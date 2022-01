F-35 stürzt bei der Landung auf der USS Carl Vinson im Südchinesischen Meer ab | Nachrichten aus dem Südchinesischen Meer

Sieben US-Segler wurden nach einem „Landeunglück“ verletzt, an dem das atomgetriebene Kampfflugzeug an Deck eines US-Superträgers beteiligt war.

Mindestens sieben amerikanische Seeleute wurden nach einem „Landeunglück“ verletzt, an dem ein Kampfflugzeug auf dem Deck eines atomgetriebenen US-Trägers beteiligt war, der im Südchinesischen Meer segelte, sagte die US-Marine.

In einer Erklärung, die am späten Montag veröffentlicht wurde, sagte das Kommando der US-Pazifikflotte, dass der Jet F-35C Lightning II „Routineflugbetrieb durchführte“, als sich der Absturz auf dem Deck der USS Carl Vinson ereignete.

„Der Pilot ist sicher aus dem Flugzeug ausgestiegen und wurde mit einem US-Militärhubschrauber geborgen“, heißt es in der Erklärung des Büros der US-Marine in Hawaii und fügte hinzu, der Flieger „befinde sich in einem stabilen Zustand“.

Von den sieben verletzten Seeleuten wurden drei medizinisch in eine Behandlungseinrichtung in der philippinischen Hauptstadt Manila evakuiert.

Die Erklärung sagte nicht, warum die drei Mitarbeiter evakuiert werden mussten, fügte jedoch hinzu, dass sie später „als stabil bewertet“ wurden.

Vier weitere Mitarbeiter wurden an Bord der USS Carl Vinson behandelt und drei von ihnen wurden freigelassen. Zum Zustand des vierten Matrosen wurden keine weiteren Angaben gemacht.

Pilot springt nach „Landungsmissgeschick“ der F-35 Lightning II auf der USS Carl Vinson im Südchinesischen Meer aus – USNI Newshttps://t.co/0FA078foQf pic.twitter.com/SEFzwsorGL – USNI-Nachrichten (@USNINews) 24. Januar 2022

Die US-Marine sagte, dass die Ursache für das „Unglück während des Fluges untersucht wird“.

Die Erklärung enthielt keine Informationen über den Zustand des F-35C-Flugzeugs und darüber, ob die USS Carl Vinson physische Schäden erlitten hatte.

Die philippinische Regierung hat noch keine Erklärung zu dem Vorfall abgegeben.

Im Oktober war ein weiteres US-Schiff, das Atom-U-Boot USS Connecticut, in einen weiteren Zwischenfall im Indopazifik-Raum verwickelt. Keiner der beteiligten Seeleute erlitt lebensgefährliche Verletzungen, aber das Ereignis führte zur Entlassung eines U-Boot-Kommandanten.

Die Nachrichten-Website des Naval Institute berichtete, dass sich der jüngste Vorfall ereignete, als die USS Carl Vinson zusammen mit der Trägerstreikgruppe der USS Abraham Lincoln eine Militärübung im umstrittenen Südchinesischen Meer durchführte.

Nach öffentlich zugänglichen Informationen gelten beide Träger als Schiffe vom Typ Nimitz, die als „nuklearbetriebene“ Träger eingestuft werden.

In den letzten Wochen haben die beiden amerikanischen Schiffe Militärübungen mit einem japanischen Marineschiff in der Philippinischen See durchgeführt, während die USS Carl Vinson auch „Expeditionary Strike Force Training Operations“ mit einer Essex-Gruppe amerikanischer Kriegsschiffe durchgeführt hat.

Vergangene Woche segelte auch der mit Lenkflugkörpern bewaffnete Zerstörer USS Benfold im Südchinesischen Meer in der Nähe der Paracel-Inseln, die sowohl von China als auch von Vietnam beansprucht werden.

Die Vereinigten Staaten haben im Südchinesischen Meer Marineübungen und Operationen zur Freiheit der Schifffahrt durchgeführt, um Chinas expandierende maritime Aktivitäten in den Gewässern herauszufordern, die Peking fast vollständig beansprucht.

Anfang dieses Monats sagten die USA, dass Chinas Aktivitäten im Südchinesischen Meer, einschließlich seiner „historischen Ansprüche“ auf die lebenswichtige Handelsroute, „die Rechtsstaatlichkeit“ im Ozean und allgemein anerkannte Bestimmungen des Völkerrechts „gravierend untergraben“.

China beruft sich auf seinen sogenannten „Neun-Strich-Linie“-Anspruch, seine Rechte über das gesamte Meer geltend zu machen.

Ein internationales Tribunal in Den Haag erklärte die Behauptung für „keine Rechtsgrundlage“ auf der Grundlage der UN-Seerechtskonvention, die Peking unterzeichnet hat, nachdem die Philippinen, die auch Teile des Südchinesischen Meeres beanspruchen, Klage erhoben hatten Vorgehen gegen Peking.

Peking hat das Urteil nicht anerkannt und baut weiterhin künstliche Inseln, auf denen Militärschiffe und Flugzeuge landen können.

Auch Malaysia, Vietnam, Brunei und Taiwan beanspruchen Teile des Südchinesischen Meeres.