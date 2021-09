Erscheinungsdatum, Trailer & alles was wir wissen

RuPauls Drag Race Die Fans freuten sich, als das britische Franchise am 23. September für die dritte Staffel auf die Bildschirme zurückkehrte. Die Staffelpremiere war voller Wagemut, Schläger und Schockbeseitigung. Und das ist nicht das Einzige, was den Königinnen überall den Kopf verdreht. Es wurde gerade bekannt gegeben, dass Graham Norton Gastgeber eines Eurovision– Gesangswettbewerb im Drag-Stil mit dem Titel Königin des Universums.

Vielfalt gab bekannt, dass Norton das Ruder der neuen Show übernehmen wird, die präsentieren die besten und klügsten Talente der Drag-Szene aus der ganzen Welt. Die Show wird von World of Wonder produziert, der gleichen Firma, die produziert RuPauls Drag Race – Daher wissen Sie, dass das Niveau ausgezeichnet sein wird.

Das Format von Königin des Universums werden Länder gegeneinander antreten und ihre besten Drag Queens präsentieren. Es gibt einen großen Unterschied zu den Lippensynchronisationen, an die Sie gewöhnt sind RuPauls Drag Race, obwohl. Anscheinend wird es hier keine Lippensynchronisation geben. Stattdessen wird jede Handlung nach ihrer wahren Stimme beurteilt.

Norton ist in diesem Bereich gut qualifiziert, nachdem er dazu Stellung genommen hat Eurovision seit über einem Jahrzehnt. Seit dem Debüt der britischen Serie im Jahr 2019 hat er auch einen festen Platz an RuPauls Tisch inne, wo er sich das Panel mit Michelle Visage und Alan Carr teilte, sowie Gastjuroren wie Jessie Ware, Elizabeth Hurley, Sheridan Smith, Maya, Jama und mehr.

Die neue Hybrid-Show klingt wie ein Match made in Camp Heaven. In der Tat, Digitaler Spion schreibt die frühe Promotion zum Königin des Universums Versprechen “High Heels, hohe Oktaven [and] hohe Konkurrenz. Die Idee zur Show sei 2014 entstanden, dem Jahr, in dem die österreichische Sängerin und Dragqueen Conchita Wurst gewonnen habe. Eurovision. Die Fans müssen Conchita anscheinend dafür danken, dass sie den Denkprozess der Produzenten darüber angeregt hat, wie sie die Talente der internationalen Drag-Community am besten präsentieren können.

Die Show wurde erstmals während der Präsentation des ViacomCBS Investor Day im Februar 2021 angekündigt. Es macht also Sinn, dass Königin des Universums wird am Donnerstag, den 2. Dezember, auf ihrem Streaming-Dienst Paramount Plus Premiere feiern. Erwarten Sie einen Leckerbissen vor Weihnachten.