Einsturz eines Stadions in Kolumbien hinterlässt mindestens 4 Tote und 30 Schwerverletzte

„Im Moment haben wir vier bestätigte (tote) Opfer – zwei Frauen, einen erwachsenen Mann und einen Minderjährigen – sowie rund 30 Schwerverletzte. Natürlich haben wir alle Krankenhäuser und Krankenwagen aktiviert, mit denen wir zusammenarbeiten können“, fügte er hinzu. Tolima Gouverneur sagte Ricardo Orozco auf BluRadio Colombia, einem lokalen Radiosender.

Der Bürgermeister von Espinal, Juan Carlos Tamayo, bestätigte den Unfall in einem Facebook-Post am Sonntag, Aufruf an die Bürger, das Gebiet zu evakuieren.

„Wir bedauern zutiefst, was in unserer Stierkampfarena passiert ist“, sagte Tamayo in der Erklärung. „Ich möchte alle Bürger, die sich in der Gegend aufhalten, bitten, zu evakuieren, die Behörden reagieren bereits auf den Notfall und die Verletzten wurden in Krankenhäuser transportiert. Bitte lasst uns evakuieren, lasst uns gemeinsam den Rettungsdiensten helfen. Notfall, damit sie es tun können ihre Arbeit.“