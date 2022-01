Arnold Schwarzenegger überrascht Fans mit mysteriösem Zeus-Poster

Arnold Schwarzenegger überraschte seine Fans und Social-Media-Anhänger am Donnerstag ziemlich, als er ein Poster von ihm als dem mächtigen Donnergott Zeus veröffentlichte.

Der 74-jährige Österreicher wollte nichts über das Projekt sagen, nur dass es „im Februar 2022 kommen wird“.

Angesichts des Zeitpunkts der Ankündigung und ihres Debüts ist dies wahrscheinlich ein Vorgeschmack auf eine neue Super Bowl-Werbung, die während des großen Spiels am Sonntag, dem 13. Februar, ausgestrahlt wird.

Überraschung: Arnold Schwarzenegger gab seinen Fans und Social-Media-Anhängern am Donnerstag eine ziemliche Überraschung, als er ein Poster von ihm als dem mächtigen Gott des Donners, Zeus, veröffentlichte

Während Fans spekuliert haben, dass dies für ein neues Film- oder Fernsehprojekt ist, gibt es keine Projekte, die Schwarzenegger in Arbeit oder in irgendeiner Phase der Produktion hat, die dem gebürtigen Österreicher, der Zeus spielt, auch nur nahe kommen würden.

Das Poster zeigt Arnold mit ganz weißen Haaren und einem langen, passenden weißen Bart, mit goldener Brustpanzerung und goldenen Armreifen.

Er hat gesehen, wie er elektrische Blitze aus seinen Handgelenken aussendet, die sich um den Zeus-Schriftzug wickeln, als er gesehen wurde, wie er über der scheinbaren Akropolis in Athen, Griechenland, stand.

Super Bowl: Angesichts des Zeitpunkts der Ankündigung und des Debüts ist dies wahrscheinlich ein Vorgeschmack auf eine neue Super Bowl-Werbung, die während des großen Spiels am Sonntag, dem 13. Februar, ausgestrahlt wird

Auch Schwarzeneggers Sohn Joseph Baena kommentierte den Instagram-Post seines Vaters mit den Worten: „Oh Gott des Himmels, bitte segne heute meine Pumpe“ mit einem Blitz-Emoji.

Wenn dies tatsächlich ein Super-Bowl-Werbespot ist (was höchstwahrscheinlich der Fall ist), wäre es nicht das erste Mal, dass Fans aufgezogen wurden, was sie für ein Filmprojekt hielten und sich in eine Super-Bowl-Werbung verwandelten.

Bereits im Januar 2018 tauchte ein überraschender Trailer mit Danny McBride als Sohn von Paul Hogans klassischer Figur Crocodile Dundee auf.

Segen: Auch Schwarzeneggers Sohn Joseph Baena kommentierte den Instagram-Post seines Vaters mit den Worten: „Oh Gott des Himmels, bitte segne heute meine Pumpe“ mit einem Blitz-Emoji

Die Fans nahmen sofort an, dass es sich um eine Art Überraschungsfilm-Fortsetzung handelt, über die irgendwie nie berichtet worden war und die im Februar 2018 erscheinen sollte.

Wie viele vermuteten, war es letztendlich nur eine Super Bowl-Werbung für Tourism Australia, in der berühmte Australier wie Hugh Jackman, Chris Hemsworth und Margot Robbie, um nur einige zu nennen, zu sehen waren.

Was dieses mysteriöse Schwarzenegger-Projekt betrifft, wäre es nicht verwunderlich, wenn andere berühmte Schauspieler anfangen würden, mehr Poster zu debütieren, die sich selbst als griechische Götter oder Göttinnen darstellen, die alle für dieses mysteriöse Debüt im Februar 2022 werben.

Poster: Was dieses mysteriöse Schwarzenegger-Projekt betrifft, wäre es nicht verwunderlich, wenn andere berühmte Schauspieler anfangen würden, mehr Poster zu debütieren, die sich selbst als griechische Götter oder Göttinnen darstellen und alle für dieses mysteriöse Debüt im Februar 2022 werben

Ungeachtet dessen ist unklar, für welches Unternehmen und/oder Produkt diese vermeintliche Anzeige bestimmt ist, aber es wäre sicherlich nicht das erste Mal, dass Schwarzenegger am Super Bowl-Sonntag in einer hochkarätigen Anzeige zu sehen ist.

Er hatte 2014 einen denkwürdigen Auftritt in einer Super Bowl-Werbung für Bud Light mit dem Titel „Whatever Happens“, in der ein gewöhnlicher Mann zu einem überraschenden Abend entführt wurde, an dem er mit Arnold Tischtennis spielte.

Er war 2016 und 2017 auch in Super Bowl-Anzeigen für das Handyspiel Mobile Strike zu sehen.

Super Bowl Arnold: Er hatte 2014 einen denkwürdigen Auftritt in einer Super Bowl-Werbung für Bud Light mit dem Titel „Whatever Happens“, in der ein gewöhnlicher Mann zu einem überraschenden Abend entführt wurde, an dem er mit Arnold Tischtennis spielte