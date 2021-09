Freitag, 24. September 2021 um 9:03 Uhr PDT von Sami Fathi

Mehrere iPhone 13-Benutzer haben in Online-Foren und in sozialen Medien berichtet, dass sie nach Erhalt ihres brandneuen iPhones auf einen Fehler stoßen, der die Kommunikation mit ihrer Apple Watch verhindert, was zu einer nahtlosen langweiligen Erfahrung wird. Wie auf Reddit erwähnt, können einige Kunden nach Erhalt eines iPhone 13 nicht zu “Mit Apple Watch entsperren” wechseln …