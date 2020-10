Donald Trump wurde mehrmals negativ auf Coronavirus getestet

Amerikanischer Präsident Donald Trump hat laut seinem Arzt negativ auf das Corona-Virus getestet. Schnelltests waren an “aufeinanderfolgenden Tagen” negativ, sagte Sean Conley in einer Erklärung am Montag (Ortszeit). Er fügte hinzu, dass zusätzlich zu den Antigentests andere Labordaten verwendet wurden, um festzustellen, dass der Präsident nach seiner Koronainfektion nicht mehr ansteckend war. Als Trump zum ersten Mal negativ getestet wurde und wie oft unklar blieb.

Trump gab am 2. Oktober bekannt, dass er mit dem Corona-Virus infiziert war. Wegen seiner Covid-19-Krankheit wurde er drei Tage lang in einem Militärkrankenhaus behandelt. Der Leibarzt Conley hatte bereits am Samstag angekündigt, dass der Präsident nicht mehr ansteckend sei. Zu diesem Zeitpunkt veröffentlichte er keine Informationen zu den Testergebnissen. Bei seiner ersten Reise zu einem Wahlkampfauftritt seit seiner Infektion verzichtete Trump am Montag darauf, eine Maske zu tragen. Während der Pandemie wurde er in der Öffentlichkeit äußerst selten mit Mund- und Nasenschutz gesehen. Seine Gegner kritisierten ihn als schlechtes Beispiel. Nicht nur Trump war mit Corona infiziert, sondern auch zahlreiche andere Mitarbeiter und Gäste des Weißen Hauses.

Bewertung durch den Immunologen Anthony Fauci Der US-Präsident hatte das Coronavirus wiederholt öffentlich heruntergespielt. Unmittelbar nach seiner Entlassung aus dem Krankenhaus hatte er triviale Botschaften über den Erreger gegeben. Der amerikanische Immunologe hat ihn kürzlich kritisiert Anthony Fauci. Trumps Team hatte einen Wahlwerbespot inkohärent verarbeitete Zitate von Fauci in ihrer Kampagne. Das Kampagnenteam des Republikaners darf kein Kampagnenvideo mehr verwenden, in dem Faucis Aussagen ohne seine Zustimmung und inkohärent verwendet werden, sagte der Gesundheitsexperte am Montag gegenüber dem Sender. CNN. “Es tut mir wirklich leid und ich bin sehr enttäuscht, dass sie das getan haben. Es ist so klar, dass ich keine politische Person bin. Und ich habe niemals – direkt oder indirekt – einen politischen Kandidaten unterstützt.” READ Corona weltweit: Sperrung in Großbritannien möglich - Politik

Ein Trump-Werbespot verwendete ein Interviewzitat von Fauci, das den Eindruck erweckte, dass im Kampf gegen das Coronavirus niemand mehr als Trump hätte tun können. Fauci ist Direktor des Nationalen Instituts für Infektionskrankheiten und Teil der Coronavirus-Arbeitsgruppe des Weißen Hauses. Fauci wiederholte am Montag seine Kritik, dass die Aussagen aus einem im März veröffentlichten Interview “vollständig” aus dem Zusammenhang gerissen worden seien. Fauci nannte es “empörend” für Trumps Kampagnenteam, darüber nachzudenken, es für weitere Kampagnen zu verwenden. “Das könnte tatsächlich auf dich zurückschlagen.”

Darüber hinaus kritisierte der Immunologe Wahlkampfereignisse, von denen Trump diese Woche nur vier abhalten will. “Wir wissen, dass dies zu Problemen führt”, sagte Fauci und bezog sich auf die Versammlung vieler maskenloser Menschen. Angesichts der schnell wachsenden Zahl von Infektionen in vielen Teilen der Vereinigte Staaten das ist noch problematischer. Trump wird am 3. November zur Wiederwahl stehen. In den USA mit etwa 330 Millionen Einwohnern gibt es etwa 7,8 Millionen bestätigte Infektionen mit dem Sars-CoV-2-Erreger. Ungefähr 215.000 Menschen starben nach einer Infektion. Ikone: Der Spiegel