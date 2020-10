Kritik aus Mainz und Bremen: Staaten entfernen sich vom Unterkunftsverbot

Kritiker des Unterkunftsverbots wurden besiegt: Nach “verheerenden” Rückmeldungen, beispielsweise von Hotelbesitzern, hat Rheinland-Pfalz beschlossen, die umstrittene Regelung nicht umzusetzen. Bremen muss ebenfalls diskutiert werden. Der Kanzler muss am Mittwoch vermitteln.

Rheinland-Pfalz führt derzeit kein Wohnungsverbot ein. Es wird nicht wie geplant am Dienstag in Kraft treten, da die landesweite Debatte “extrem virulent” ist, sagte Ministerpräsident Malu Dreyer nach einem Treffen mit lokalen Verbänden in Mainz. Sie will das Thema am Mittwoch mit Bundeskanzlerin Angela Merkel in die Beratungen der Bundesländer einbeziehen. Das gleiche war vorher gewesen Der Bürgermeister von Berlin, Michael Müller, und der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Armin Laschet die das Verbot auch in ihrem Land nicht umsetzen werden.

Malu Dreyer begründete ihren Rückzug mit “verheerenden” Rückmeldungen, beispielsweise von Hoteliers in Rheinland-Pfalz. “Bis diese Debatte beendet ist, werden wir diese Regelung nicht anwenden”, sagte der Ministerpräsident, der sich wie Bundesgesundheitsminister Jens Spahn für eine landesweite Regelung aussprach. Regierungssprecher Steffen Seibert sagte, Bundeskanzlerin Merkel werde auf Argumente von allen Seiten hören. Dies sind jedoch staatliche Vorschriften.

Auch der Bremer Bürgermeister Andreas Bovenschulte sieht Diskussionsbedarf. Private Urlaubsreisen sind nicht das Problem der Koronapandemie, sagte er dem Nachrichtenportal “t-online”. Der SPD-Politiker kritisierte die Regelung als “Ausdruck kleiner Staaten”. In einer Großstadt wie Bremen pendeln täglich 100.000 Menschen zur Arbeit – und Zehntausende gehen dorthin, sagte er. “Das ist die eigentliche Herausforderung, um die Kontaminationsrate in den dicht besiedelten städtischen Gebieten unter Kontrolle zu bringen. Stattdessen werden wertvolle Testfunktionen verwendet, um Urlauber vor ihrem Urlaub zu testen.”

Die ersten Klagen tauchen auf

In den meisten Staaten gilt die Regel, dass Menschen aus Regionen mit mehr als 50 Neuinfektionen pro 100.000 nur innerhalb einer Woche in einem Hotel untergebracht werden können, wenn sie einen aktuellen Koronatest mit negativen Ergebnissen vorweisen können. Dies wird häufig als unverhältnismäßig kritisiert, und die Verwendung von Testfunktionen wird ebenfalls kritisiert. ein Der Harzer Hotelier verklagt bereits die Verordnung. Der Hotel- und Restaurantverband (Dehoga) in Brandenburg untersucht ebenfalls rechtliche Schritte.

“Das Chaos zu Beginn der Herbstferien zeigt einmal mehr, dass ein koordinierter Ansatz von Bund und Ländern dringender denn je ist”, sagte der Deutsche Tourismusverband. “Die Gefahren liegen nicht darin, in einem Ferienhaus auf dem Land oder in einem Hotel in einer Stadt zu übernachten”, sagte Vorsitzender Reinhard Meyer. “Reisen innerhalb Deutschlands, einschließlich Übernachtungen, müssen erlaubt und möglich sein.”

“Private Feiern sind der Motor von Pandemien”

Laut Anke Rehlinger, Wirtschaftsministerin des Saarlandes, muss das Wohnungsverbot überprüft werden. Hoteliers konnten den Vorschriften in der praktischen Umsetzung kaum gerecht werden: “Wir werden uns bald mit einer viel zu großen und sich ständig ändernden Anzahl von Provinzen auseinandersetzen müssen, die als Risikobereiche gelten”, sagte Rehlinger. An einem Tag sagte ein Gast, er müsse dies am nächsten Tag nicht tun, weil seine Nachbarschaft kein Risikobereich mehr sei und umgekehrt: „Wie sollte die Hotelbranche mit den Dingen Schritt halten?“, Fragt der Minister.

Darüber hinaus muss man sich fragen, ob das Wohnverbot “noch Sinn macht”. Denn Reisen innerhalb Deutschlands sind derzeit nicht das größte Problem bei der Verbreitung des Virus. “Das war sinnvoll, als das Ziel darin bestand, einen Ausbruch in einem Bezirk einzudämmen. Aber jetzt haben wir es mit mehr als 20 zu tun, und diese Zahl steigt von Tag zu Tag”, sagte Rehlinger. “Im Moment sind die Hauptursachen für Pandemien private Parteien.” Sie sollten versuchen, dem ein Ende zu setzen – und nicht in den Hotels, die mit pandemischen Hygienekonzepten arbeiten.

Während der Konsultationen mit Merkel will sich auch der rheinland-pfälzische Ministerpräsident Dreyer für weitere Beschränkungen privater Parteien einsetzen. Es wäre “ein echtes Signal”, wenn die Anzahl der Teilnehmer an privaten Partys erneut reduziert würde – auf 25 oder weniger, sagte Dreyer.