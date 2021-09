Motorsport-Horner befürchtet, dass Mercedes Albons Rückkehr in die F1 blockieren wird

Formel 1 F1 – Bahrain Grand Prix – Bahrain International Circuit, Sakhir, Bahrain – 29. November 2020 Red Bulls Alexander Albon feiert auf dem Podium, nachdem er über REUTERS / Bryn Lennon / File Photo Dritter wurde

Horner sagt, Williams und Alfa seien an Albon interessiert

Mercedes versucht auch de Vries zu platzieren

3. September (Reuters) – Red-Bull-Chef Christian Horner äußerte am Freitag Befürchtungen, dass der Rivale Mercedes ein Angebot blockieren könnte, Alexander Albon in der nächsten Saison wieder in die Formel 1 zu bringen, wobei Sitze bei Alfa Romeo und Williams frei werden.

Mercedes will auch seinen neuen Formel-E-Champion Nyck de Vries und Williams, die sich für den britisch-thailändischen Fahrer Albon interessieren, auf die Motoren deutscher Hersteller setzen.

“Wir arbeiten hart daran, ihm (Albon) einen Platz zu verschaffen”, sagte Horner während des niederländischen Grand Prix gegenüber Sky Sports Television.

“Ich hoffe wirklich, dass Mercedes ihre Chance bei Williams nicht blockiert. Es wäre eine Schande.”

Horner erklärte, dass es an seiner Verbindung zu Red Bull liegen würde. “Es wäre wirklich schade, wenn ein Fahrer dafür die Strafe zahlen müsste. Hoffentlich kommt das nicht ins Spiel”, fügte er hinzu.

Wenn keine Rennsitze verfügbar wären, würde Albon in einer Probe- und Reserverolle weitermachen, fügte der Chef hinzu.

Der 25-jährige Albon fuhr letztes Jahr für Red Bull, verlor jedoch seinen Sitz an den Mexikaner Sergio Perez, der nun neben Max Verstappen für 2022 bestätigt wurde. Seitdem startet der Thailänder in der Deutschen Tourenwagen-Serie (DTM).

Horner sagte, Williams und Alfa Romeo hätten “viel Interesse” an Albon bekundet und gehofft, dass innerhalb von Tagen etwas geklärt werden könnte.

“Ich denke, er würde Williams bevorzugen”, fügte er hinzu. “Aber offensichtlich gibt es ein paar Hindernisse. Er hat ungefähr vier Anrufe bekommen, in denen ihm gesagt wurde, dass er nicht vom Team nebenan (Mercedes) gehen soll. Ich habe ihm gesagt, dass er sie ignorieren soll.”

FAHRERWECHSEL

Da Kimi Räikkönen von Alfa Romeo am Ende der Saison in den Ruhestand geht und George Russell von Williams als Ersatz für Valtteri Bottas bei Mercedes angetreten ist, steht die Formel 1 ohnehin vor einer Umbildung der Fahrer.

Bottas soll Räikkönen ersetzen, aber es gibt Zweifel am zweiten Alfa-Sitz, der derzeit vom Italiener Antonio Giovinazzi besetzt wird, wobei der Motorenhersteller Ferrari ein Mitspracherecht hat, wer ihn besetzt.

Albon fährt einen Ferrari AF Corse in der DTM mit dem Sponsoring von Red Bulls AlphaTauri. Williams-Chef Jost Capito hat in der Vergangenheit bei Volkswagen Motorsport eng mit Red Bull zusammengearbeitet.

Auf die Frage, ob Albon von seinem Red Bull-Vertrag entlassen werden könne, sagte Horner, es gebe Flexibilität.

„Wir werden alles in unserer Macht Stehende tun, um sicherzustellen, dass er nächstes Jahr wieder auf einem Rennsitz sitzt“, sagte er.

De Vries wurde auch mit Williams und Alfa in Verbindung gebracht, aber Mercedes-Motorsportdirektor Toto Wolff sagte, Albon sei der Schlüssel zu den Ereignissen.

“Im Moment dreht sich alles um Alex Albon, der, wie Christian sagt, einen Sitzplatz verdient hat”, sagte der Österreicher. “Er ist ein sehr guter Junge und er ist wahrscheinlich der Hauptprotagonist der beweglichen Stühle.”

“Nyck hat bei uns einen garantierten Sitz in der Formel E und ich bin gespalten. Ich wünschte, er wäre in der Formel 1, aber ich möchte ihn nicht für unsere Formel-E-Kampagne verlieren.”

