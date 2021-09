Eliud Kipchoges 1:59-Herausforderung in “The Last Milestone” erzählt

In einer Welt voller Skeptiker und Tadel erinnert uns Kipchoge daran, dass alles möglich ist. (Foto von Robert Szaniszlo / NurPhoto über Getty Images)

Am letzten Tag der Olympischen Spiele 2020 in Tokio festigte Eliud Kipchoge seinen Status als GOAT, indem er seine Goldmedaille im Marathon erfolgreich verteidigte. Im Griff von Sapporos intensiver Feuchtigkeit und Temperaturen von bis zu 90 Grad hat der Kenianer mit seinen Worten bewiesen, dass “kein Mensch begrenzt ist”.

Diese Philosophie wurde in Kipchoges zweitem Versuch veranschaulicht, einen inoffiziellen Marathon unter zwei Stunden zu laufen, besser bekannt als der INEOS-Herausforderung 1:59. Ein monumentales Unterfangen, das vor fast zwei Jahren in Wien, Österreich, stattfand, wird die 36-jährige Leistung erzählt in “Kipchoge: der letzte Meilenstein.”

Unter der Regie von Jake Scott haben die Zuschauer einen beispiellosen Zugang zu den endlosen Schritten, die unternommen wurden, um Kipchoges Ziel zu erreichen. Ohne das Offensichtliche zu erwähnen, können Sie daraus schließen, dass Perfektion notwendig war, um erfolgreich zu sein.

Der vielleicht bemerkenswerteste Teil dieser Geschichte ist Kipchoges Verhalten während des gesamten Prozesses. Ein Geschäft wie dieses würde sicherlich bei jedem, der damit beauftragt ist, etwas zu vollenden, das buchstäblich noch kein Mensch getan hat, Angstgefühle auslösen. Aber Kipchoges Haltung während der ganzen Stunde und 27 Minuten der Produktion ist ein Wunder. Er bleibt unbeeindruckt vom Lärm, unbeeindruckt vom Pomp und den Umständen. Er behält eine so ernste Persönlichkeit, natürlich fragt man sich, ob er jemand ist, der seine Gefühle nicht zeigen kann.

Tatsächlich ist es genau das Gegenteil. Von dem Moment an, in dem Kipchoge erkennt, dass er tatsächlich der einzige Mensch sein wird, der 26.2 in weniger als zwei Stunden fertigstellt, ändert sich seine Disposition komplett. Ein triumphierendes Lächeln breitet sich auf ihrem Gesicht aus, das Wiedersehen mit ihrer Familie ist wunderschön und aus der Sicht des Zuschauers ist es eine sofortige Erkenntnis, dass es nie eine Option war, mit dem Rauchen aufzuhören.

Die Geschichte geht weiter

“Dieser letzte Teil des Rennens ist eigentlich das, was mir in den Sinn kommt”, sagte Kipchoge gegenüber Yahoo Sports. “Ich erinnere mich noch, dass das Wetter weniger als zwei Stunden dauerte und wenn ich darüber nachdenke, ist es eine Gewissheit, dass alles möglich ist.”

Vielleicht genauso faszinierend wie Kipchoges Zeit von 1:59:40 ist die Anstrengung, die nötig war, um diese Mission zu verwirklichen. Gefördert von Ineos-CEO Sir Jim Ratcliffe, wurden 41 der weltbesten Läufer in die Luft geflogen, um Kipchoge als Anführer zu dienen. Der Bekleidungs- und Schuhsponsor Nike stattete den vierfachen Olympiasieger mit kohlefaserverkleideten “Superschuhen” aus, die bei jedem Schritt ultraleichten Schaum und unglaubliche Sprungkraft liefern. Die 2016 entwickelten Sneaker sollten schließlich die Sportswear-Konkurrenten Adidas, ASICS und andere dazu motivieren, ihre eigenen Versionen der Sneaker zu produzieren, in der Hoffnung, die Dynamik des Swoosh zu ersticken.

Im Gespräch mit Yahoo Sports enthüllte Kipchoge seinen Lieblingsteil der Erfahrung.

“Die Art und Weise, wie die Führungskräfte den Ein- und Ausstieg organisiert haben, hat mich am meisten beeindruckt. Sie haben eine sehr wichtige Rolle in der Geschichte gespielt.”

Auch die Technologie spielte bei der INEOS 1:59 Challenge eine große Rolle und beweist, wie viel Innovation im Sport benötigt wird. Hätte Kipchoge diesen “inoffiziellen” Rekord ohne Rennwagen, rotierende Marathonläufer, die strategisch platziert wurden, um den Windwiderstand zu minimieren, oder ein Expertenteam, das ihn obsessiv überprüfte, nicht erreicht? Wir werden es nie erfahren, und ehrlich gesagt, sollte es uns egal sein. Diese oben genannten Vorteile waren sicherlich hilfreich, aber Kipchoges Ausdauer, Willenskraft und natürlich seine Beine sind der Katalysator für diesen Erfolg.

Die historischen sieben Super Bowl-Ringe von Tom Brady oder die beeindruckenden 23 Grand-Slam-Turniere von Serena Williams sind akzeptable Argumente, um sie als die größten aller Zeiten zu bezeichnen. Bei lobenden Erwähnungen von Lionel Messi oder Michael Jordan hören wir Kipchoges Namen selten in einem Atemzug. Das eklatante Versäumnis scheint ihn nicht zu stören, tatsächlich zieht er sein Vermächtnis vor, um die nächste Generation von Platten zu fördern.

„Ich möchte, dass die Leute von mir inspiriert werden und sich daran erinnern, dass sie überhaupt nicht eingeschränkt sind. Und obwohl ich nicht die Wertschätzung habe, der Große zu sein, möchte ich letztendlich, dass die menschliche Bevölkerung inspiriert wird mein Glück. “

“Kipchoge: der letzte Meilenstein.” ist für digitales Streaming auf Apple TV, Amazon Prime, YouTube und mehr verfügbar.