – Damenmannschaft – Finale – Ariake Gymnastics Center, Tokio, Japan – 27. Juli 2021. Die Silbermedaillengewinnerin Simone Biles aus den Vereinigten Staaten, die eine Schutzmaske trägt, hält Blumen. REUTERS / Lindsey Wasson

TOKYO, 27. Juli (Reuters) – Die US-Turnerin Simone Biles schied am Dienstag bei den Olympischen Spielen in Tokio nach einem einzigen Sprung aus dem Mannschaftswettkampf der Frauen aus.

Hier sind einige der bisher größten Überraschungen der Spiele in Tokio:

KUGELAUSLAUF

Die Bewerbung der amtierenden Weltmeisterin und Olympiasiegerin im Mehrkampf um sechs Rekord-Gold in Tokio endete abrupt, als sie nach einem Sprung unerwartet aus dem Mannschaftsfinale der Damen ausschied und als Zuschauerin beobachtete, wie die USA ihren Titel an Russland abtraten.

USA Gymnastics sagte, die weitere Teilnahme des 24-jährigen Biles an den Spielen sei ungewiss.

“Simone hat sich aufgrund eines medizinischen Problems vom Mannschaftsfinale zurückgezogen”, sagte USA Gymnastics. “Sie wird täglich untersucht, um die medizinische Freigabe für zukünftige Wettbewerbe zu bestimmen.”

DIE AUSFAHRT VON OSAKA

Der japanische Tennis-Superstar Naomi Osaka ist am Dienstag in Tokio in der dritten Runde ausgeschieden, Tage nach dem Anzünden des olympischen Kessels.

Die Nummer zwei der Welt schied in ihrem ersten Turnier seit ihrem Rücktritt von den French Open im Mai mit 6:1 6-4 gegen die Tschechin Marketa Vondrousova aus, als sie sagte, sie habe fast drei Jahre lang an Depressionen gelitten.

“Ich hatte dieses Mal wirklich das Gefühl, dass es viel Druck gibt”, sagte Osaka. „Ich denke, vielleicht liegt es daran, dass ich noch nie bei einer Olympiade war und die erste, die hier war, war ein bisschen zu viel.

BARTYS FEHLER

Die Nummer eins des Welttennis, Ash Barty, stolperte am Sonntag nach einer glanzlosen und fehlerbehafteten Leistung aus dem Turnier.

Die Australierin, die nach ihrem Sieg in Wimbledon zweifache Grand-Slam-Siegerin war, schied im Dameneinzel in einer großartigen 6: 4 6: 3 Niederlage gegen Sara Sorribes Tormo, 48., aus.

“Ich habe mich dort nie wirklich wohl gefühlt und konnte das Spiel nicht zu meinen Bedingungen spielen”, sagte sie. “Ich war ein wenig unberechenbar und habe zu viele Fehler gemacht.”

“UNAKZEPTABLE” Niederlage DE

Das lange unbesiegbare chinesische Paar Xu Xin und Liu Shiwen wurde am Montag von den Japanern Jun Mizutani und Mima Ito knapp geschlagen und bescherten den Gastgebern ihr erstes olympisches Tischtennis-Gold im Mixed-Doppel.

China genießt in diesem Sport seit langem einen Ruf für seine Macht und gewann 28 der 32 Goldmedaillen, die seit seiner Aufnahme in die Spiele 1988 vergeben wurden, darunter alle acht Titel im Dameneinzel.

Xu und Liu, die ihre Silbermedaillen schweigend in ihren Taschen versteckten, nachdem sie vom Podium gestiegen waren, sagten beide, ihre Niederlage sei “inakzeptabel”.

„Es fiel mir schwer, das zu akzeptieren“, sagte Liu auf einer Pressekonferenz nach dem Verlust. “Es tut mir leid für mein Team.”

TUNESIEN ERSTAUNLICHE SUPERMÄCHTE

Vielleicht wird keine Games-Medaille wilder gefeiert als die des 18-jährigen Ahmed Hafnaoui, der die Schwimm-Superkräfte mit seinem Sieg auf Bahn 8 über 400 m Freistil der Männer verblüffte.

“Es war ein Traum und er wurde wahr – es war mein bestes Rennen aller Zeiten”, sagte Hafnaoui in einer olympischen Untertreibung, nachdem er trotz des langsamsten Qualifyings für das Finale gegen den Australier Jack McLoughlin und den Amerikaner Kieran Smith gekämpft hatte.

Hafnaoui erhielt die ultimative Bestätigung, als der US-Medaillengewinner Michael Phelps, der größte Schwimmer der Geschichte, seine Leistung als “ein unglaubliches Schwimmen” bezeichnete.

SIEG FÜR DEN PROFESSOR

Die wenig bekannte österreichische Amateur-Radsportlerin Anna Kiesenhofer machte einen gewagten Solo-Ausbruch und trat irgendwie beiseite, um die Ziellinie absolut ungläubig zu überqueren.

Sie war nicht allein, denn das sehr erfahrene niederländische Vier-Frauen-Team auf der Suche nach dem dritten Titel in Folge war sich ihrer Flucht nicht bewusst.

“Ich bin froh, dass ich nicht zu viel Angst hatte und es ausprobiert habe”, sagte Kiesenhofer nach dem Gewinn von Österreichs erster Radsport-Goldmedaille seit den ersten Olympischen Spielen 1896.

Als hauptamtlicher Lehrer hat Kiesenhofer jetzt im September eine besondere Geschichte zu erzählen.

(Diese Geschichte wurde weitergegeben, um das Tag zu ändern, keine Textänderung)

Zusammengestellt von David Dolan; Redaktion von Ken Ferris

Unsere Standards: Trust-Prinzipien von Thomson Reuters.