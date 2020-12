Donald Trump möchte seine drei ältesten Kinder und Rudy Giuliani verzeihen

vonChristian Stör daraus schließen

daraus schließen

Donald Trump ist auf der Zielgeraden seiner Präsidentschaft, um Freunde zu entschuldigen. Dies sollte auch Rudy Giuliani und einige Mitglieder der Trump-Familie einschließen.

Kurz vor dem Ende seiner Amtszeit konnte Donald Trump seines Rechts auf Pardon Gebrauchen.

seines Rechts auf Gebrauchen. Unter den Leuten, die Trump “vorbeugen” Pardon könnte gehören lassen Rudy Giuliani und einige Mitglieder der Familie Trump.

könnte gehören lassen und einige Mitglieder der Alle Informationen zum gewählten US-Präsidenten finden Sie in der Trump News.

Update vom Mittwoch, 2. Dezember 2020, 15.10 Uhr: Am Ende einer Amtszeit macht ein US-Präsident in der Regel stärker von seinem Begnadigungsrecht Gebrauch. Also ausgenutzt Bill Clinton sein letzter Tag im Amt, um nicht weniger als 140 Menschen zu entschuldigen. Donald Trump hat bisher in 45 Fällen Gnade zum Ausdruck gebracht. Es stellt sich nun die Frage, wer Trump in den verbleibenden Tagen seiner Amtszeit verzeihen könnte. Das gibt es natürlich Rudy Giuliani (siehe ersten Bericht), aber laut der “New York Times” kann auch Trumps eigene Familie in Betracht gezogen werden.

Donald Trump: Vorbeugende Familienverzeihung?

Dementsprechend hat Trump mit Beratern besprochen, ob er auch seine Kinder und seinen Schwiegersohn im Voraus begnadigen sollte. Berichten zufolge äußerte Trump seine Besorgnis darüber, dass das Justizministerium der Biden-Administration fast die gesamte Trump-Familie ansprechen könnte – Donald Trump Jr., Eric Trump und Ivanka Trump und ihr Ehemann Jared Kushner.

Trump denkt darüber nach, Ivanka, Don Jr., Eric, Kushner und Giuliani zu begnadigen. Trump weiß eindeutig, dass sie alle Kriminelle sind, die ins Gefängnis gehören. – Scott Dworkin (@funder) 2. Dezember 2020

Immerhin wurden die Kontakte von hergestellt Donald Trump Jr. Vor den US-Wahlen im Jahr 2016, bei denen Russland bereits von dem Sonderermittler Robert Mueller untersucht wurde, wurde Trump Junior nie angeklagt. Beim Kushner Die Tatsache, dass er den Bundesbehörden für seine Sicherheitsüberprüfung falsche Informationen über seine Kontakte mit Ausländern gegeben hat, spielt eine Rolle. Es ist unklar, wem Eric Trump oder Ivanka Trump hätte schuldig sein können. Sie könnten möglicherweise an einigen dunklen Machenschaften der Trump-Organisation beteiligt sein, die derzeit von der Staatsanwaltschaft von Manhattan untersucht werden.

In jedem Fall ist der US-Präsident nur in Strafsachen des Bundes befugt Verzeihung aussprechen. Seine Gnade bietet jedoch keinen Schutz vor Verbrechen, die das nationale Recht betreffen. Hier sind in der Regel die Gouverneure verantwortlich. Darüber hinaus hat noch kein Präsident versucht, jemanden für ein Verbrechen zu entschuldigen, das noch nicht begangen wurde. Es ist fraglich, ob solche Verzeihung wäre überhaupt gültig ..

Teil der Familie des US-Präsidenten: Jared Kushner, Ivanka Trump, Lara Trump, Eric Trump, Donald Trump Jr. und Tiffany Trump (von links nach rechts). © afp / MANDEL NGAN

Donald Trump: Rudy Giuliani bittet den Präsidenten um Entschuldigung

Erster Bericht vom 1. Dezember 2020: Washington – Rudy Giuliani gilt als der wichtigste Flüsterer im Team Donald Trump. Es ist der ehemalige Bürgermeister von New York, der den gewählten Präsidenten wie kein anderer ermutigt, den verlorenen Kampf um die Wiederwahl zum US-Präsidenten nicht aufzugeben. Zu diesem Zweck steht Giuliani vor Kameras, hält Brandreden und akzeptiert, dass sich die Nation über Haarfärbemittel lustig machen wird, die ihm bei schweißtreibenden Pressekonferenzen über die Wange laufen.

