Aaronsons Tor, Assist für RB Salzburg Debüt

Brendan Aaronson hatte einen perfekten Start in das Leben in Europa, als der USMNT-Youngster bei seinem Debüt für RB Salzburg in Österreich ein Tor erzielte und eine Unterstützung erhielt.

[ MORE: How to watch PL in the USA ]

Der amtierende österreichische Meister schlug Steyr in einem Freundschaftsspiel mit 6: 0, da sich Aaronson nach seinem Wechsel von der Philadelphia Union Ende 2020 sehr gut eingelebt hatte.

Die österreichische Bundesliga startet am 24. Januar nach der Winterpause wieder. Salzburg führt die Gesamtwertung an, aber Sturm Graz, LASK und Rapid Vienna liegen nur einen Punkt dahinter.

Der 20-jährige Aaronson gilt weithin als eines der kreativsten Talente im USMNT-Spielerpool. Der Mittelfeldspieler wird von dem ehemaligen USMNT-Spieler und Co-Trainer Jesse Marsch geprägt, der dies auch weiterhin tut Wunder in Salzburg.

Der gebürtige New Jerseyer wird im Achtelfinale der UEFA Europa League gegen Villarreal für Salzburg antreten, da er gerade die letzten 16 der UEFA Champions League als Atletico Madrid und Bayern München verpasst hatte qualifizierte sich für das Achtelfinale vor ihnen in der Gruppenphase.

Mit Christian Pulisic, Antonee Robinson, Gio Reyna, Tyler Adams, Josh Sargent, Gio Reyna, Sergino Dest, Weston McKennie, Yunus Musah und vielen anderen, die regelmäßig Minuten in den fünf besten Ligen Europas erhalten, ist Aaronson das neueste Produkt der ‘USMNT. machen die Reise nach Europa und scheint sich gut eingelebt zu haben.

Hier ist das Video von Aaronsons erstem Tor.

ERSTES SPIEL – ERSTES ZIEL!

Brenden #Aaronson! 🔥🔥🔥 pic.twitter.com/ljDayFhHCy – FC Red Bull Salzburg EN (@FCRBS_de) 16. Januar 2021

Folgen Sie @JPW_NBCSports