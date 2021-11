Elden Ring Closed Network Test hatte Geheimnisse außerhalb der Grenzen

GIF : Von Software / AllisonByProxy / Kotaku

Nicht zufrieden mit dem herzhaften Alter Ring Mit den Inhalten der kurzen intermittierenden Netzwerktests am vergangenen Wochenende haben die Spieler einen Weg gefunden, den Grenzen der Demo-Karte zu entkommen und das Land über seinen begrenzten Umfang hinaus zu erkunden und dabei neue, mit Spannung erwartete Spielaspekte zu entdecken.

Im Laufe einiger Tage gab From Software einigen glücklichen Spielern die Chance, eine erste Version von zu erleben Alter Ring. Es war natürlich nicht das ganze Spiel, sondern ein relativ kleiner Ausschnitt der riesigen Open-World-Karte. Zu verschiedenen Zeiten würden Sie glücklich mit Ihrem Torrent-Pferd zu einem Wahrzeichen in der Ferne reiten, nur um dann direkt auf eine Lichtwand zu treffen, die Sie daran hindert, Teile davon zu erreichen. Alter Ring die Entwickler waren noch nicht bereit zu zeigen.

Natürlich dauerte es nicht lange, bis die Leute diese Barriere mit einem überquerten knifflige Leistung wer hat ihnen stunden gegeben Alter Ring Inhalte, die nicht für den öffentlichen Gebrauch bestimmt sind.

Während es keine neuen Gegenstände zu erbeuten gab und einige Bereiche die Spieler einfach in eine endlose Leere fallen ließen, gab es in diesen alten verbotenen Gegenständen immer noch viel zu sehen. Alter Ring Regionen. Die unten abgebildeten Wildbären gefallen mir besonders gut; die regulären Sorten waren näher an dem, was wir in unserer Welt als Bären bezeichnen würden, aber die große Mutter sieht aus wie eine Mutation Yao Guai wurde irgendwie aus dem transportiert Veröffentlichungsdatum Franchise. Es verursachte auch Blutungen und Gifteffekte. Autsch!

Alter Ring Spieler haben auch einen brandneuen Boss namens Crucible Knight Floh entdeckt. So wie Bluthundritter Darriwil, die in den legitimen Bereichen der Demo enthalten war, wird auf Floh über ein Portal zugegriffen, das den Spieler in eine Taschendimension namens Evergaol teleportiert. Da Floh jedoch, sobald er auftaucht, durch den Boden fällt, braucht es einige zusätzliche Leistungen. um es gut zu sehen.

Und schließlich befand sich ein besonders unerschrockener Off-Limit-Entdecker in derselben Gegend wie Alexander, ein liebenswerter NPC, der in a offizielle Gameplay-Vorschau früher in diesem Monat. Sie lokalisierten genau die Stelle, an der Alexander im Boden hätte stecken sollen und warten auf ihre Hilfe, aber die enorme kann goblin war nirgends zu finden.

Das ist eine Schande. Hoffentlich sehen wir bald mehr von diesem großen Jungen, ganz zu schweigen von seinen kleineren Brüdern.

Wenn die Demo etwas zu tun ist, Alter Ring ist ein riesiges Spiel. From Software scheint das Open-World-Genre nicht nur zu umarmen, sondern es komplett neu zu erfinden und jeden Quadratzentimeter der Umgebung mit etwas Coolem, Gruseligem oder einfach nur Seltsamem zu füllen. Es ist sinnvoll, dass sich dies auch auf Teile des Spiels erstreckt, die die Spieler noch nicht sehen sollten.