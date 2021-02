Doop’in in der Welt: Ehemalige Akteure der Union gedeihen in Europa

Wenn Sie auf eines der letzten geachtet haben Doop By the River PodcastsSie haben unser neues Doop-Segment Across the Pond gehört, in dem wir Brenden Aaronson und Mark McKenzie von Union detailliert beschreiben. Um dies zu verstärken, präsentieren wir diesen neuen Stil des wöchentlichen Posts mit dem Titel: Doop’in the World. In dieser ersten Ausgabe werfen wir einen Blick auf drei Spieler, die derzeit in Europa boomt.

Doop’in in der Welt

Da dies die erste Ausgabe dieser neuen Artikelserie ist, beginnen wir mit einigen Fanfavoriten sowie einem Spieler, von dem Sie vielleicht nicht erwarten, dass er so gut abschneidet!

Brenden Aaronson

Brenden Aaronson hat fünf Spiele für seinen neuen Verein RB Salzburg bestritten, vier in der österreichischen Bundesliga und einen in Österreich. In diesen vier Spielen betrachtete er sein normales explosives Selbst. Der neue Cheftrainer Jesse Marsch lässt Brenden als einen seiner offensiven Mittelfeldspieler in einer 4-2-2-2-Formation spielen. Aaronson sieht wirklich gut aus in den Momenten des Übergangs von Salzburg. Ob es darum geht, Gegner auszuschalten oder Angriffe zu erstellen, Brendens endlose Engine wurde freigelegt.

In seinen fünf Spielen hat Aaronson bereits ein Tor und eine Vorlage erzielt. Er sieht im Moment als rotierender Spieler sehr scharf aus. Wenn er so weitermacht, kann es schwierig sein, ihn vom Spielfeld fernzuhalten. RB Salzburg ist in einem Rennen um den Titel in der österreichischen Bundesliga, im Halbfinale des österreichischen Pokals und im Achtelfinale der Europa League. Aaronson hat in diesen Wettbewerben viele Minuten Zeit!

Sie können alle österreichischen Bundesliga-Spiele von Brenden auf sehen Für den Lüftersitz kostenlos, also melde dich unbedingt an! Das nächste Spiel von RB Salzburg ist morgen, Samstag, den 13. Februar um 11:00 Uhr MEZ.

Mark McKenzie

Mark McKenzie trat seinem neuen KRC Genk-Team in Belgien bei und zeigte sich gut! Er spielte vier Spiele zu Beginn und 90 Minuten in drei von ihnen. Mark war ein Schlüsselspieler für Genk in den Spielen, die er gespielt hat. Als Innenverteidiger bedeutet es normalerweise, dass Sie einen guten Job machen, wenn Sie nicht im Rampenlicht stehen. Für McKenzie ist dies nicht immer der Fall.

Mark zeigte sich in seiner Zeit bei der Union dass er ein sehr guter Innenverteidiger ist. Er kann mit seiner Vision Angriffe starten und passt. Hinzu kommt seine Fähigkeit, Einzelspieler zu stoppen, und seine Schnelligkeit, Angreifer auszuschalten, und er hat die Schaffung eines hervorragenden modernen Innenverteidigers. Für Genk hat McKenzie einige dieser Tendenzen gezeigt, und die Ergebnisse der Spiele, in denen er gespielt hat, waren größtenteils erfolgreich.

Genk hat in drei der vier Spiele, in denen McKenzie gespielt hat, gewonnen oder unentschieden gespielt. Der Verein kämpft darum, unter die ersten beiden zu kommen. Der belgische Tabellenführer Brügge liegt 17 Punkte vor Genk, der drei Punkte hinter Royal Antwerp FC auf dem dritten Platz liegt. Das Hinzufügen von McKenzie zum Kader kann dazu beitragen, dass der zweite Platz gesichert wird.

Ab heute können Sie alle McKenzie League-Spiele auf ESPN + sehen! Sein nächstes Spiel ist morgen, Samstag, den 13. Februar um 14.45 Uhr ET.

Andrew Wooten

Wussten Sie, dass Andrew Wooten jetzt in der österreichischen Bundesliga ist? Er spielt für den FC Admira und hat bereits vier Spiele bestritten. Es sieht so aus, als würde er seine Stiefel mit seinem neuen Schläger schlagen.

Nach zwei Ersatzspielen und einer vollen 90-minütigen Leistung erzielte Wooten in seinem letzten Ligaspiel einen Doppelpack. Es ist ein Tor mehr als er in anderthalb Saisons in Philadelphia für die Union erzielt hat, und ehrlich gesagt ist es schwer, den Kerl nicht zu unterstützen.

Es war offensichtlich, dass Wooten nicht in die Union passte. Obwohl er eines der wichtigsten Spiele bei der Sicherung des 2020-Fanschilds hatte, als er einen Ball von seiner eigenen Torlinie räumte, um Philly einen Sieg zu sichern. Gewerkschaftsfans sollten sich freuen, dass er jetzt in einem Verein ist, in dem er einen echten Einfluss haben kann. Der neue Verein Wooten ist derzeit vom Abstieg nach Österreich bedroht und hat neun Punkte Vorsprung. Vielleicht ist seine Anwesenheit das, was sie brauchen, um die Reihen zu erklimmen?

Wootens nächstes Spiel gegen den FC Admira findet am Sonntag, den 14. Februar um 8:30 Uhr statt. Es sollte auf For the Fans HQ verfügbar sein!

Wen möchten Sie in Zukunft sehen?

Es wird es für diese Ausgabe von Doop’in auf der ganzen Welt tun! Wenn wir mit dieser Art von Posts fortfahren, würde ich gerne wissen, wen Sie, die Fans, einbeziehen möchten! Haben Sie einen Lieblingsspieler der Union, der den Verein verlassen hat und seine Fortschritte teilen möchte? Lassen Sie es uns in den Kommentaren unten wissen und sie werden in zukünftigen Ausgaben von Doop’in auf der ganzen Welt erscheinen!

Obligatorischer Kredit: Gregory Fisher / Icon Sportswire