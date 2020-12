Donald Trump und der Westsahara-Konflikt: “Es war reine Verzweiflung”

SPIEGEL: Am 10. Dezember stellte Präsident Donald Trump 45 Jahre US-Afrika-Politik auf den Kopf und erklärte, dass die Vereinigten Staaten dies behaupten würden Marokko auf dem umstrittenen Gebiet von Westsahara erkenne. Trump kündigte auch an, dass Marokko im Gegenzug normalisieren Sie seine Beziehungen zu Israel. Was bedeutet das für den Konflikt in der Westsahara?

SPIEGEL : Aber was bedeutet die Anerkennung der Behauptung Marokkos eigentlich? 1975 entschied der Internationale Gerichtshof, dass die Westsahara zu den Saharauis gehört. Der Europäische Gerichtshof hat dies kürzlich bestätigt. Die Haltung der USA ändert nichts am Völkerrecht.

Werenfels : Die Algerier haben sich von Anfang an auf die Seite der Polisario-Front gestellt, der sahrawischen Unabhängigkeitsbewegung. Nach ihrer eigenen Unabhängigkeit waren die Algerier große Unterstützer anderer Unabhängigkeitsbewegungen in Afrika südlich der Sahara. Das Verhältnis zwischen Algerien und Marokko ist seit Jahrzehnten angespannt. In jüngster Zeit gab es eine große Rivalität um politischen Einfluss und wirtschaftliche Beziehungen in Afrika südlich der Sahara sowie um regionale Machtansprüche.

SPIEGEL: Es geht also auch um geopolitische Interessen?

Werenfels: In der Vergangenheit hatte Algerien Prestige und Einfluss auf den afrikanischen Kontinent, aber das Land hat es für eine lange Zeit verloren. Umgekehrt haben die Marokkaner ihren Einfluss stark erhöht. In Westafrika sind sie heute der größte kontinentale Investor. Sie sind zunehmend in Zentralafrika und Ostafrika präsent und seit ihrem Beitritt zur Afrikanischen Union im Jahr 2017 in ihren Institutionen. Dies führte zu einem weiteren Reibungsbereich zwischen den Staaten.

Keine Perspektive für die Unabhängigkeitsbewegung Polisario

SPIEGEL: Die Polisario-Front hat am 14. November den Waffenstillstand angekündigt. Warum?

Werenfels: Das war pure Verzweiflung, denn das internationale Klima hat sich zum Nachteil der Polisario-Front verändert. Dies zeigte sich am deutlichsten bei der Eröffnung der Konsulate in der Westsahara, die von Marokko besetzt war. Seit dem Rücktritt von Bundespräsident Köhler als UN-Gesandter für die Westsahara im Jahr 2019 gab es keinen politischen Prozess und keine Aussichten für Saharau. Und Frankreich erklärt wiederholt, dass es die Lösung in dem Autonomieplan sieht, den Marokko 2006 vorgelegt hat. Alles ging gegen die Polisario-Front und die Unabhängigkeit.

SPIEGEL: Wie sieht dieser Autonomieplan aus?

Werenfels: Die Sahrawi haben ein eigenes Parlament und eine eigene Regierung, aber die Außen- und Verteidigungspolitik wird von Marokko bestimmt. Der König wäre Staatsoberhaupt und es würde marokkanisches Recht gelten. Die Ressourcenprobleme bleiben jedoch im Plan vage. Es wäre eine relativ weitreichende Autonomie, aber die Sahrawi lehnen sie ab.

SPIEGEL: Könnte der Konflikt auch durch aktive Intervention Algeriens weiter eskalieren?

Werenfels: Es ist sehr unwahrscheinlich, dass die Polisario-Front den Marokkanern militärisch Schaden zufügen kann. Es ist zweifelhaft, dass Algerien die Polisario-Front militärisch unterstützen würde. Ich gehe davon aus, dass Algerien keinen Krieg will.

SPIEGEL: Marokko hat die Polisario-Front wiederholt mit IS, Al-Qaida oder Hisbollah verbunden, um Unterstützung vom Westen zu erhalten. Diese Behauptungen sind unbegründet. Aber besteht die Gefahr, dass die frustrierenderen radikalen Gruppen, die in der Sahelzone tätig sind, für einige der Saharauis attraktiver werden?

Werenfels: Bisher denke ich, dass dies hauptsächlich marokkanische Propaganda ist – aber es kann in Zukunft nicht ganz ausgeschlossen werden. Der Mangel an Perspektiven und die Frustration sind enorm, insbesondere bei der jüngeren Generation. Die Tatsache, dass die Unterstützung für die Unabhängigkeit Saharauis in einigen europäischen Staaten nicht besonders stark ist, würde ich nicht zuletzt der Sorge zuschreiben, dass ein kleiner neuer Staat in der Sahelzone nicht stabil und nicht sehr lebensfähig wäre.

SPIEGEL: Wie geht es jetzt weiter?

Werenfels: Der Ball ist jetzt in Bidens Feldhälfte. Und dann stellt sich die Frage, inwieweit Marokko und israelische Organisationen in den USA erfolgreich Druck ausüben können. Aber John Bolton sprach bereits von einem großen Fehler der Trump-Administration. Ein wahrscheinliches Szenario ist, dass Biden intensiv versuchen wird, den UN-Prozess wiederzubeleben und die Autonomielösung voranzutreiben. Ein Entzug der Anerkennung würde andererseits das in Marokko höchst umstrittene Israel-Abkommen gefährden. Ich bezweifle, dass Biden das riskieren wird.