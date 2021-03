Europa geschlossen

Ein Jahr nach Beginn der Coronavirus-Pandemie kehrt Europa zurück, um den Albtraum der ersten Monate zu erleben, und anstatt neu zu starten, halten fast alle Länder Sanktionen aufrecht oder führen ab der Osterzeit neue Schließungen durch. Dank Verzögerungen bei der Impfung und der Zunahme von Infektionen ratifizieren oder fördern europäische Regierungen – einschließlich der Schweiz – bereits drastische Maßnahmen: Die einzige Ausnahme ist Großbritannien, das dank einer starken Impfkampagne ab dem 12. April eine allmähliche Erholung beginnen wird Aktivitäten.

Italien und Deutschland

Italien: Die Regierung des italienischen Premierministers Mario Draghi plant, im April schwere Sanktionen aufrechtzuerhalten. Im Mai gab es daher keine Bewegung zwischen den Zonen, die Fensterläden von Bars und Restaurants sackten immer noch zusammen und öffneten zu einem späteren Zeitpunkt wieder Turnhallen, Schwimmbäder, Kinos und Theater. Es wird nur rote oder orangefarbene Zonen geben – mit relativen Einschränkungen – ohne dass die Region mindestens den 30. März in der gelben Zone verbringen kann. Deutschland – Das Land hat derzeit die Anti-Kovid-Maßnahmen bis zum 18. April verlängert, jedoch die Super-Sperrung zu Ostern abgesagt, einschließlich der Schließung des Supermarkts mit der Mepa von Bundeskanzlerin Angela Merkel. Dies ist die fünfte Erneuerung der Sanktionen seit dem 16. Dezember. Darüber hinaus wurde diesmal die Einschränkung der chirurgischen Maske oder des FFP2 in Geschäften und im öffentlichen Verkehr eingeführt. Die Schulen, für die die Länder zuständig sind, bilden ein eigenes Kapitel. Ab dem 22. Februar kehrten Schüler im Alter von 11 bis 12 Jahren alle zwei Wochen oder nur wenige Stunden mit Unterricht in den Unterricht zurück. Für andere Studenten wird der Fernunterricht fortgesetzt. READ Werder Bremen: Rückenverletzungsepidemie? So ist Davy Klaassen!

Frankreich und Österreich

Frankreich – Fast ein Drittel der französischen Bevölkerung in und um Paris, im Norden des Landes und in der Nähe von Nizza, trat am 20. März in eine neue monatelange Sperrung ein. Drei weitere französische Regionen, darunter die Stadt Lyon, sind seit gestern erneut für vier Wochen zurückgekehrt. Nicht wesentliche Geschäfte sind mit Ausnahme von Friseuren geschlossen. Sie können im Umkreis von 10 km um Ihr Zuhause Outdoor-Sport treiben, aber Sie können nicht ohne triftigen Grund innerhalb des Landes reisen. Schulen sind immer offen. Die nationale Ausgangssperre bleibt von 19.00 bis 18.00 Uhr in Kraft. Österreich – Die österreichischen Behörden erwägen zu Ostern strenge Sanktionen gegen Kovid-19, obwohl die Bundesregierung am vergangenen Montag beschlossen hat, die Maßnahmen nicht landesweit zu verschärfen. Derzeit gibt es eine Ausgangssperre von 20 bis 6 Uhr nachts. Alle öffentlichen Plätze sind verpflichtet, einen Abstand von zwei Metern zu Personen einzuhalten, die nicht zusammenleben. Es ist auch erforderlich, eine FFP2-Schutzmaske in Innenräumen zu tragen. Auf regionaler oder kommunaler Ebene können mehr oder weniger strenge Vorschriften gelten.

Spanien, Belgien und Holland

Spanien – Die Regierung in Madrid verlängerte die Ausgangssperre im Mai von 23 Uhr auf 18 Uhr. Den Rest der Tage können Sie nur zur Arbeit gehen, zur Schule gehen, Medikamente kaufen oder ältere Menschen und Kinder behandeln. Personen über sechs Jahren müssen im öffentlichen Verkehr und an geschlossenen Orten Masken tragen. In einigen Bereichen auch. Belgien und Holland – Belgien hat die Sperrung bis zum 1. April verlängert und alle nicht wesentlichen Reisen verboten. Zu Hause kann nur eine Person empfangen werden, immer eine, und die Grenze von vier wurde überschritten. Die Geschäfte sind geöffnet, aber Sie können alleine und bis zu 30 Minuten eintreten. In den Niederlanden wurde die Sperrung bis zum 20. April verlängert. Die Ausgangssperre wurde ebenfalls verlängert, beginnt jedoch ab dem 31. März eine Stunde später von 22.00 bis 16.30 Uhr. Die Regierung hat die Bürger gebeten, vor mindestens Mitte Mai keinen Urlaub im Ausland zu buchen. Abiturienten können an einem Tag in der Woche die Schule besuchen, und ab dem 26. April können Studenten auch mindestens einen Tag lang die Universitäten besuchen. Nicht unbedingt benötigte Geschäfte sowie Bars und Restaurants bleiben geschlossen. Es ist verboten, mehr als zwei Personen zusammenzubringen. READ Sports Flick überträgt ausschließlich die österreichische Bundesliga in Australien

Großbritannien

Großbritannien – Im Gegensatz zum übrigen Europa hat Großbritannien ab dem 12. April eine allmähliche Erholung eingeleitet. Dank der Impfmaschine, aber auch dank der schwierigen Sperre, die seit fast drei Monaten besteht. Der britische Premierminister Boris Johnson ermutigte die Bürger schnell, indem er sie aufforderte, in die Pubs zurückzukehren. Nur für den Moment und mit allen notwendigen Vorsichtsmaßnahmen. Reisen ins Ausland sind bis zum 17. Mai verboten, wenn Hotels und Theater wieder geöffnet werden. Johnson hat jedoch ausdrücklich erklärt, dass es “Daten, keine Daten” sein werden, die Regierungsentscheidungen leiten.