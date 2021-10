Dubai Expo 2020 bietet widersprüchliche Zahlen zu Todesfällen von Arbeitern

DUBAI, Vereinigte Arabische Emirate (AP) – Die Expo 2020 Dubai präsentierte am Samstag widersprüchliche Zahlen zur Zahl der beim Bau der riesigen Weltausstellung vor Ort getöteten Arbeiter, zuerst fünf, dann drei später.

Die Expo hat sich seit Monaten geweigert, öffentlich Zahlen zu baubedingten Opfern im Vorfeld des 7 Milliarden Dollar teuren Rummelplatzes bekanntzugeben, der aus der Wüste außerhalb Dubais aufsteigt, das Ansehen der Stadt im Ausland erweckt und Millionen von Besuchern anzieht.

Expo-Beamte erklärten ihre widersprüchlichen Aussagen nicht sofort, da die Veranstaltung und die Vereinigten Arabischen Emirate als Ganzes seit langem von Menschenrechtsaktivisten für die Misshandlung von Wanderarbeitern kritisiert werden, die die Wirtschaft des Landes am Laufen halten.

Als er auf einer Pressekonferenz am Samstagmorgen darum gebeten wurde, die Zahl der Todesopfer bei Arbeitern anzugeben, sagte Sprecher Sconaid McGeachin: „Wir hatten jetzt fünf Todesopfer“ und fügte hinzu: „Wissen Sie, dies ist offensichtlich eine Tragödie, dass jeder sterben würde“.

Aber kurz nach 17 Uhr am Samstag und Stunden, nachdem ein Bericht der Associated Press McGeachin zitiert hatte, veröffentlichte die Expo eine Erklärung, in der es heißt: “Leider gab es heutzutage drei arbeitsbedingte Todesfälle (und) 72 schwere Verletzungen.” Auf Nachfrage durch die PA lehnten es Beamte ab, die Lücke zwischen einem hochrangigen Expo-Beamten und ihren eigenen schriftlichen Erklärungen sofort zu erklären.

Expo sagte, dass seine 200.000 Arbeiter, die das Gelände gebaut haben, mehr als 240 Millionen Stunden am Bau gearbeitet haben. Zuvor hatte es keine aggregierten Statistiken über Todesfälle von Arbeitnehmern angeboten , Verletzungen oder Coronavirus-Infektionen trotz wiederholter Anfragen der AP und anderer Journalisten.

Das Eingeständnis erfolgt, nachdem das Europäische Parlament im vergangenen Monat die Länder aufgefordert hatte, nicht an der Expo teilzunehmen, und verwies auf die „unmenschlichen Praktiken der VAE gegenüber ausländischen Arbeitnehmern“, die sich während der Pandemie verschlimmert hatten. Im Vorfeld der Expo zwingen Unternehmen und Baufirmen “Beschäftigte, unübersetzte Dokumente zu unterschreiben, ihre Pässe zu beschlagnahmen, sie extremen Arbeitszeiten bei gefährlichen Wetterbedingungen auszusetzen und ihnen unhygienische Unterkünfte zur Verfügung zu stellen”, heißt es in der Auflösung.

McGeachin räumte auch ein, dass den Behörden Fälle bekannt waren, in denen Auftragnehmer „Pässe einbehalten“ und verdächtige „Rekrutierungspraktiken“ und Verstöße gegen die Arbeitssicherheit am Standort verübten.

“Wir haben Schritte unternommen, um sicherzustellen, dass diese gelöst wurden, und waren sehr in die Fälle involviert”, sagte sie ohne weitere Details.

Arbeiter in den Vereinigten Arabischen Emiraten dürfen sich nicht organisieren und haben wenig Schutz, sie arbeiten oft lange Stunden für minimalen Lohn und leben unter unhygienischen Bedingungen.

Die sengende Hitze des Frühherbstes in Dubai erwies sich selbst für diejenigen, die das Gelände am Eröffnungstag am Freitag besuchten, als gefährlich , mit Touristen, die bei feuchtem Wetter bei 40 Grad Celsius (104 Grad Fahrenheit) ohnmächtig werden.