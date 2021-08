Exklusiv: Weißrussischer Sprinter beschloss, auf dem Weg zum Flughafen aus Sicherheitsgründen überzulaufen

WARSCHAU, 5. August (Reuters) – Die olympische Sprinterin Krystsina Tsimanouskaya entschied sich zum Überlaufen, als sie zu einem Flughafen in Tokio gefahren wurde, weil ihre Großmutter ihr sagte, dass es nicht sicher sei, in Weißrussland nach Hause zu gehen.

In einem Exklusivinterview mit Reuters in Warschau am Donnerstag sagte sie, ihre Familie befürchte, dass sie in eine Psychiatrie geschickt werde, wenn sie nach Weißrussland zurückkehre, und ihre Großmutter habe sie angerufen, um ihr zu sagen, sie solle nicht zurückkehren.

“Ich war immer weit weg von der Politik, ich habe keinen Brief unterschrieben, ich habe an keiner Demonstration teilgenommen, ich habe nichts gegen die belarussische Regierung gesagt”, sagte sie.

“Ich bin Sportler und habe nichts von Politik verstanden. Ich versuche in meinem Leben nichts anderes als einen Sport zu machen und gebe mein Bestes, mich nicht von der Politik ablenken zu lassen.”

“Es mag grausam klingen wegen all der schrecklichen Dinge, die letzten Sommer in Weißrussland passiert sind, aber ich habe versucht, mich davon fernzuhalten, aber alles, was ich wollte, war zu den Olympischen Spielen zu gehen und mein Bestes zu geben”, sagte sie und bezog sich auf Die Proteste. letztes Jahr gegen Präsident Alexander Lukaschenko, was zu einem Durchgreifen der Polizei führte.

“Ich wollte im Finale stehen und um Medaillen kämpfen.”

Lukaschenkos Sprecher reagierte nicht sofort auf eine Bitte um Stellungnahme nach dem Interview mit Tsimanouskaya.

Die 24-Jährige war am Sonntag der letzte Schrei, als sie sagte, Trainer, die auf ihre Kritiker wütend waren, befahlen ihr, aus Tokio nach Hause zurückzukehren. Nachdem sie bei der japanischen Polizei Schutz gesucht hatte, flog sie am Mittwoch nach Polen statt nach Weißrussland.

Polen, das seit langem das autoritäre Regime Lukaschenkos kritisiert und Heimat vieler belarussischer Aktivisten ist, hat Tsimanouskaya und ihrem Mann humanitäre Visa erteilt. Ihre Großmutter bleibt zu Hause.

„Oma hat mich angerufen, als sie mich schon zum Flughafen gefahren haben“, sagte die Sportlerin. “Ich hatte buchstäblich etwa 10 Sekunden Zeit. Sie rief mich an und sagte nur: ‘Bitte komm nicht nach Weißrussland zurück, es ist nicht sicher.’

„Das war’s, sie hat aufgelegt“, sagte sie. “Ich würde gerne nach Weißrussland zurückkehren. Ich liebe mein Land. Ich habe es nicht verraten und hoffe, dass ich zurückkehren kann.”

‘ICH HABE KEINE ANGST’

Die weißrussische Sprinterin Krystsina Tsimanouskaya, die die Olympischen Spiele in Tokio verlassen hat und in Polen Asyl sucht, nimmt am 5. August 2021 in Warschau an einem Interview mit Reuters teil. REUTERS / Darek Golik Weiterlesen

Die Tsimanouskaya-Saga, die an die sportlichen Überläufer des Kalten Krieges erinnert, droht Lukaschenko, der nach einem harten Vorgehen gegen seine Gegner seit letztem Jahr unter westlichen Sanktionen steht, weiter zu isolieren.

Die Sprinterin, die die Nachlässigkeit ihrer Teamtrainer kritisiert hatte, verbrachte zwei Nächte in der polnischen Botschaft in Japan, bevor sie am Mittwoch nach Wien und dann nach Warschau flog. Außerdem hielt sie am Donnerstag eine Pressekonferenz in der polnischen Hauptstadt ab.

Das belarussische Nationale Olympische Komitee sagte, Trainer hätten Tsimanouskaya auf Anraten von Ärzten wegen seines emotionalen und psychischen Zustands von den Spielen ausgeschlossen. Er reagierte am Donnerstag nicht sofort auf Anfragen nach weiteren Kommentaren.

Tsimanouskaya sagte, sie habe ihrem Trainer am Sonntag gesagt, dass sie bereit sei, über 200 Meter zu laufen, aber dann ging er, um einen Anruf zu tätigen.

“Und in ein paar Stunden kam der Cheftrainer mit dem Teamvertreter zu mir und sie sagten mir, dass es eine Entscheidung gab, mich nach Hause zu schicken, es waren nicht wir, die die Entscheidung getroffen haben, wir führen sie nur aus. Sie haben 40 Minuten Zeit.” Sie müssen Ihre Koffer packen und zum Flughafen fahren”, sagte sie.

Die Entscheidung, sagte sie, käme von “oben”.

Am Flughafen Tokio seien die Trainer überrascht worden, sagte der Athlet.

“Sie haben nicht erwartet, dass ich am Flughafen die Polizei erreichen kann. Sie denken, dass wir Angst haben, uns zu bewegen, dass wir Angst haben, zu sprechen, Angst davor, der ganzen Welt die Wahrheit zu sagen. Aber ich tue es nicht habe Angst “, fügte er hinzu. Sie sagte.

“Ich gehöre nicht zu denen, die Angst haben. Ich bleibe immer bei der Wahrheit. Ich respektiere mich selbst. Ich respektiere meinen Job. Und ich möchte auch, dass andere sich selbst respektieren, ihre Arbeit respektieren und aufhören, Angst zu haben und offen darüber zu sprechen was sie beunruhigt.”

Tsimanouskaya war vor ihrer Reise nach Tokio nicht einer der wenigen belarussischen Olympioniken, die öffentlich ihre Unterstützung für die Opposition gegen Lukaschenko zum Ausdruck gebracht haben.

Oppositionelle wurden seit Beginn der Massenproteste gegen Lukaschenko im vergangenen Jahr verfolgt, inhaftiert oder sind auf der Flucht, noch bevor er bei einer Wahl, die von Beobachtern und Beobachtern behauptet wird, seine sechste Amtszeit gewann. Er bestreitet Wahlbetrug.

Sport spielt eine herausragende Rolle in der belarussischen Politik unter Lukaschenko, der das belarussische Olympische Komitee leitete, bis er in diesem Jahr von seinem Sohn abgelöst wurde.

Das Internationale Olympische Komitee hat eine Untersuchung im Fall Tsimanouskaya eingeleitet und angekündigt, von den beiden angeblich beteiligten belarussischen Beamten zu hören.

“Es ist eine sehr ereignisreiche Zeit in meinem Leben. Aber ich hoffe, dass sie bald vorbei ist. Dass ich meine Karriere fortsetzen kann”, sagte Tsimanouskaya. “Und ich denke auch, dass ich Menschen wie mir wirklich helfen möchte. Wenn sie Druck ausüben, bin ich bereit, ihnen zu helfen.”

Berichterstattung von Gabrielle Tétrault-Farber und Tom Balfmorth, Zusätzliche Berichterstattung von Maria Vasilyeva, Tatyana Gomozova und Angelina Kazakova in Moskau, Schreiben von Timothy Heritage; Schnitt von Nick Tattersall und Angus MacSwan

Unsere Standards: Trust-Prinzipien von Thomson Reuters.