Durch das ISIS-Massaker in Mosambik entstehen störende neue Bilder

Störendes neues Filmmaterial zeigt die Folgen von Bloody ISIS-Terroranschlag im afrikanischen Mosambik Im vergangenen Monat.

Ein Bild, veröffentlicht von Sky News Montagzeigt Brände in der strategischen Stadt Palma im Norden. Andere zeigen Blätter und andere Gegenstände, die auf dem Boden ausgelegt sind, um “HILFE” und “SOS” zu buchstabieren, damit sie von Rettungshubschraubern gesehen werden können.

Wieder andere zeigen umgestürzte und beschädigte Autos, die anscheinend überfallen wurden, als ihre Insassen verzweifelt versuchten zu fliehen.

Die BBC berichtete am MontagUnter Berufung auf die mosambikanische Armee wurde Palma zurückerobert und eine “bedeutende” Anzahl von Terroristen getötet.

ISIS übernahm die Verantwortung für den Angriff vom 24. März. nach Angaben der extremistischen Überwachungsgruppe SITE. In ihrer Behauptung wurde behauptet, die Provinz Islamischer Staat Zentralafrika habe Palmas Banken, Regierungsbüros, Fabriken und Kasernen kontrolliert, und mehr als 55 Menschen, darunter mosambikanische Armeesoldaten, Christen und Ausländer, seien getötet worden.

In der Zwischenzeit beschrieb der Direktor der Dyck Advisory Group, einer privaten Militärfirma, die von der mosambikanischen Polizei angeheuert wurde, um bei der Bekämpfung der Rebellen zu helfen, “Kämpfe auf der Straße, in Taschen in der ganzen Stadt”.

Störende Bilder entstehen durch einen jüngsten ISIS-Angriff in Mosambik. Sky Nachrichten

“Meine Jungs sind in der Luft und sie haben mehrere kleine Gruppen angeheuert und sie haben eine ziemlich große Gruppe angeheuert.” Dyck erzählte The Associated Press Letzte Woche. „Sie sind im Kampf gelandet, um zwei verletzte Polizisten aufzunehmen. … Wir haben auch viele Menschen gerettet, die gefangen waren, zuletzt 220 Menschen.

Dyck fügte hinzu, dass seine Kämpfer beschrieben hätten, dass „LKW-Fahrer Rationen nach Palma bringen. Ihre Körper befanden sich in der Nähe der Lastwagen. Sie hatten keinen Kopf.

Überlebende haben berichtet, dass schwer bewaffnete Terroristen in unverwechselbaren Uniformen mit roten Schals um den Kopf in die Städte eindringen.

“Ich rannte um mein Leben … sie kamen von allen Straßen”, überlebte Luisa Jose, 52, sagte Reuters. “Ich habe sie mit Panzerfäusten gesehen.”

Palma, eine Stadt mit rund 70.000 Einwohnern, 32 km von der Grenze zu Tansania entfernt, liegt in der Nähe einer Öl- und Erdgasförderanlage des französischen Energieunternehmens Total. Sky News berichtete, dass die Einrichtung dem Militär übergeben wurde, während das gesamte Personal aus dem Gebiet evakuiert wurde.

Cabo Delgado, die Provinz, in der sich Palma befindet, ist seit 2017 der Mittelpunkt des islamistischen Aufstands, und Beobachter befürchten, dass der jüngste Angriff den Ehrgeiz der Terroristen signalisiert, ihren Aufstand im ganzen Land zu verbreiten.