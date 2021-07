Facebook verbessert den Speicher von Oculus Quest 2 und ruft Schaummasken zurück

Facebook stellt den weltweiten Verkauf des Oculus Quest 2 ein, da es die Aufbewahrung von Headsets verbessert und seine Schaumstoff-Gesichtsabdeckungen mit einem neuen Silikondesign ergänzt. Ab dem 24. August werden alle Quest 2 VR-Headsets mit mindestens 128 GB Speicher statt 64 GB ausgeliefert Sie werden mit einer Silikonschnittstelle zwischen Ihrem Gesicht und dem Headset oben auf dem Headset ausgeliefert. Und alle aktuellen Quest 2-Besitzer können Kostenlose Silikonmaske online anfordern um ihren Schaum zu bedecken, dank eines Boosters, nachdem einige Benutzer von Hautreizungen berichtet haben.

Der Direktor von Facebook Reality Labs, Andrew Bosworth, hat die Nachricht verbreitet heute in einem Blogbeitrag. “Da immer mehr Menschen mit Quest 2 in die virtuelle Realität einsteigen, erhalten wir seit einiger Zeit Berichte, dass ein sehr kleiner Prozentsatz der Quest 2-Kunden nach der Verwendung der Schnittstelle Hautreizungen erfahren hat. abnehmbare Schaumstoff-Frontplatte im Lieferumfang von Quest 2 enthalten und auch separat erhältlich. auch als Teil. des Fit Packs“, schreibt Bosworth. „Obwohl die Melderate niedrig ist und die Mehrzahl der gemeldeten Fälle gering ist, setzen wir uns dafür ein, dass unsere Produkte für jeden, der sie verwendet, sicher und komfortabel sind. Laut Oculus passt die neue Silikonmaske über die Schaumstoffschnittstelle und zukünftige Headsets werden beide Optionen enthalten.

Das Unternehmen ruft jetzt in Zusammenarbeit mit der US-amerikanischen Consumer Product Safety Commission (CPSC) freiwillig alle Schaumstoffschnittstellen von Quest 2 und Quest 2 Fit Pack zurück. Hausbesitzer können folge den Anweisungen auf der Oculus-Website, um eine Silikonhülle zu erhalten – Sie benötigen Ihre Konto-ID, die Seriennummer des Headsets und eine Adresse in eines seiner unterstützten Länder. Auch wenn Sie ohne negative Reaktion zur Mehrheit gehören, kann der Schaumstoffhelm des Quest während des Trainings Schweiß absorbieren und ist schwieriger zu reinigen als eine glatte Gesichtsbedeckung, daher kann eine Silikonmaske eine willkommene Abwechslung sein. .

Das CPSC bot mehr Details zur Anzahl der Beschwerden – und möglicherweise einige grobe Verkaufszahlen für den Quest 2. Es sagte, es habe 5.716 Berichte über Vorfälle mit Hautreizungen und “etwa 45 Berichte von Verbrauchern, die ärztliche Hilfe benötigen” erhalten, während der Rückruf “ungefähr 4″ betraf Millionen” Einheiten in den USA und “ungefähr 172.600” in Kanada. Dies umfasst theoretisch alle Quest 2 Headsets, die in beide Länder geliefert wurden, sowie Quest 2 Fit Packs (die zwei zusätzliche Gesichtsschnittstellen in unterschiedlichen Größen enthalten) und alle separat erhältlichen Ersatzteile. oder im Rahmen der Garantie versendet.

Facebook offenbarte zuerst das Problem der Schaumreizung im Dezember 2020 und behauptete, dass “ungefähr 0,01% der Menschen”, die den Quest 2 verwendeten, vorübergehende Rötungen, Beulen oder Schwellungen hatten. Er verglich die Reizung mit der, die manchmal durch Schaum in Motorradhelmen oder Skibrillen verursacht wird, und wies darauf hin, dass sie sich von den normalen Dellen oder Rötungen unterscheidet, die man am Gewicht des Helms selbst sehen könnte.

Die Speichererweiterung Quest 2 hingegen wurde verschüttet letzte Woche, nachdem die Produktbeschreibung eines Händlers durchgesickert war. Das ändert nichts am Grundpreis des Headsets von 299 US-Dollar, und Oculus wird beim Start des Upgrades im August immer noch ein 256-GB-Modell für 399 US-Dollar anbieten – obwohl der Unterschied zwischen den beiden nach dem Upgrade weniger ausgeprägt sein wird.

Update 12:00 Uhr ET: Details zur CPSC-Aktualisierungserinnerung hinzugefügt.

Korrektur: Die Silikonmaske passt über die Schaumstoffmaske, anstatt sie wie ursprünglich beschrieben vollständig zu ersetzen. Wir bedauern den Fehler.