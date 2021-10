EU schickt Diplomaten nach Teheran, da die Unsicherheit über das Iran-Deal wächst

Einer der Top-Diplomaten der Europäischen Union, Enrique Mora, war am 14. Oktober in Teheran, um die Wiederaufnahme der seit langem ins Stocken geratenen Verhandlungen über die Wiederherstellung des iranischen Atomabkommens, bekannt als Plan d Joint Global Action (JCPOA), zu fördern.

Iranische Medien berichteten, dass Mora mit dem stellvertretenden Außenminister gesprochen habe Ali Bagheri eine Reihe von Themen zu erörtern, darunter die Beziehungen zwischen Teheran und der EU, die Afghanistan-Krise und die Aufhebung der Sanktionen gegen die Islamische Republik.

Vor seiner Ankunft gab Mora bekannt, dass seine Reise zu einem “kritischer Moment“und dass er “die Dringlichkeit erhöhen würde”, die Wiener Gespräche wieder aufzunehmen, die die Vereinigten Staaten wieder in das Abkommen und den Iran in die volle Übereinstimmung bringen sollten. Nach sechs Runden in der österreichischen Hauptstadt wurden die Treffen jedoch im Juni vertagt, zeitgleich mit einem Moment des Übergangs im Iran, als der harte Vorsitzende Ebrahim Raisi das Ruder übernahm und seinen gemäßigten Vorgänger Hassan Rohani ersetzte.

Der Übergang in Teheran führte zum Abgang des nuklearen Verhandlungsteams unter der Leitung des ehemaligen Außenministers Mohammad Javad Zarif, der einer der Architekten des Abkommens von 2015 war.

Während der neue iranische Präsident erklärt hat, dass er die Gesundheit der angeschlagenen iranischen Wirtschaft nicht an Verhandlungen zur Aufhebung der Sanktionen knüpfen wird, hat seine Regierung vage erklärt, dass dies zurück zum Verhandlungstisch “demnächst.”

Bagheris Tagesordnung während seines Treffens mit Mora kontrastierte mit der Erklärung des EU-Diplomaten vor der Ausreise, in der er seinen besonderen Fokus auf den JCPOA umriss. Das Beharren des Iran, die Verhandlungen auf andere Themen wie Afghanistan auszudehnen, erinnerte an den Verhandlungsstil des Hardliner-Teams vor der Amtseinführung der gemäßigten Regierung und den JCPOA-Gesprächen 2013. Bagheri war eines der Hauptmitglieder dieses Teams in seinen Marathon-Verhandlungen mit den Westmächten.

Da sich der Iran Zeit lässt, Optionen abzuwägen, drängen europäische und amerikanische Diplomaten weiter darauf, dort weiterzumachen, wo sie in Wien aufgehört haben. Die iranischen und US-Verhandlungsführer blieben bei strittigen Fragen wie der Überprüfung der Aufhebung der Sanktionen fest. Unterdessen versuchten US-Unterhändler, Teherans Nuklearprogramm wieder in den Pre-Deal-Status zu versetzen.. Der Islamischen Republik wird vorgeworfen, versucht zu haben, die Situation durch die Erhöhung ihrer Urananreicherung unter Verletzung ihrer Verpflichtungen aus dem JCPOA zu verschlechtern, aber Teheran argumentiert, dass ihre schrittweise “Reduzierung der Verpflichtungen” eine Reaktion auf die Nichteinhaltung westlicher Parteien ist, ihren Verpflichtungen aus dem JCPOA nachzukommen die JCPOA. .

Die Vereinigten Staaten haben wiederholt ihren Wunsch nach einer baldigen Rückkehr zu den Gesprächen geäußert. Nichtsdestotrotz äußerte er auch Bedenken über die seiner Meinung nach mangelnde Seriosität des Iran. Nur einen Tag vor Moras Besuch in der iranischen Hauptstadt begrüßte der hochrangige US-Diplomat Antony Blinken seine Amtskollegen aus Israel, Teherans Erzfeind, und den Vereinigten Arabischen Emiraten, einem regionalen Rivalen des Iran. Neben den beiden stehend, gab Blinken seine letzte Warnung an die Islamische Republik, dass die Zeit abläuft.

Als Washington darum kämpfte, seine nächsten Maßnahmen mit seinen regionalen Partnern zu koordinieren, hat der US-Gesandte für den Iran Robert Malley stand kurz vor einer Reise in die Vereinigten Arabischen Emirate, nach Katar und nach Saudi-Arabien. Malley sprach auch von „allen Optionen“, falls der Iran sich weigert, sich wieder an die Beschränkungen des JCPOA zu halten, eine Botschaft, die die bereits wachsende Rhetorik zwischen den beiden Seiten verstärken könnte.