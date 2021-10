Salzburg vs LASK Vorhersage, Vorschau, Teamnachrichten und mehr

Salzburg Willkommen LASK in der Red Bull Arena am 10. Tag des Österreichische Bundesliga am Sonntag.

Die Gastgeber springen nach einem beeindruckenden Champions League Sieg über Lille. Die Gäste trafen in der UEFA Europa Conference League auf ein 1:1 gegen Maccabi Tel Aviv.

Salzburg feierte am vergangenen Mittwoch mit einem 2:1-Sieg gegen den französischen Meister Lille seinen ersten Champions-League-Sieg.

Die Männer von Matthias Jaissle kehren nun in die österreichische Bundesliga zurück, wo sie zuletzt mit einem 2:0-Sieg über den Wolfsberger AC ihre Dominanz ausgebaut haben.

Die Salzburger sind derzeit auf dem Weg zu einem weiteren Meistertitel, da sie derzeit mit einem sieben Punkte Vorsprung auf Sturm Graz an der Tabellenspitze sitzen.

Der LASK blieb der dritte Rebound-Sieg verwehrt, als man in der Gruppe A der UEFA Europa Conference League ein 1:1-Unentschieden gegen Maccabi Tel Aviv spielte.

Zuvor hatten die Männer von Andreas Wieland einen komfortablen 3:0-Sieg über Stripfing/Weiden im OFB-Cup, bevor sie Flyeralarm Admira mit 3:1 in der Liga besiegten.

Mit 10 Punkten in neun Spielen ist LASK aktuell Sechster in der Gesamtwertung, könnte aber mit einem Sieg auf den dritten Platz aufsteigen.

Salzburg gegen LASK Head to Head

Salzburg war in der Geschichte dieses Spiels absolut dominant und erzielte in den letzten 44 Begegnungen 29 Siege. LASK schaffte nur vier Siege, während 11 Spiele unentschieden endeten.

Salzburg Forms Guide (alle Wettbewerbe): WWWWD

LASK Form Guide (alle Wettbewerbe): DWWDW

Salzburg vs LASK Team News

Salzburg

Der Titelverteidiger bleibt ohne die verletzungsbedingt ausgefallenen Sekou Koita, Albert Vallci, Oumar Soulet, Zlatko Junuzovic und Kamil Piatkowski.

Verletzt: Sekou Koita, Albert Vallci, Oumar Soulet, Zlatko Junuzovic und Kamil Piatkowski

Ausgesetzt: Nichts

LASK

Andreas Gruber, Tobias Lawal, Marko Raguz, Phillip Wiesinger, Strahinja Kerkez und Mamoudou Karamoko werden alle ausfallen, da sie sich derzeit von Verletzungen erholen.

Verletzt: Andreas Gruber, Tobias Lawal, Marko Raguz, Phillip Wiesinger, Strahinja Kerkez, Mamoudou Karamoko

Ausgesetzt: Nichts

Salzburg gegen LASK prognostizierte XI

Salzburg prognostiziert XI (4-4-2): Philipp Kohn; Andreas Ulmer, Max Wober, Jerome Onguene, Rasmus Kristensen; Nicolas Seiwald, Mohamed Camara, Brenden Aaronson, Luka Sucic; Karim Adeyemi, Noah Okafor

LASK sagt XI voraus (3-4-3): Alexander Schlager; James Holland, Felix Luckeneder, Marvin Potzmann; René Renner, Peter Michorl, Hyun-Seok Hong, Florian Flecker; Thomas Goiginger, Alexander Schmidt, Husein Balic

Prognose Salzburg vs LASK

Salzburg geht mit einer Siegesserie von sechs Spielen gegen den LASK ins Spiel und wird versuchen, den Moloch in diesem Spiel zu halten. Sie haben eine deutlich höhere Spielerdichte und wir erwarten, dass sie in diesem Fall einen Sieg erzielen.

Vorhersage: Salzburg 3-1 LASK

