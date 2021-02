Mikaela Shiffrin gewinnt das Nachtrennen für den ersten Slalomsieg seit 1 Jahr – The Denver Post

FLACHAU, Österreich – Mikaela Shiffrin gewann am Dienstag einen Nachtslalom, um einen einjährigen Sieg in ihrer stärksten Disziplin zu beenden und ihr 100. Weltcup-Podium zu erreichen.

Shiffrin, die zuletzt im Dezember 2019 im Slalom triumphierte, behielt im ersten Lauf ihre Führung und schlug Katharina Liensberger nach einem nahezu perfekten letzten Lauf um 0,19 Sekunden, was der Österreicherin ihren ersten Karrieresieg verweigerte.

Linksberger ist der einzige Skifahrer, der in dieser Saison bisher unter den ersten drei von fünf Slaloms landete.

“Es wurde so viel Energie aufgebaut, dass alles für dieses Rennen passierte”, sagte Shiffrin, der wegen Verletzungen und des Todes seines Vaters für einen Großteil des Jahres 2020 nicht auf der Rennstrecke war. “Was kann ich sagen? Das ist großartig.”

Das Ergebnis machte Shiffrin zum achten Skifahrer in 54 Jahren Weltcup-Geschichte und erreichte 100 Podestplätze.

Bei den Frauen haben nur Lindsey Vonn (137), Annemarie Moser-Proell (114), Renate Goetschl (110) und Vreni Schneider (101) mehr als drei erste Plätze als Shiffrin.

“Ich habe heute sicherlich nicht an die Aufzeichnungen gedacht”, sagte der Amerikaner. „Ich wollte nur gut Ski fahren. Diese Piste hat mich in den letzten Jahren gestolpert und ich wollte nur Ski fahren, keine Ahnung, stark und inspiriert. Es macht heute Abend wirklich viel Spaß.

Wendy Holdener lag mit 0,43 Rückstand auf dem dritten Platz und brachte ihren Rekord auf 25 Podestplätze, ohne ein Rennen in der Slalomdisziplin zu gewinnen.

Die Weltcup-Führerin Petra Vlhova, die in dieser Saison drei der letzten vier Slaloms gewann, belegte den vierten Platz.

Michelle Gisin, Fünfte, lag 1,52 an der Spitze. Vor zwei Wochen gewann Gisin in einem anderen österreichischen Resort, Semmering, und war der erste Skifahrer außer Shiffrin oder Vlhova, der seit Januar 2017 in 29 Rennen einen Weltcup-Slalom gewann.

Shiffrin stand hier alle acht Male auf dem Podium, seit 2013 hat sie am Blitzrennen teilgenommen, darunter vier Siege.

Sie gewann einen Rekord von 44 Weltcup-Slaloms und insgesamt 68 Rennen und belegte damit ihren dritten Platz auf der Siegerliste aller Zeiten, einen vor Marcel Hirscher.

Nur Ingemar Stenmark (86) und Vonn (82) haben mehr Siege.

Shiffrin führte eine starke Leistung für das US-Skiteam an, Paula Moltzan wurde Neunte mit ihrem ersten Top-10-Ergebnis im Slalom.

AJ Hurt wurde 29. für seine beste Karriere in der Disziplin. Hurt hatte vor dieser Saison noch keine Weltcup-Punkte erzielt, ist aber jetzt in vier verschiedenen Events unter den Top 30.

Camille Rast aus der Schweiz, ein später Start mit Startnummer 57, der sich zuvor noch nicht für einen zweiten Lauf qualifiziert hatte, wurde nach dem ersten Lauf 14. und beendete das Rennen als Sechster.

Das Rennen war der letzte Slalom vor der Weltmeisterschaft in Italien im Februar.

Die Frauen-Weltmeisterschaft wird an diesem Wochenende mit zwei Riesenslaloms in Kranjska Gora fortgesetzt, nachdem die Rennen wegen Schneemangels in ein anderes slowenisches Resort, Maribor, verlegt wurden.