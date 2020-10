Erinnerung für die Ewigkeit heise online

Backup und Archivierung sind zwei Dinge, die sich nicht völlig unterscheiden. Obwohl die Sicherung verwendet wird, um plötzlichen Datenverlust zu verhindern, soll das Archiv wichtige Dateien für eine lange Zeit aufbewahren. Natürlich können sich dieselben Dateien in der Sicherung und im Archiv befinden, aber das Archiv muss hauptsächlich aus Daten bestehen, die es wirklich wert sind, aufbewahrt zu werden.

Aber welche Daten gehören in das Archiv und in welchen Formaten? In c’t 22/2020 stellen wir Informationen dazu mit Schwerpunkt auf Langzeitarchivierung zur Verfügung. Besonders wertvoll sind persönliche Dokumente wie Abschlussarbeiten oder Fotos der Familie. Die Abschlussarbeit wird kaum geändert, aber höchstens nachgedruckt – daher ist das Archivformat PDF / A für solche Dokumente am besten geeignet. Alles in allem sind offene Formate besser geeignet als proprietäre und weit verbreiteter als exotische: In 20 Jahren werden Sie wahrscheinlich immer noch einen Bildbetrachter für JPG-Dateien finden und bei Bedarf den Quellcode eines Open-Source-Betrachters in das Archiv einfügen können .

Langzeitspeichermedien

Aber wo bewahren Sie Ihr Archiv auf? Ihr eigenes Backup muss sich häufig auf einer externen Festplatte befinden, und natürlich ist ein Archiv unter bestimmten Bedingungen in guten Händen. Da eine Festplatte, die von einem alten Notebook nicht mehr benötigt wird, nicht für die Langzeitarchivierung geeignet ist, ist es besser, dafür ein neues Gerät zu verwenden. Ab und zu sollten Sie jedoch sicherstellen, dass die Daten noch lesbar sind, und sie alle paar Jahre auf eine neue Festplatte kopieren.

Wenn das Archiv nur wenige GB enthält, kann der kostenlose Online-Speicher auch als Speicherplatz verwendet werden. Sie müssen für größere Datenmengen bezahlen. Der große Vorteil eines Online-Archivs besteht darin, dass der Anbieter eine Sicherungskopie des Archivs bereitstellt. Aber Sie müssen darauf vertrauen, dass es in etwa 20 Jahren noch so weit sein wird.

Eine andere Möglichkeit sind die optischen Medien, die heutzutage fast vergessen sind. Blu-ray & Co. haben eine Lebensdauer von vielleicht 20 Jahren, aber die M-Disc sollte viel länger halten; Der Hersteller verspricht 1000 Jahre. Wir haben Hunderte von GB gebrannt und überprüft, wie fehlerfrei die Daten auf den Laufwerken waren.

Aber selbst wenn das Archiv einmal gespeichert wird, ist die Arbeit leider noch nicht beendet: Professionelle Benutzer kopieren ihre Archive alle paar Jahre auf ein neues Medium. Als privater Benutzer müssen Sie dies berücksichtigen und vor allem eine Sicherungskopie des Archivs erstellen. Verwenden Sie daher am besten mindestens zwei der drei für Ihr Archiv aufgeführten Optionen. Sie sind also auf der sicheren Seite.

