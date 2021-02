Einige sind in Zypern verärgert über die Wahl des Eurovision-Songs ‘satanic’

NICOSIA, Zypern (AP) – Ein Mann wurde beschuldigt, Drohungen ausgesprochen und Unruhen verursacht zu haben, nachdem er in das Gelände des zypriotischen öffentlich-rechtlichen Rundfunks eingebrochen war, um gegen das zu protestieren, was er beim diesjährigen Eurovision Song Contest als “blasphemische” Einreise in das Land bezeichnete, teilte die Polizei mit . Sonntag.

Die Polizei teilte The Associated Press mit, dass der Mann, der nicht namentlich genannt wurde, freigelassen wurde, nachdem er wegen vier Anklagepunkten, einschließlich verbalen Missbrauchs, angeklagt worden war.

Die Polizei sagte, Zeugen des Vorfalls am Samstag hätten den Ermittlern mitgeteilt, der Mann habe sich mündlich an Mitarbeiter außerhalb der Nachrichtenabteilung der Cyprus Broadcasting Corporation gewandt. Er war anscheinend verärgert darüber, dass der Sender das Lied „El Diablo“ („Der Teufel“) der griechischen Sängerin Elena Tsagrinou gewählt hatte, um Zypern zu vertreten, da es wie ein Affront gegen das Christentum sei.

Ein Amateurvideo des Mannes, der mit CyBC-Mitarbeitern konfrontiert war, zeigte, wie er eine Reihe von Mitarbeitern auf dem Hof ​​anschrie und fragte, wie sie die Unterstützung eines solchen Songs rechtfertigen könnten.

Der Titel von “El Diablo” sowie seine Texte – “Ich habe El Diablo mein Herz gegeben … weil er mir sagt, dass ich sein Engel bin” – haben bei einigen im Inselstaat des östlichen Mittelmeers einen Nerv getroffen. die es mit satanischen Konnotationen beladen betrachten.

Laut der zypriotischen Nachrichtenagentur drückte eine Vereinigung, die Theologen vertritt, die an Gymnasien unterrichten, ihren “Ekel” über das Lied aus und forderte seinen Rückzug, weil es “lebenslange Hingabe verspricht und ihre Liebe zu Satan bekennt”.

Die Agentur berichtete auch, dass der Sender drohende Telefonanrufe erhalten hatte, dass “er wegen des Liedes verbrannt werden würde”.

Die rechtsextreme politische Partei ELAM gab eine Erklärung ab, in der sie sagte, dass die Texte des Liedes zwar metaphorisch sind, aber “unseren Glauben auf obskure Weise angreifen und beleidigen”.

Andere haben sich inzwischen für soziale Medien entschieden, um “El Diablo” als gutes Lied zu verachten, es als bloßes Lied über eine “dampfende Liebesgeschichte” zu verteidigen oder seine Kritiker als religiöse Fanatiker zu bezeichnen.

Zyperns beste Leistung im Wettbewerb für populäre Musik war der zweite Platz im Jahr 2018 mit dem Song „El Fuego“ von Sängerin Eleni Foureira.

Der jährliche Eurovision Song Contest ist eine beliebte europäische Institution, die von Millionen von Menschen gesehen wird und häufig kontroverse, fragwürdige oder einfach nur schlechte Songs enthält.