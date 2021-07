Ein amerikanischer Anwalt ging in Moskau zum Mittagessen. Jetzt schmachtet er in einer Gefängniszelle in Weißrussland

Die Frau von Ziankovich, Alena Dzenisavets, sagt, dass die Männer – alle in Zivil – nach Angaben des Managers des Hotels Nordic Rooms ihm eine Sturmhaube über den Kopf gezogen und ihn in einem Auto vor dem Hotel im Moskauer Vorort Ostankino mitgenommen hätten.

Sie sagte gegenüber CNN, dass Youras dann in einem Konvoi aus drei Fahrzeugen die russische Grenze überquerte und mehr als 700 Kilometer (435 Meilen) in die belarussische Hauptstadt Minsk zurücklegte.

Dzenisavets sagt, sie habe durch seinen vom Gericht bestellten Anwalt in Weißrussland rekonstruiert, was mit ihrem Mann passiert ist. Sie hat seit fast drei Monaten keinen direkten Kontakt zu Youras.

Gleichzeitig wurde Ziankovichs Begleiter beim Mittagessen, Alexander Feduta, festgenommen. Auch er wurde nach Minsk gebracht. Feduta war 1994 Sprecher von Alexander Lukaschenko, bevor er sich mit dem belarussischen Führer zerstritten. Anschließend schloss er sich der Opposition des Landes an.

Als bekannter Schriftsteller in Weißrussland verbrachte er nach der Teilnahme an einem Protest im Jahr 2010 einige Zeit im Gefängnis.

Nach seiner Ankunft in Minsk wurde Ziankovich in die Untersuchungshaftanstalt des belarussischen KGB gebracht. Gelegentlich besuchte ihn der Anwalt, aber US-Konsularbeamte konnten ihn in den Wochen nach seiner Räumung aus einer Moskauer Straße nicht besuchen.

Für die belarussischen Behörden war die Inhaftierung von Ziankovich Teil eines größeren Spiels – und sie standen kurz davor, einige dramatische Erklärungen abzugeben.

Sechs Tage nach der Entführung teilte Präsident Alexander Lukaschenko belarussischen Journalisten mit, dass er im Rahmen eines Putschversuchs ermordet und seine Kinder entführt werden soll.

“Wir haben die Beteiligung anscheinend ausländischer Geheimdienste entdeckt, höchstwahrscheinlich des CIA, des FBI”, sagte Lukaschenko. “Die Agenten flogen aus den Vereinigten Staaten, [someone called] Ziankovich. Wir sind ihnen gefolgt und haben sie beobachtet.”

Das US-Außenministerium antwortete schnell, dass “jede Andeutung, dass die US-Regierung hinter einem Attentat auf Lukaschenka steckte oder daran beteiligt war, absolut falsch ist”.

Im Zusammenhang mit der mutmaßlichen Verschwörung wurden zwei weitere Personen festgenommen, darunter Olga Golubovich, eine ehemalige Mitarbeiterin der Anwaltskanzlei Ziankovich. Sie alle wurden der “Verschwörung oder anderen Handlungen zur Eroberung der Staatsmacht” angeklagt; keiner plädierte.

Weißrussland fordert auch die Auslieferung von fünf weiteren Personen, die verdächtigt werden, an der Verschwörung der USA und Litauens beteiligt gewesen zu sein.

Konstantin Bychek, Untersuchungsleiter des belarussischen Staatssicherheitskomitees, gab später bekannt, dass Ziankovich ein Geständnis abgelegt und an den Ermittlungen mitgearbeitet habe. Bychek sagte gegenüber dem belarussischen Staatsfernsehen, Ziankovich sei an Versuchen beteiligt gewesen, Mitglieder der belarussischen Sicherheitskräfte zu bestechen, damit sie sich dem Komplott zum Sturz Lukaschenkos anschließen.

Alena Dzenivasets besteht darauf, dass die Anklage gegen ihren Mann lächerlich ist und dass, wenn er gestand, sein Leben gerettet werden sollte.

Als der belarussische KGB herausfand, dass Ziankovich in Moskau war, sagte Bychek: „Wir haben die [Russians] über die Möglichkeit, eine Gruppe belarussischer Agenten nach Russland zu entsenden.

Russlands interner Sicherheitsdienst FSB sagte später, die Festnahmen seien eine gemeinsame Operation mit dem belarussischen KGB, die darauf abzielte, „illegale Aktivitäten“ zu verhindern.

Der russische Präsident Wladimir Putin unterstützte Lukaschenkos Behauptung eines Putschplans. sich in seinem beschweren Jahresbericht des Gewerkschaftsdiskurses, “dass selbst solche krassen Aktionen vom sogenannten Kollektivwesten nicht verurteilt wurden. Niemand schien es zu bemerken. Alle behaupten, dass nichts passiert.”

Außenminister Sergej Lawrow bekräftigte diese Behauptung im vergangenen Monat und sagte: “Es ist schwer vorstellbar, dass US-Geheimdienste Aktivitäten dieser Größenordnung ignoriert haben”. Und Kreml-Sprecher Dmitri Peskow sagte, Putin habe am 13. April während eines Telefonats mit Präsident Biden über den mutmaßlichen Mordanschlag gesprochen.

