Ein Schöpfer, der Schönheit in der Zersetzung findet

EINER DER DESIGNER Marcin gebrochen bleibende Erinnerungen an seine Kindheit in Polen verbrachte er in den Gewächshäusern seiner Familie. Sein Urgroßvater mütterlicherseits und sein Großvater waren Blumenzüchter in Warschau, und obwohl ihr Geschäft kurz vor seiner Geburt geschlossen wurde, trat er oft in diesen verlassenen und überwucherten Glasgebäuden auf. „Ich kann immer noch die Hitze riechen und das Unkraut und die Bakterien riechen, die dort wachsen“, sagt er.

Da passt es, dass der 34-Jährige einen internationalen Kundenkreis für Möbel und Objekte aufgebaut hat, die Blumen und Pflanzen auf unerwartete Weise einbeziehen. Vor etwa einem Jahrzehnt, während seines Masterstudiums am Royal College of Art in London, begann er, Blumen, die von einem Blumenmarkt geworfen wurden, zu verwenden, um bildliche Textilien zu kreieren, indem er natürliche Pigmente Blütenblätter auf Seide drückte – eine metaphorische Art, ihr Leben zu verlängern, at zumindest bis die Farben unweigerlich verblassen. „Es wird so viel Aufwand in die Blumenindustrie gesteckt, was riesig und verwirrend ist“, sagt er. „Wir züchten diese Lebewesen, die wir zwei Wochen lang aufbewahren und dann landen sie in einem Mülleimer. “