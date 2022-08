Erkenntnisse aus der eidesstattlichen Erklärung des Mar-a-Lago-Durchsuchungsbefehls

Die Aufzeichnung zeigt unter anderem, dass die Dokumente, die in Mar-a-Lago möglicherweise illegal misshandelt wurden, einige der sensibelsten Geheimnisse der Vereinigten Staaten enthielten.

Das FBI teilte dem US-Richter Bruce Reinhart mit, dass die Suche wahrscheinlich „Beweise für Behinderung“ finden würde, zusätzlich zu seiner Erklärung vor Gericht, dass es „wahrscheinliche Gründe für die Annahme gebe“, dass geheime Dokumente der nationalen Sicherheit unangemessen an „nicht autorisierte“ Orte in Trumps Haus gebracht worden seien . Strandresort.

„Es gibt wahrscheinliche Gründe zu der Annahme, dass zusätzliche Dokumente, die geheime Informationen enthalten (Informationen der nationalen Verteidigung) oder Aufzeichnungen des Präsidenten sind, die der Aufbewahrungspflicht unterliegen, derzeit in (Mar-a-Lago) verbleiben“, sagte das FBI unter Eid. „Es gibt auch wahrscheinliche Gründe zu der Annahme, dass Beweise für eine Behinderung in (Mar-a-Lago) gefunden werden.“

Das FBI fand Anfang dieses Jahres 184 geheime Dokumente in 15 Kisten

Als das FBI im Mai die 15 Kisten untersuchte, die das Nationalarchiv im Januar aus dem Ferienort in Florida geborgen hatte, fand es „184 einzigartige Dokumente mit einem Geheimhaltungskennzeichen“, heißt es in der eidesstattlichen Erklärung.

Unter den Dokumenten befanden sich laut Akte „67 als VERTRAULICH gekennzeichnete Dokumente, 92 als GEHEIM gekennzeichnete Dokumente und 25 als STRENG GEHEIM gekennzeichnete Dokumente“.

Der Beamte, der die eidesstattliche Erklärung eingereicht hat, stellte fest, dass die Dokumente Markierungen mit mehreren klassifizierten, unterteilten Schecks enthielten, als er dem Gericht sagte, dass „[b]Aufgrund meiner Ausbildung und Erfahrung weiß ich, dass auf diesen Ebenen klassifizierte Dokumente in der Regel „Informationen der Landesverteidigung“ enthalten.

Unter den Dokumenten befanden sich laut eidesstattlicher Erklärung auch scheinbar handschriftliche Notizen des ehemaligen Präsidenten.

Neue Details darüber, wie das DOJ überhaupt an dem Smash-Dokument beteiligt war

Die eidesstattliche Erklärung des FBI enthüllt neue Informationen über den Beginn der Ermittlungen. Es begann nach einer strafrechtlichen Überweisung aus dem Nationalarchiv, die am 9. Februar an das Justizministerium übermittelt wurde.

Das Archiv teilte dem Justizministerium mit, dass die im Januar sichergestellten Kisten „Zeitungen, Zeitschriften, gedruckte Nachrichtenartikel, Fotos, verschiedene Drucksachen, Notizen, Korrespondenz des Präsidenten, persönliche und Post-Präsidenten-Dokumente und zahlreiche geheime Dokumente“ enthielten.

Der Archivbeamte sagte, es gebe „erhebliche Bedenken“, dass „hochgradig geheime Dokumente … mit anderen Dokumenten vermischt“ und nicht richtig identifiziert würden.

Nach Erhalt dieser Informationen leiteten das DOJ und das FBI eine strafrechtliche Untersuchung der Angelegenheit ein, die im Juni zur Vorladung wegen geheimen Materials und Anfang dieses Monats zur Durchsuchung von Mar-a-Lago führte.

Redaktionen halten Beweise für Behinderungen vorerst geheim

Eine nicht redigierte Bildunterschrift der eidesstattlichen Erklärung weist auf einen wahrscheinlichen Grund hin, warum das FBI geglaubt haben muss, dass es in Mar-a-Lago Dokumente mit geheimen Verteidigungsinformationen und Aufzeichnungen des Präsidenten gab.

Der größte Teil des folgenden Abschnitts ist redigiert, und der nicht redigierte Untertitel stimmt mit zwei der Strafgesetze überein, die in der eidesstattlichen Erklärung zu Beginn zitiert werden.