Die US-Botschaft in Minsk sagte, sie könne den Fall nicht diskutieren – und weil Ziankovich die doppelte Staatsbürgerschaft habe, dürfen Konsularbeamte ihn nicht automatisch sehen.

“Töte den Präsidenten”

Dzenivasets macht sich Sorgen um seine Gesundheit; Sie sagt, der Anwalt ihres Mannes habe ihr gesagt, dass “Ziankovichs Blutdruck jeden Tag gestiegen ist.”

“Er hatte seine Medikamente in einer Reisetasche bei sich, durfte sie aber nicht mitnehmen”, sagte sie gegenüber CNN.

Für Lukaschenko dienten die Vorwürfe eines von den USA geförderten Putschversuchs mehreren Zwecken: Sie erlaubten ihm, die Opposition als abhängig von einer fremden Macht und gewaltbereit darzustellen. Darüber hinaus hat die Zusammenarbeit zwischen den russischen und belarussischen Sicherheitsdiensten zu einer Annäherung an Moskau beigetragen.

Um die Erzählung der Regierung zu fördern, produzierte das belarussische Staatsfernsehen einen melodramatischen Dokumentarfilm „To Kill the President“.

Das Programm enthielt geheimes Filmmaterial von Ziankovich, das 2020 im Restaurant Avignon in Minsk gedreht wurde. Es ist am 21. August mit einem Zeitstempel versehen – fast zwei Wochen nach der umstrittenen Wahl, die zu einer Explosion von Volksprotesten im ganzen Land führte.

Ziankovich soll gesagt haben: „Ich habe mit Geschäftsleuten gesprochen, ich werde sie danach sehen, sie werden mir ein Restaurant für die erste Veranstaltung zur Verfügung stellen. Ich habe auch die Unterstützung der jüdischen Hauptstadt Amerikas.

Aber der Ton im Film scheint manipuliert worden zu sein. Ziankovichs Worte passen nicht zu seinen Lippenbewegungen.

Der Erzähler der Dokumentation erklärt: „Er verbirgt sein Ziel nicht. Seine Aufgabe ist es, eine Schwachstelle aufzudecken, zu rekrutieren und eine bewaffnete Meuterei zu provozieren.

Als das geheime Filmmaterial gedreht wurde, sagte Ziankovichs Frau Alena, das Paar besuchte Weißrussland, um Familienmitglieder zu sehen und den Kauf einer Immobilie abzuschließen. „Wir wollten ein Haus haben, in dem wir im Sommer Familie und Freunde treffen können“, sagte sie gegenüber CNN.

Sie sagte, sie wollten auch persönlich bei den belarussischen Präsidentschaftswahlen, die am 9. August stattfanden, wählen.

Ein paar Tage nach diesem Mittagessen in Minsk, sagt Alena, wurde Ziankovich verhaftet. Sie hatte bemerkt, dass sie mehrere Tage lang verfolgt worden waren, nachdem sie an einem der vielen Proteste teilgenommen hatte, die gegen das weithin als betrügerisch angesehene Wahlergebnis stattfanden und Lukaschenko eine fünfte Amtszeit bescherten.

Youras verbüßte zehn Tage der sogenannten “Verwaltungshaft”. Alena sagt, ihr Mann sei während der Haft in einen Hungerstreik getreten und sei nach seiner Freilassung direkt an die polnische Grenze gefahren.

Kurz darauf, sagte sie gegenüber CNN, beschloss das Paar, ihr Minsker Büro zu schließen, “weil es für Youras gefährlich wurde, nach Weißrussland zu kommen, und weil wir die Diktatur nicht mit der Zahlung von Miete, Nebenkosten und Steuern unterstützen wollten”.

Als Mitglied der Belarussischen Volksfront (BPF) hat sich Siankovich seit langem gegen Lukaschenko gestellt. 2011 wurde ihm in den USA politisches Asyl gewährt und 2017 die Staatsbürgerschaft verliehen, er hat jedoch Kontakt zu einer Reihe von belarussischen Oppositionsaktivisten gehalten. 2016 stellte er sich zur Wahl in das belarussische Repräsentantenhaus und hat bereits versucht, Spenden zu sammeln. in den USA für BPF.

Seine Entscheidung, im April zu mehreren Treffen nach Moskau zu reisen – mit seinem belarussischen Pass – gab den Behörden in Minsk die Chance, die sie erwartet hatten: zumindest einige ihrer Gegner als Werkzeuge feindlicher Regierungen darzustellen.

Wann Ziankovich und seine Mitangeklagten vor Gericht gestellt werden, ist noch unklar.

Und seine Frau hat keine Ahnung, wann sie mit ihm sprechen, geschweige denn ihn sehen kann. Das letzte Mal sprachen sie am 11. April, als er sie in ihrem Haus in Houston anrief, um ihr gute Nacht zu sagen, Stunden bevor er zu diesem schicksalhaften Mittagessen mit Alexander Feduta aufbrach.