Rudy Giuliani sieht seine Haut wegschwimmen: Er soll Donald Trump um Verzeihung gebeten haben. © KEVIN DIETSCH über www.imago-images.de

Rudy Giuliani: Donald Trumps persönlicher Anwalt kämpft für den Präsidenten

Jetzt scheint es, als hätte der einst hoch angesehene Anwalt seinen Lohn in Form einer „vorbeugenden Maßnahme“ erhalten Pardon” durch Donald Trump fordert, dass die Schlüssel dem gewählten Präsidenten vor dem Mann im Weißen Haus am 20. Januar 2021 übergeben werden Joe Biden muss bestehen. Nach einem Bericht in der Washington Post Rudy Giuliani versuchte in der letzten Novemberwoche 2020, Trump davon zu überzeugen, ihn vor einer Strafverfolgung durch den Bund zu schützen.

“Eine Entschuldigung von Giuliani würde so korrupt aussehen, dass sie einen enormen Druck auf das Justizministerium ausüben würde, einen speziellen Staatsanwalt hinzuzuziehen, der sich darum kümmert.” – – @ NoahRFeldman https://t.co/NN3xhG4DX5 – Tim O’Brien (@TimOBrien) 1. Dezember 2020

Quellen der Washington Post, zwei Teilnehmer des Gesprächs, gaben dies dann an Donald Trump haben noch keine endgültige Verpflichtung für eine solche Aktion signalisiert. Dies kann auch daran liegen, dass keine öffentlichen Vorwürfe bezüglich Straftaten der Rudy Giuliani im Raum stehen. Trotzdem musste Giuliani mehrmals von der Justiz befragt werden, unter anderem von der Bundesanwaltschaft in Manhattan bezüglich seines Geschäfts in der Ukraine und seiner Rolle bei der Verdrängung des amerikanischen Botschafters dort.

Rudy Giuliani ist sich keiner Schuld bewusst, aber er möchte immer noch eine Entschuldigung für Donald Trump

Robert Costello, der persönliche Anwalt von Rudy Giuliani, erklärte: „Mr. Giuliani ist über diese Untersuchung nicht besorgt, weil er nichts falsch gemacht hat. Das ist unsere Position vom ersten Tag an. Aus dem Büro von Donald Trump Bisher gab es keinen Kommentar zu dieser Angelegenheit, eine Sprecherin ignorierte die Bitte der “Washington Post” um einen Kommentar.

NEU – Giuliani soll mit Trump über eine vorbeugende Begnadigung gesprochen haben. @nytmike und ich https://t.co/PdV30bRGEi – Maggie Haberman (@maggieNYT) 1. Dezember 2020

Die Breite Pardon, das Rudy Giuliani und was eine Anklage oder Verurteilung vorwegnimmt, ist in den USA höchst ungewöhnlich, basiert jedoch auf prominenten Präzedenzfällen. Präsident George Washington begnadigte Verschwörer der sogenannten Whisky-Rebellion und schützte sie vor Verrat. Das bekannteste Beispiel lieferte Gerald R. Ford, der Richard Nixon während seiner Amtszeit als Präsident für alle seine Handlungen entschuldigte. Der Demokrat Jimmy Carter begnadigte Tausende amerikanischer Männer, die den Krieg in Vietnam nach geltendem Recht illegal vermieden hatten.

Bisher hat Donald Trump Menschen in seiner Umgebung begnadigt – wird er sich bald selbst verzeihen?

Donald Trump hat seine Gnade bisher großzügig in Fällen eingesetzt, die ihn persönlich betreffen oder Personen, die einen direkten Draht zu ihm haben oder mit ihm persönlich befreundet sind, während Tausende anderer Fälle auf ihre Überprüfung warten. Zuletzt begnadigte der gewählte Präsident seinen ehemaligen Sicherheitsberater Michael T. Flynn, der zugab, das FBI im Zuge der russischen Ermittlungen gegen Donald Trump belogen zu haben.

Nichts sagt Verbrecher so sehr, als um eine “vorbeugende Begnadigung” zu bitten. Wofür genau braucht Rudy Giuliani eine Entschuldigung? – Chris Rilling🌊🌊🌊🌍 (@tokitaeII) 1. Dezember 2020

Seitdem wurde spekuliert, wer Donald Trump Nächster Pardon könnten. Rudy Giuliani Kein Wunder, denn der ehemalige New Yorker Bundesanwalt war dem scheidenden Präsidenten immer treu. Die größte Frage bleibt jedoch: Wird Donald Trump versuchen, sich selbst zu verzeihen? (Mirko Schmid)

Header-Listenbild: © afp / MANDEL NGAN