EU befürchtet Zusammenbruch, da der Österreicher Kurz Angst vor einem „massiven Deutschlandproblem“ ohne Merkel hat | Welt | Neu

Herr Kurz hat vor den entscheidenden Wahlen in Deutschland in diesem Monat dramatisch interveniert und warnte, dass ein linkes Bündnis ein “riesiges Problem” für die Europäische Union schaffen könnte. Frau Merkel wird nach 16 Jahren im Amt als Bundeskanzlerin zurücktreten und am 26. September wählen die Wähler.