Aber das dritte potenzielle Verbrechen – Behinderung – das in den Haftbefehlsunterlagen zitiert wurde, hat keine entsprechende ungeschwärzte Unterüberschrift in der eidesstattlichen Erklärung. Das FBI hätte dem Gericht erklären sollen, warum es glaubte, dass es wahrscheinlich Beweise für dieses Verbrechen in Mar-a-Lago gibt, so dass das Fehlen nicht redigierter Details dieser Beweise darauf hindeutet, dass dieser Teil der Abteilung in Bezug auf diesen Aspekt besonders sensibel ist dass seine Untersuchung öffentlich gemacht wird.

Alphabetsuppe zeigt hohe Sensibilität von Dokumenten, die Trump aus dem Weißen Haus mitgenommen hat

Die eidesstattliche Erklärung verwendete eine Handvoll Akronyme, um die Sensibilität der Dokumente zu beschreiben, die Anfang des Jahres aus Mar-a-Lago geborgen wurden. Diese Buchstabensuppe ist wahrscheinlich für die meisten Amerikaner verblüffend, aber nationale Sicherheitsexperten sagen, dass sie das erschreckende Ausmaß dieser Sicherheitsverletzung offenbart.

Einige der geheimen Dokumente, die Trump aus dem Weißen Haus nach Mar-a-Lago mitbrachte, enthielten laut eidesstattlicher Erklärung des FBI Markierungen für „HCS, FISA, ORCON, NOFORN und SI“.

„HCS“ weist darauf hin, dass sich das Material auf menschliche Quellen oder Spione bezieht, die oft mit der CIA zusammenarbeiten. „FISA“ bezieht sich auf die gerichtlich angeordnete Überwachung zum Sammeln ausländischer Geheimdienstinformationen, einschließlich Abhören. „ORCON“ bedeutet, dass das Dokument so sensibel ist, dass sein Autor jede Freigabeanfrage genehmigen muss. „NOFORN“ bedeutet, dass das Material ohne Genehmigung nicht an ausländische Organisationen, auch nicht an verbündete, weitergegeben werden darf. „SI“, kurz für Special Intelligence, bezieht sich auf das Abfangen von Signalen, die normalerweise von der National Security Agency behandelt werden.

Diese Sätze bestätigen, was viele befürchtet haben – dass die Dokumente, die möglicherweise in Mar-a-Lago illegal misshandelt wurden, einige der sensibelsten Geheimnisse Amerikas enthielten.

Das DOJ hält Details des beteiligten Personals dicht an der Brust

Die Abteilung sagte in ihrer Klageschrift zur Rechtfertigung der Memos, dass FBI-Mitarbeiter, die zuvor als an den Ermittlungen beteiligt identifiziert worden waren, „Gewaltdrohungen von Mitgliedern der Öffentlichkeit“ erhalten hätten.

Das FBI teilte dem Richter mit, dass „[m]geringfügige, aber erhebliche Schwärzungen“ in der eidesstattlichen Erklärung waren notwendig, um „die Sicherheit des Personals der Strafverfolgungsbehörden zu schützen“.

Trotz der Schwärzungen enthüllte die eidesstattliche Erklärung Informationen über die Arbeitsgeschichte des FBI-Agenten, der die eidesstattliche Erklärung eingereicht hatte. Der Vertraute sagte, sie seien an der FBI-Akademie in Quantico, Virginia, in „Spionageabwehr und Spionageermittlungen“ ausgebildet worden.

In dem Gerichtsverfahren bezüglich der Freigabe der eidesstattlichen Erklärung begrenzte das Justizministerium die Zahl seiner bekanntermaßen beteiligten Beamten. Die Rechtsdokumente in diesem Rechtsstreit tragen die Unterschriften von nur zwei DOJ-Anwälten: Juan Antonio Gonzalez, dem US-Staatsanwalt für den südlichen Bezirk von Florida, und Jay Bratt, dem Leiter der Spionageabwehr der National Security Division des DOJ.

Bratt argumentierte letzte Woche für das DOJ bei der Gerichtsverhandlung über die Entsiegelung des Dokuments – eine bemerkenswerte Wahl, wenn man bedenkt, dass es viele andere Anwälte des DOJ auf niedrigerer Ebene gibt, die in der Lage gewesen wären, die Behauptungen zu argumentieren Herzstück des Streits.

Das Trump-Team sagt, es könne einseitig Dokumente freigeben, die dem Richter vorgelegt wurden

Während des Haftbefehlsantrags teilte das FBI dem Richter mit, dass Trumps Team behauptet habe, Trump habe die „absolute Befugnis, Dokumente freizugeben“.

