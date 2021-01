Ein Cubesat testet Wasser als Antriebssystem

Die neuen Antriebssysteme für CubeSats haben in jüngster Zeit einen innovativen Riss erfahren. UT hat über Antriebssysteme berichtet, die alles von s verwendenwaren Jod Zur Erde Magnetfeld als ein Weg, um ein kleines Raumschiff zu bewegen. Jetzt gibt es eine mögliche Lösung, bei der ein viel profaneres Material für ein Treibmittel verwendet wird – Wasser.

Wasser hat als Treibmittel viele Vorteile. Offensichtlich ist es weder flüchtig noch giftig, was es viel einfacher zu handhaben macht als herkömmlicher Raketentreibstoff. Ein Konstruktionsfehler, der die weit verbreitete Verwendung von regulärem Raketentreibstoff verhindert CubeSats ist ihr explosives Potential. CubeSats sind normalerweise neben größeren, teureren Satelliten in Raketennutzlasten untergebracht. Wenn sich der in einen kleinen CubeSat geladene Raketentreibstoff unbeabsichtigt entzündet, kann er das viel größere, teurere Teleskop, neben dem er sich befindet, vollständig zerstören. CubeSat-Designer zögern daher zu Recht, ein derart gefährliches Triebwerk in ihren kleinen Satelliten aufzunehmen.

Hydros-Hardwaresystem für die CubeSat-Navigation.

Bildnachweis: Tethers Unlimited Inc. / Mason Freedman

Ohne Zugang zu normalem Raketentreibstoff haben Konstrukteure weniger wünschenswerte Möglichkeiten für Triebwerke wie Ionentriebwerke. Einige wählen überhaupt kein Treibmittelsystem aus. Diese mangelnde Fähigkeit, im kontrollierbaren Raum zu navigieren, führt dazu, dass der nicht mehr existierende CubeSat die Orbitalwege blockiert und bei einem unkontrollierten und möglicherweise gefährlichen Abstieg unbeabsichtigt desorbiert wird.

Was Wasser zu einem so besonderen Treibmittel macht, ist, dass es unter normalen Bedingungen vollständig stabil ist, aber auch gespalten werden kann, um Wasserstoff und Sauerstoff zu erzeugen, zwei der Hauptkomponenten von Wasser. Normal. Raketentreibstoff. Diese Aufteilung wird durch einen Prozess erreicht, der als bekannt ist Elektrolyse, die die Sauerstoff- und Wasserstoffmoleküle im Wasser voneinander trennt. Dann kann jeder einzelne Gegenstand in eine Raketendüse geschleust und gezündet werden, um das Fahrzeug in eine bestimmte Richtung zu schieben.

CubeSat mit dem Hydros-System, das zum Start auf einen CubeSat-Deployer geladen wurde.

Bildnachweis: Spaceflight Inc. / Lisa Middlebrook

Die Elektrolyse findet tatsächlich im CubeSat in einer speziellen miniaturisierten Kammer statt, die das eigentliche Herzstück dieser Antriebsinnovation darstellt und von entwickelt wurde Unbegrenzte Leine, ein Start-up mit Sitz in Washington. Das System Hydros könnte seinen Namen in die wachsende Liste der CubeSat-Antriebstechnologien aufnehmen, wenn es später in diesem Jahr im Rahmen der NASA-Mission Pathfinder Technology Demonstration-1 erfolgreich getestet wird. Angesichts der Vorteile seines Triebwerks hat es ein großes Potenzial, in den kommenden Jahren zu einer Standardantriebsplattform für CubeSats zu werden.

Mehr erfahren:

NASA: NASA CubeSat zur Demonstration von Wasserbewegungen im Weltraum

Space.com: Der Wassersatellit CubeSat schießt auf den Mond

AIAA: Elektrolyseantrieb für CubeSat-Raumfahrzeuge

Hauptbild: Design des Künstlers des Satelliten Pathfinder Demonstrator-1, mit dem das Hydros-Antriebssystem getestet wird.

Bildnachweis: NASA