Die eidesstattliche Erklärung zitierte einen Brief von Trumps Anwalt Evan Corcoran, der im Mai an das Justizministerium geschickt wurde – nachdem die Existenz der Untersuchung öffentlich gemacht worden war – und enthielt ihn als Anhang, in dem behauptet wurde, Trump habe eine solche Befugnis. Wie in der eidesstattlichen Erklärung angegeben, wies das Schreiben das DOJ an, das Schreiben jedem Gericht zur Prüfung von Fragen im Zusammenhang mit der Untersuchung vorzulegen.

Die eidesstattliche Erklärung bezog sich auch auf a Artikel von Breitbart unter Berufung auf Kash Patel, einen ehemaligen nationalen Sicherheitsberater von Trump, der im Juni zu einem von Trumps Delegierten ernannt wurde, um Probleme mit seinen Präsidentenakten zu behandeln, und sagte, Trump habe Dokumente freigegeben, die im Januar vom Nationalarchiv wiederhergestellt wurden.

Der Rest der eidesstattlichen Erklärung ist jedoch geheim, daher ist unklar, warum Bundesermittler Patels Kommentare zitierten.

Seit der FBI-Durchsuchung hat Trump auf ein Memo vom 19. Januar 2021 hingewiesen, in dem er Dokumente im Zusammenhang mit der Russland-Untersuchung des FBI freigegeben hat. Es gibt jedoch keine Beweise dafür, dass diese Materialien das waren, wonach das FBI gesucht hatte, als es Anfang dieses Monats Mar-a-Lago durchsuchte.

Das DOJ hoffte, das Dokument geheim zu halten

Es ist wichtig, sich an den Prozess zu erinnern, der letzten Freitag zur Offenlegung der eidesstattlichen Erklärung geführt hat.

Kurz nach der Razzia in Mar-a-Lago forderten Nachrichtenagenturen wie CNN den Richter auf, die gesamte Gerichtsakte zu entsiegeln, um in einer beispiellosen Untersuchung für beispiellose Transparenz zu sorgen.

Das Justizministerium argumentierte letzte Woche vor Gericht gegen die Veröffentlichung der eidesstattlichen Erklärung, aber seine Anwälte konnten das Gericht nicht davon überzeugen, dass die gesamte eidesstattliche Erklärung unter Verschluss gehalten werden sollte. Stattdessen wurden die Staatsanwälte gebeten, eine Version für die Öffentlichkeit mit begrenzten Schwärzungen vorzubereiten, die eine überraschend starke Menge an Informationen enthielt.

Als das DOJ argumentierte, dass die gesamte eidesstattliche Erklärung unter Verschluss gehalten werden sollte, argumentierten die Staatsanwälte, dass die eidesstattliche Erklärung, sobald alle erforderlichen Schwärzungen vorgenommen wurden, jeglicher Bedeutung beraubt sei, die dem öffentlichen Interesse in Bezug auf Transparenz dienen würde.

Und danach?

Der Ausgang der Ermittlungen des Justizministeriums ist unklar. Am Freitag veröffentlichte Dokumente besagen jedoch, dass bisher eine „erhebliche Anzahl ziviler Zeugen“ beteiligt war.

Als das FBI die Genehmigung durch einen Haftbefehl beantragte, teilte es dem Gericht mit, dass es vorhabe, „Büro 45“ in Mar-a-Lago sowie „alle Lagerräume und alle anderen Räume oder Bereiche in Räumlichkeiten, die von FPOTUS genutzt werden oder zur Verfügung stehen, zu durchsuchen und sein Personal und in denen Kisten oder Dokumente aufbewahrt werden können, einschließlich aller Strukturen oder Gebäude auf dem Anwesen.“

Trump wartete zwei Wochen, um auf die Gerichtsrazzia zu reagieren, und tat es diese Woche im Probetraining jetzt vor einem anderen Richter im Südbezirk von Florida, der einen sogenannten „Special Master“ fordert, also einen Dritten, der die Überprüfung beschlagnahmter Beweismittel durch das FBI überwacht.

Dieser Klage fehlten jedoch einige der von einem solchen Antrag zu erwartenden rechtlichen Elemente. US-Distrikt Aileen Cannon, die von Trump ernannte Richterin, die mit dem Fall betraut war, bestellen dass Trump zusätzliche Eingaben einreicht, die klarstellen, worum er sie bittet und warum sie dazu befugt ist.

Die Einreichungsfrist endet am Freitag um Mitternacht – weniger als 12 Stunden nach der öffentlichen Bekanntgabe der redigierten eidesstattlichen Erklärung.

Diese Geschichte wurde mit zusätzlichen Details aktualisiert.